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Amazon Prime Day Sale की सबसे तगड़ी डील: पहली बार ₹11000 सस्ता मिल रहा 9610mAh बैटरी, 6 स्पीकर वाला OnePlus Pad

Himani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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Amazon Prime Day Sale में OnePlus Pad 2 पर 11,000 रुपए की सीधी छूट मिल रही है। बैंक ऑफर, एक्सचेंज बोनस और अन्य डील्स के साथ इसकी कीमत काफी कम हो जाएगी। जिससे आप पैड को बेहद कम कीमत में खरीद पाएंगे।

Amazon Prime Day Sale की सबसे तगड़ी डील: पहली बार ₹11000 सस्ता मिल रहा 9610mAh बैटरी, 6 स्पीकर वाला OnePlus Pad

अगर आप नया टैबलेट खरीदने का इंतजार कर रहे थे और आपको बम्पर डिस्काउंट का इंतजार था तो तुरंत ज्यादा उठा लें Amazon Prime Day Sale में मिलने वाली इस तगड़ी डील का फायदा। OnePlus के प्रीमियम टैबलेट OnePlus Pad 2 पर बड़ा डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। कंपनी इस टैबलेट पर सीधे 11,000 रुपए तक की बचत का मौका दे रही है। वहीं बैंक ऑफर और एक्सचेंज बोनस जैसे कई फायदे उठाकर आपको तगड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा। OnePlus Pad 2 अपनी बड़ी 3K डिस्प्ले, फ्लैगशिप Snapdragon प्रोसेसर, दमदार बैटरी और प्रीमियम डिजाइन की वजह से पहले ही काफी चर्चा में रहा है। चलिए आपको बताते हैं कि Prime Day Sale में OnePlus Pad 2 को आप कितने रुपए में खरीद पाएंगे।

OnePlus Pad 2 पर तगड़ा डिस्काउंट

सबसे पहले आपको बता दें कि OnePlus Pad 2 के 12GB RAM + 256GB मॉडल को 42,999 रुपए में लॉन्च किया गया था। Amazon Prime Day Sale के दौरान OnePlus Pad 2 को 11,000 रुपए की सीधी छूट के बाद इसे 31,999 रुपए में बेचा जा रहा है।

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इस पैड को Amazon Pay ICICI Bank credit card से खरीदने पर 5% का कैशबैक है। यदि आपके पास पुराना टैबलेट है, तो एक्सचेंज ऑफर के जरिए 15000 रुपए तक की एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी।

OnePlus Pad 2 खरीदने का सबसे सही मौका

OnePlus Pad 2 को 5 खासियतें जो इस पैड को खरीदने से पहले जाननी चाहिए

1. OnePlus Pad 2 में 12.1 इंच की बड़ी 3K (3000×2120 पिक्सल) LCD डिस्प्ले दी गई है, जो 144Hz रिफ्रेश रेट के साथ आती है। डिस्प्ले 900 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस सपोर्ट करती है, जिससे तेज धूप में भी स्क्रीन आसानी से देखी जा सकती है। इसके अलावा स्क्रीन स्प्लिट, फ्लोटिंग विंडो, फाइल ड्रैग-एंड-ड्रॉप और दूसरे OnePlus डिवाइस के साथ आसान कनेक्टिविटी जैसे स्मार्ट फीचर्स भी मिलते हैं।

2. टैबलेट में Qualcomm का फ्लैगशिप Snapdragon 8 Gen 3 प्रोसेसर दिया गया है, जो 4nm टेक्नोलॉजी पर आधारित है। इसके साथ Adreno 750 GPU मिलता है, जिससे हाई-ग्राफिक्स गेमिंग, 4K वीडियो एडिटिंग और हैवी मल्टीटास्किंग बिना किसी रुकावट के हो जाती है। OnePlus Pad 2 को 8GB और 12GB LPDDR5X RAM के साथ 128GB और 256GB UFS 4.0 स्टोरेज ऑप्शन में पेश किया गया है।

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3. OnePlus Pad 2 में 9510mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो एक बार चार्ज करने पर लंबे समय तक चल सकती है। इसे चार्ज करने के लिए 67W SUPERVOOC फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, जिससे कम समय में बैटरी दोबारा चार्ज हो जाती है।

4. फोटोग्राफी और वीडियो कॉलिंग के लिए OnePlus Pad 2 में 13MP का रियर कैमरा दिया गया है, जो डॉक्यूमेंट स्कैनिंग और 4K वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करता है। वहीं, सामने 8MP का फ्रंट कैमरा मिलता है, जिससे वीडियो कॉलिंग, ऑनलाइन मीटिंग और वर्चुअल क्लास का अनुभव बेहतर होता है।

5. ऑडियो एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए टैबलेट में 6 स्पीकर का सेटअप दिया गया है, जो Dolby Atmos सपोर्ट के साथ आता है। इससे मूवी, वेब सीरीज और गेमिंग के दौरान चारों तरफ से आवाज सुनाई देती है और साउंड काफी क्लियर व दमदार मिलता है।

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लेखक के बारे में

Himani Gupta

हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।

शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।

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