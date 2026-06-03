लॉन्च से पहले लीक हुआ Realme P4R का रिटेल बॉक्स, 8000mAh बैटरी, 144Hz डिस्प्ले से होगा लैस, इतनी होगी कीमत
Realme P4R भारत में लॉन्च से पहले चर्चा में है। लीक रिटेल बॉक्स से पता चला है कि फोन में 8000mAh बैटरी, 144Hz डिस्प्ले, 5300mm² VC Cooling, 50MP कैमरा और Dimensity 7400 प्रोसेसर मिल सकता है। साथ ही फोन की कीमत का खुलासा भी हो गया है:
टेक कंपनी रियलमी जल्द ही Realme P4R नाम से नया स्मार्टफोन लॉन्च कर सकती है, लेकिन लॉन्च से पहले ही इस फोन ने इंटरनेट पर काफी हलचल मचा दी है। हाल ही में Realme P4R का रिटेल बॉक्स ऑनलाइन लीक हो गया है, जिससे फोन की कीमत, बैटरी, डिस्प्ले और कई अन्य फीचर्स की जानकारी सामने आई है। सबसे ज्यादा चर्चा इसकी 8000mAh की बड़ी बैटरी को लेकर हो रही है। इसके अलावा 144Hz डिस्प्ले, MediaTek Dimensity 7400 चिपसेट और गेमिंग के लिए बड़ा VC Cooling सिस्टम भी इस फोन को खास बना सकता है।
रिटेल बॉक्स से लीक हुई कीमत भी
टिपस्टर संजू चौधरी के अनुसार, Realme P4R के 6GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट का बॉक्स एमआरपी 44,999 रुपए है। हालांकि, स्मार्टफोन ब्रांड आमतौर पर रिटेल बॉक्स पर एमआरपी अधिक छापते हैं, जिसका मतलब है कि सेल करने वाली कीमत इससे कम होगी। Realme ने अभी तक हैंडसेट की लॉन्च डेट की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। हालांकि, डिवाइस से संबंधित लीक और सर्टिफिकेशन की बढ़ती संख्या को देखते हुए टिपस्टर का मानना है कि Realme P4R इस महीने के अंत में लॉन्च हो सकता है।
Realme P4R के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स (लीक)
Realme P4R को लेकर सामने आई लीक जानकारी के मुताबिक यह फोन बड़ी 8000mAh बैटरी के साथ आ सकता है, जो 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगी। स्मार्टफोन में 6.8 इंच का HD+ डिस्प्ले मिलने की उम्मीद है, जो 144Hz रिफ्रेश रेट और 1200 निट्स पीक ब्राइटनेस के साथ आएगा। परफॉर्मेंस के लिए इसमें MediaTek Dimensity 7400 प्रोसेसर दिया जा सकता है। Realme P4R में 5300mm² VC Cooling System मिलने की जानकारी सामने आई है। यह फीचर खासतौर पर गेमिंग के दौरान फोन को ज्यादा गर्म होने से बचाने में मदद करता है। लंबे समय तक गेम खेलने पर भी परफॉर्मेंस स्टेबल बनी रह सकती है।
फोटोग्राफी के लिए इसमें 50MP का प्राइमरी कैमरा और 2MP का मैक्रो कैमरा मिल सकता है। फोन में Pulse Light फीचर भी दिया जा सकता है, जो नोटिफिकेशन और कॉल अलर्ट के लिए काम करेगा। इसके अलावा Realme P4R का वजन करीब 224 ग्राम और मोटाई 8.88mm बताई जा रही है। लीक रिपोर्ट्स के अनुसार यह स्मार्टफोन 4GB+128GB, 6GB+128GB और 6GB+256GB स्टोरेज वेरिएंट में लॉन्च हो सकता है, जबकि Silver Glare, Titanium Glare और Lavender Glare जैसे कलर ऑप्शन भी देखने को मिल सकते हैं।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।
शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।
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