होली या बारिश में फोन भीगने की टेंशन खत्म, 15000 रुपए से कम में खरीदें ये 5 वॉटरप्रूफ फोन, तुरंत देखें लें List

होली और बारिश के सीजन में फोन भीगने की टेंशन हुई खत्म क्योंकि अब 15000 रुपये से कम में भी खरीद सकते हैं शानदार वाटरप्रूफ स्मार्टफोन। इस लिस्ट में मोटोरोला, ओप्पो, रेडमी के फोन शामिल।

होली हो या बारिश फोन को पानी में भीगने से बचाना सबसे बड़ी चिंता है। रंग, पानी और धूल में अक्सर फोन खराब हो जाते हैं। ऐसे में हमने आपके लिए एक लिस्ट तैयार की है जिसमें 15000 रुपए से कम के वाटरप्रूफ फोन शामिल हैं। ये फोन स्प्लैश-रेसिस्टेंस बिल्ड के साथ आते हैं जो आपको होली के रंगों और पानी से फोन को सुरक्षित रखने में मदद करेगी। इन फोन में बेहतर बैटरी, कैमरा और परफॉर्मेंस भी मिलता है, जिससे आप फेस्टिवल पर अच्छी सेल्फी भी ले सकते हैं।

इस लिस्ट में Vivo T4x 5G, Motorola G57 Power 5G, OPPO K14x 5G, Realme Narzo 80 Lite 5G, और Redmi 15 5G शामिल हैं। आइये डिटेल में बताते हैं आपको इन फोन्स की कीमत और खासियतों के बारे में:

1. Vivo T4x 5G Vivo T4x 5G एक सुरक्षित और पावरफुल 5G फोन है। फोन IP64 रेटिंग मिली हुई है जिससे फोन हल्की बारिश, होली के रंग और पानी से खराब नहीं होगा। फोन ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ आता है। फोन में 50MP का प्राइमरी कैमरा और 8MP का फ्रंट कैमरा है। बैटरी की बात करें तो इसमें 6500mAh की फ़ास्ट चार्जिंग बैटरी है। यह फोन फ्लिपकार्ट पर 15,499 रुपए में लिस्टेड है बैंक डिस्काउंट के साथ आप इसे 15000 हजार रुपए से कम में खरीद पाएंगे।

2. Motorola G57 Power 5G Moto G57 Power में IP64 रेटिंग है, जो इसे पानी और धूल से सुरक्षित बनाती है। यह रेटिंग दर्शाती है कि डिवाइस धूल के प्रवेश और पानी के छींटों या गलती से पानी में गिरने पर भी फोन सुरक्षित रहेगा। फोन मिलिट्री-ग्रेड (MIL-STD-810H) मजबूती से भी लैस है। फोन में 50MP का मैंन और 8MP का फ्रंट कैमरा है जिसमें 50MP मुख्य कैमरा है। सेल्फी और वीडियो के लिए फ्रंट कैमरा भी अच्छा है। फोन में 7000mAh की बैटरी है। यह फोन 14,047 रुपए में अमेजन पर उपलब्ध है।

3. OPPO K14x 5G OPPO K14x 5G भी एक अच्छा डेली-यूज वॉटर-टॉलरेंट फोन है। इसका बिल्ड ऐसा है कि हल्की बारिश और पानी के छींटों से सुरक्षित रहता है, जिससे होली जैसे मौकों पर चिंता कम होती है। फोन में ट्रिपल कैमरा सेटअप है जिसमें 50MP मुख्य कैमरा है। कैमरा से पोट्रेट और लैंडस्केप दोनों तस्वीरें सफ़ाई से आती हैं। यह फोन फ्लिपकार्ट पर 14,999 रुपए में बेचा जा रहा है।

4. Realme Narzo 80 Lite 5G यह मोबाइल अमेजन पर 11,999 रुपए में उपलब्ध है। फोन Rainwater Smart Touch फीचर से लैस है जिसके चलते गीले हाथों से भी स्क्रीन टच का यूज़ किया जा सकता है। फोन में 6,000mAh की बड़ी बैटरी भी देखने को मिल रही है जो 15W वायर्ड और 5W रिवर्स वायर्ड चार्जिंग ऑफर करता है। फोन ऑटोफोकस सपोर्ट वाला 32-मेगापिक्सल का GC32E2 प्राइमरी कैमरा मिल रहा है। कैमरा सेटअप में एक पिल-शेप्ड LED फ्लैश देखने को मिल रही है। इसके अलावा डिवाइस AI इमेजिंग और AI क्लियर फेस जैसे एडिटिंग फीचर्स भी ऑफर करता है।