कल पहली बार सिर्फ ₹11,999 में मिलेगा 7000mAh बैटरी, 50MP AI कैमरा, अल्ट्रा वॉल्यूम स्पीकर 5G फोन

कल पहली बार सिर्फ ₹11,999 में मिलेगा 7000mAh बैटरी, 50MP AI कैमरा, अल्ट्रा वॉल्यूम स्पीकर 5G फोन

संक्षेप:

7000mAh बैटरी, 60W फास्ट चार्जिंग और 50MP कैमरा वाला 5G फोन कल 23 दिसंबर से Amazon और Realme Store से भारी डिस्काउंट पर सेल के लिए उपलब्ध होगा। जानें कीमत, ऑफर्स की पूरी डिटेल।

Dec 22, 2025 10:30 pm ISTHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
Realme ने अपना नया बजट 5G स्मार्टफोन Realme Narzo 90x 5G हाल ही में भारत में लॉन्च कर दिया है। यह फोन कल 23 दिसंबर को पहली बार सेल के लिए उपलब्ध होने वाला है। यह फोन खास तौर पर उन यूजर्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है जो कम कीमत में पावरफुल बैटरी, तेज चार्जिंग और दमदार कैमरा चाहते हैं। Realme Narzo 90x 5G की सबसे बड़ी खासियत इसकी 7000mAh की विशाल बैटरी है, जिसे कंपनी “Titan Battery” कह रही है। इसके साथ 60W वायर्ड फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है, जिससे फोन कुछ ही मिनटों में लंबा बैकअप देने के लिए तैयार हो जाता है। इसके अलावा फोन को IP66/IP68/IP69 रेटिंग मिली है, यानी यह पानी और धूल से भी काफी हद तक सुरक्षित रहेगा।

Realme Narzo 90x 5G की फर्स्ट सेल में बम्पर छूट

Realme Narzo 90x 5G के 6GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट 13,999 रुपए में और 8GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 15,499 रुपए में लॉन्च हुआ है। लेकिन पहली सेल में आप इसे 2000 रुपए के डिस्काउंट के बाद बेस मॉडल को 11,999 रुपए में खरीद सकते हैं। फोन को Amazon और Realme India के ऑफिशियल ऑनलाइन स्टोर पर सेल किया जायेगा। कलर ऑप्शन्स की बात करें तो यह फोन Nitro Blue और Flash Blue रंगों में लॉन्च किया गया है।

Realme Narzo 90x 5G के फीचर्स

Realme Narzo 90x 5G में यूजर्स को एक बड़ा और दमदार स्मार्टफोन एक्सपीरियंस मिलता है। फोन में 7000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो सामान्य इस्तेमाल में आसानी से दो दिन तक चल सकती है। इसके साथ 60W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है, जिससे फोन बहुत कम समय में चार्ज हो जाता है।

फोन में 5G कनेक्टिविटी के साथ लेटेस्ट नेटवर्क सपोर्ट मिलता है, जिससे तेज इंटरनेट स्पीड का फायदा उठाया जा सकता है। कैमरा सेगमेंट में Realme Narzo 90x 5G में 50MP का मेन रियर कैमरा दिया गया है, जो डिटेल्ड फोटो क्लिक करने में सक्षम है। वहीं, 50MP का फ्रंट कैमरा सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है।

डिवाइस को IP66, IP68 और IP69 रेटिंग मिली है, जो इसे पानी, धूल और कठिन परिस्थितियों में भी सुरक्षित रखती है। डिजाइन के मामले में फोन स्पोर्टी और प्रीमियम लुक के साथ आता है। कुल मिलाकर, Realme Narzo 90x 5G उन यूज़र्स के लिए एक शानदार ऑप्शन बन सकता है जो बजट में लंबी बैटरी लाइफ, फास्ट चार्जिंग और 5G सपोर्ट चाहते हैं।

