अब न चार्जिंग की चिंता, न धूल-पानी का डर! 10,000mAh की ‘बाहुबली’ बैटरी और 50MP सेल्फी कैमरे वाला OPPO फोन लॉन्च
10,000mAh बैटरी, 80W SuperVOOC चार्जिंग, 50MP OIS कैमरा जैसे धांसू फीचर्स के साथ आया OPPO A7 Pro Max। कंपनी का दावा है कि यह अब तक OPPO के किसी भी स्मार्टफोन में दी गई सबसे बड़ी बैटरी है।
ऐसा स्मार्टफोन चाहते हैं जिसे बार-बार चार्ज करने की जरूरत न पड़े तो OPPO का नया A7 Pro Max आपकी पसंद बन सकता है। क्योंकि 10,000mAh की सिलिकॉन-कार्बन बैटरी है। यह अब तक OPPO के किसी भी स्मार्टफोन में दी गई सबसे बड़ी बैटरी है। सिर्फ बैटरी ही नहीं, फोन में 6.78 इंच का 1.5K AMOLED डिस्प्ले, 120Hz रिफ्रेश रेट, Qualcomm Snapdragon 4 Gen 5 प्रोसेसर, 50MP OIS कैमरा, 50MP सेल्फी कैमरा और 80W SuperVOOC फास्ट चार्जिंग जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं। इसके अलावा Android 16 बेस्ड ColorOS 16 और IP69K डस्ट एवं वॉटर रेजिस्टेंस इसे और भी खास बनाते हैं।
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OPPO A7 Pro Max की कीमत
OPPO A7 Pro Max को चीन में तीन वैरिएंट में लॉन्च किया गया है। इसकी कीमत इस तरह है:
- 8GB+128GB: 2,199 युआन (USD 325 / लगभग ₹31,060)
- 12GB+256GB: 2,699 युआन (USD 399 / लगभग ₹38,120)
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- 12GB+512GB: 2,999 युआन (USD 444 / लगभग ₹42,355)
फिलहाल कंपनी ने इसकी भारत लॉन्च डेट का ऐलान नहीं किया है। यह फोन Dark Gray, Bright Orange और Wave Blue कलर ऑप्शन में उपलब्ध होगा। सेल 7 अगस्त से शुरू होगी।
OPPO A7 Pro Max की बड़ी खासियतें
OPPO A7 Pro Max की सबसे बड़ी ताकत इसकी 10,000mAh सिलिकॉन-कार्बन बैटरी है। इतनी बड़ी बैटरी के बावजूद फोन की मोटाई सिर्फ 8.47mm रखी गई है और इसका वजन 226 ग्राम है। कंपनी ने इसमें 80W SuperVOOC फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया है, जिससे बड़ी बैटरी को कम समय में चार्ज किया जा सकता है।
फोन में 6.78 इंच का 1.5K AMOLED डिस्प्ले मिलता है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। स्क्रीन में 1800 निट्स पीक ब्राइटनेस और इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। इससे वीडियो देखने, गेमिंग और स्क्रॉलिंग का अनुभव काफी स्मूद रहता है।
OPPO A7 Pro Max में Qualcomm Snapdragon 4 Gen 5 चिपसेट दिया गया है। फोन में 8GB और 12GB LPDDR4X RAM के साथ 128GB, 256GB और 512GB स्टोरेज ऑप्शन मिलते हैं।
फोटोग्राफी के लिए OPPO A7 Pro Max में 50MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया है, जिसमें OIS (Optical Image Stabilization) का सपोर्ट मिलता है। इसके साथ 2MP का सेकेंडरी सेंसर दिया गया है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 50MP फ्रंट कैमरा मौजूद है।
यह स्मार्टफोन Android 16 आधारित ColorOS 16 पर चलता है। इसमें AI बेस्ड कैमरा फीचर्स, बेहतर सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन और स्मार्ट प्रोडक्टिविटी टूल्स दिए गए हैं। फोन में NFC, IR Blaster, इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और IP69K डस्ट एवं वॉटर रेजिस्टेंस भी मिलता है।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।
शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।
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