₹11,499 में खरीदें 6000mAh बैटरी वाला जबरदस्त Military-Grade फोन; न फटेगा, न टूटेगा, न पानी में होगा खराब

संक्षेप: Oppo A5x 5G स्मार्टफोन अब बेहद सस्ती कीमत में उपलब्ध है, इस फोन को 12 हजार रुपए से कम में बेचा जा रहा है। यह फोन मिलिट्री ग्रेड बिल्ट, 32MP कैमरा, 6000mAh बैटरी के साथ आता है। जानें ऑफर डिटेल्स और फीचर्स।

Jan 26, 2026 11:36 am IST

भारत में बजट 5G स्मार्टफोन की डिमांड तेजी से बढ़ रही है, और इसी कड़ी में Oppo A5x 5G एक बेहद किफायती ऑप्शन के रूप में सामने आया है। इस फोन को कंपनी ने 2025 में लॉन्च किया था और अब इसे अमेजन पर स्पेशल डिस्काउंट के साथ 12000 रुपए से कम में खरीदा जा सकता है। फोन की खासियत इसकी बैटरी और फोन का वाटरप्रूफ और मिलिट्री ग्रेड बिल्ट है। IP65 वॉटर और डस्ट रेज़िस्टेंस का मतलब है कि फोन पूरी तरह धूल से सुरक्षित रहता है और पानी की तेज़ धार या छींटों से भी नुकसान नहीं होता। जानें डिस्काउंट, बैंक ऑफर्स और एक्सचेंज छूट की डिटेल्स:

OPPO A5X 5G पर तगड़ा डिस्काउंट OPPO A5X 5G को 13,999 रुपए में लॉन्च किया गया है। लेकिन अभी अमेजन की लिमिटेड टाइम डील में यह फोन 1500 रुपए की छूट के बाद 12,499 रुपए में बेचा जा रहा है।

इसके अलावा, अगर आप बैंक ऑफर या क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं तो अतिरिक्त 1,000 रुपए तक की बचत हो सकती है। इससे कुल मिलाकर फोन की प्रभावी कीमत लगभग 11,499 रुपए रह जाती है। इसके साथ ही एक्सचेंज ऑफर के तहत 7000 रुपए तक की अत्तिरिक्त छूट मिल जाएगी। जिससे फोन की कीमत और कम हो जाएगी।

OPPO A5x 5G के खास 5 फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स 1. OPPO A5x 5G में 6.67-इंच HD+ LCD डिस्प्ले है, जिसमें 120Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है जो स्क्रीन स्क्रॉल और गेमिंग को ज़्यादा स्मूद बनाता है। डिस्प्ले काफी ब्राइट है और रोजमर्रा की उपयोग स्थितियों में आसानी से पढ़ा जा सकता है। डिज़ाइन की बात करें तो फोन 360° Armour Body और high-strength alloy frame के साथ आता है, जिससे यह बनावट में मजबूत और टिकाऊ महसूस होता है।

2. OPPO A5x 5G में MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर मिलता है, जो दिन-प्रतिदिन के काम, सोशल मीडिया, वीडियो स्ट्रीमिंग और हल्के गेमिंग के लिये पर्याप्त परफॉर्मेंस देता है।

3. फोन में 32MP वाला रियर कैमरा मिलता है, जो AI-बेस्ड फीचर्स के साथ क्लियर फोटो और वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। सेल्फी के लिये 5MP फ्रंट कैमरा दिया गया है, जो वीडियो कॉलिंग और रोज़मर्रा के सेल्फी शॉट्स के लिये पर्याप्त है।

4. स्मार्टफोन में 6,000mAh की बड़ी बैटरी है, जो एक बार चार्ज में पूरे दिन का बैकअप देने में सक्षम है। 45W SuperVOOC फास्ट चार्जिंग सपोर्ट से फोन जल्दी चार्ज हो जाता है।