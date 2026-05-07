₹29,999 में आया OnePlus का 8000mAh बैटरी, 144Hz डिस्प्ले, 50MP OIS कैमरा, IP69 वाटरप्रूफ रेटिंग से लैस
8000mAh की बड़ी बैटरी, Snapdragon 7s Gen 4 प्रोसेसर, 144Hz AMOLED डिस्प्ले, 80W फास्ट चार्जिंग जैसे दमदार फीचर्स वाला OnePlus Nord CE6 भारत में लॉन्च हो गया है। इस फोन को 30,000 रुपए के अंदर पेश किया गया है।
OnePlus Nord CE6 Launched in India: वनप्लस का 8000mAh बैटरी वाला फोन OnePlus Nord CE6 लॉन्च हो गया है। यह नया फोन 30,000 रुपए से वाले सेगमेंट में पेश हुआ है। इस फोन में दमदार Snapdragon 7s Gen 4 प्रोसेसर, 144Hz AMOLED डिस्प्ले और 80W SuperVOOC फास्ट चार्जिंग जैसे फीचर्स मिलते हैं। कंपनी ने इसमें गेमिंग और मल्टीटास्किंग के लिए बड़ा वेपर चेंबर कूलिंग सिस्टम भी दिया है। इसके अलावा फोन में IP69K और MIL-STD-810H जैसे मजबूत ड्यूरेबिलिटी फीचर्स भी मिलते हैं। चलिए बताते हैं फोन की कीमत, फीचर्स और सेल डेट:
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OnePlus Nord CE6 की कीमत, सेल डेट और ऑफर्स
वनप्लस नॉर्ड सीई 6 दो कंपनी ने दो वैरिएंट में पेश किया है। इसके 8GB रैम + 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 29,999 रुपए और 8GB रैम/256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 32,999 रुपए है। फोन को चुनिंदा बैंक कार्ड से खरीदने पर 2,000 रुपए की इंस्टेंट छूट भी दी जा रही है जिससे आप इन फोन को 27,999 रुपए और 30,999 रुपए में खरीद पाएंगे।
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वनप्लस का यह नया डिवाइस 8 मई 2026 को दोपहर 12 बजे से सेल के लिए उपलब्ध होगा। इसे अमेजन, वनप्लस इंडिया वेबसाइट, वनप्लस स्टोर ऐप और वनप्लस एक्सपीरियंस स्टोर्स के माध्यम से खरीदा जा सकता है। यह डिवाइस तीन रंगों में उपलब्ध है: फ्रेश ब्लू, लूनर पर्ल और पिच ब्लैक।
OnePlus Nord CE6 के दमदार फीचर्स
OnePlus Nord CE6 फोन में 6.78 इंच का बड़ा 1.5K AMOLED डिस्प्ले मिलता है, जो 144Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। इसकी वजह से स्क्रॉलिंग, गेमिंग और वीडियो देखने का एक्सपीरियंस काफी स्मूद और शानदार महसूस होता है। फोन में HDR सपोर्ट और हाई ब्राइटनेस भी दी गई है। परफॉर्मेंस के लिए इसमें Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 प्रोसेसर दिया गया है, जो 4nm टेक्नोलॉजी पर आधारित है। फोन में Touch Reflex चिप और 3200Hz टच सैंपलिंग रेट भी दिया गया है, जिससे गेमिंग के दौरान टच रिस्पॉन्स काफी फास्ट मिलता है। कंपनी के मुताबिक यह फोन कुछ गेम्स में 144FPS तक गेमिंग सपोर्ट करता है।
OnePlus Nord CE6 की सबसे बड़ी खासियत इसकी 8000mAh की बड़ी बैटरी है। इसके साथ 80W SuperVOOC फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है, जिससे फोन जल्दी चार्ज हो जाता है। इतना ही नहीं, इसमें 27W रिवर्स वायर्ड चार्जिंग फीचर भी दिया गया है, जिससे दूसरे डिवाइस भी चार्ज किए जा सकते हैं। कैमरा की बात करें तो फोन में 50MP का प्राइमरी कैमरा मिलता है, जिसमें OIS यानी Optical Image Stabilization सपोर्ट दिया गया है। यह कैमरा लो-लाइट फोटोग्राफी और वीडियो रिकॉर्डिंग में बेहतर रिजल्ट देने का दावा करता है। इसके अलावा फोन में सेकेंडरी कैमरा भी मिलता है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 32MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है, जो 4K वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट के साथ आता है।
गेमिंग और हीट कंट्रोल के लिए फोन में बड़ा वेपर चेंबर कूलिंग सिस्टम दिया गया है, जिसका साइज 33,000mm² से ज्यादा बताया गया है। इससे लंबे समय तक गेम खेलने पर फोन ज्यादा गर्म नहीं होता। साथ ही इसमें 6-axis gyroscope भी मिलता है जो गेमिंग कंट्रोल को और बेहतर बनाता है। OnePlus Nord CE6 में AI फीचर्स, स्मूद इंटरफेस और क्लीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस मिलता है। फोन में डुअल स्टीरियो स्पीकर्स, इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक, 5G सपोर्ट, Wi-Fi 6 और Bluetooth 5.4 जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं। डिजाइन और मजबूती के मामले में भी यह फोन काफी दमदार माना जा रहा है। इसमें IP66, IP68, IP69 और IP69K रेटिंग दी गई है, जिससे यह पानी और धूल से काफी हद तक सुरक्षित रहता है। फोन को MIL-STD-810H सर्टिफिकेशन भी मिला है।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।
शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।
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