सिर्फ ₹44 देकर घर ले जाएं Samsung का 50MP नो-शेक कैमरा, गोरिल्ला ग्लास डिस्प्ले वाला नया 5G फोन, 6 साल अपडेट की गारंटी

Samsung Galaxy A27 5G की बिक्री भारत में शुरू हो चुकी है।50MP OIS कैमरा, 120Hz Super AMOLED डिस्प्ले, Galaxy AI फीचर्स और 6 साल नॉन-स्टॉप अपडेट वाला शानदार फोन को सिर्फ 44 रुपए में खरीदने का मौका। ऐसे उठाएं इस ऑफर का फायदा:

Samsung ने अपने नए मिड-रेंज स्मार्टफोन Galaxy A27 5G की सेल भारत में शुरू कर दी है। कंपनी इस फोन को आसान EMI और बैंक ऑफर के साथ खरीदने का मौका दे रही है। खास बात यह है कि आप इस फोन को सिर्फ 44 रुपए प्रतिदिन की EMI पर भी खरीद सकते हैं। इसके अलावा बैंक और UPI ट्रांजैक्शन पर 3,000 रुपए तक का इंस्टेंट कैशबैक भी दिया जा रहा है। Samsung Galaxy A27 5G फोन में 50MP OIS कैमरा, 120Hz Super AMOLED डिस्प्ले, Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 प्रोसेसर और Galaxy AI फीचर्स दिए गए हैं। चलिए आपको डिटेल में बताते हैं इसकी कीमत, ऑफर्स, फीचर्स के बारे में।

Samsung Galaxy A27 5G की कीमत सैमसंग गैलेक्सी A27 5G के 6GB + 128GB वेरिएंट की कीमत 31,999 रुपए है। वहीं 8GB + 128GB मॉडल 34,999 रुपए और 8GB + 256GB वेरिएंट 40,499 रुपए में उपलब्ध है। बैंक ऑफर के बाद शुरुआती कीमत 28,999 रुपए तक हो सकती है।

Samsung Galaxy A27 5G को कहां से खरीदें और ऑफर्स Samsung Galaxy A27 5G को Samsung के आधिकारिक स्टोर, रिटेल आउटलेट्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। फोन तीन रंगों Light Green, Light Pink और Black में खरीदा जा सकता है।

लॉन्च ऑफर के तहत HDFC, ICICI और SBI Bank Credit Cards बैंक कार्ड पेमेंट करने पर 3,000 रुपए तक का इंस्टेंट कैशबैक मिल रहा है। इसके अलावा चुनिंदा फाइनेंस पार्टनर्स के जरिए आसान EMI का ऑप्शन का यूज पर आप 44 रुपए रोज में फोन को खरीद सकते हैं। कंपनी ने Zero Down Payment और लंबी अवधि की EMI स्कीम भी पेश की है, जिसके कारण इसे लगभग 44 रुपए प्रतिदिन की किस्त में खरीदने का प्रचार किया जा रहा है। ऑफर की ज्यादा जानकारी के लिए सैमसंग के ऑथराइज्ड स्टोर पर जाएं।

Samsung Galaxy A27 5G के बड़ी खासियतें 1. फोन में 6.7 इंच का Full HD+ Super AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। स्क्रीन की सुरक्षा के लिए Corning Gorilla Glass Victus+ दिया गया है।

2. Galaxy A27 5G में Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 प्रोसेसर दिया गया है। फोन में 8GB तक LPDDR5X RAM और 256GB तक स्टोरेज मिलती है। माइक्रोSD कार्ड की मदद से स्टोरेज को 2TB तक बढ़ाया जा सकता है। यह Android 16 बेस्ड One UI 8.5 पर चलता है और Samsung ने 6 साल तक OS व सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा किया है।

3. फोटोग्राफी के लिए फोन में 50MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया है, जिसमें Optical Image Stabilization (OIS) मिलता है। इसके साथ 8MP अल्ट्रा-वाइड और 2MP मैक्रो कैमरा मौजूद है। सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 12MP फ्रंट कैमरा मिलता है।

4. Samsung ने इस फोन में अपनी Awesome Intelligence सुविधाएं भी दी हैं। इसमें Circle to Search, Voice Recorder Transcription, 22 भाषाओं में Translation और Google Gemini, Perplexity व Bixby जैसे AI असिस्टेंट का सपोर्ट मिलता है।