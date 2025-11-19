3D कर्व्ड डिस्प्ले, डॉल्बी साउंड वाला मोटोरोला फोन हुआ सस्ता, लॉन्च प्राइस से ₹2 हजार कम हुई कीमत

संक्षेप: मोटोरोला G85 5G पर धांसू डील मिल रही है। फोन फ्लिपकार्ट की बिग विंटर बोनांजा सेल में लॉन्च प्राइस से 2 हजार रुपये सस्ते में मिल रहा है। यह फोन डॉल्बी साउंड और 3D कर्व्ड डिस्प्ले जैसे जबर्दस्त फीचर्स से लैस है।

फ्लिपकार्ट की बिग विंटर बोनांजा सेल में आपके लिए तगड़ी डील है। यह धमाकेदार डील मोटोरोला G85 5G पर दी जा रही है। लॉन्च के समय इस फोन के 8जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 17999 रुपये थी। अब फोन का यह वेरिएंट फ्लिपकार्ट पर 15999 रुपये का मिल रहा है। आप इस फोन को 5 पर्सेंट के कैशबैक के साथ खरीद सकते हैं। यह फोन आकर्षक एक्सचेंज बोनस के साथ भी आपका हो सकता है।

एक्सचेंज ऑफर में आप इस फोन की कीमत को और कम कर सकते हैं। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा। मोटोरोला का यह फोन डॉल्बी साउंड और 3D कर्व्ड डिस्प्ले जैसे जबर्दस्त फीचर्स से लैस है। आइए जानते हैं इस फोन के बारे में।

फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स मोटोरोला के इस फोन में आपको 6.67 इंच का फुल एचडी+ कर्व्ड pOLED डिस्प्ले मिलेगा। यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। डिस्प्ले का पीक ब्राइटनेस लेवल 1600 निट्स का है। डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए फोन में गोरिल्ला ग्लास 5 दिया गया है। मोटोरोला का यह फोन 12जीबी तक की LPDDR4x रैम और 256जीबी तक के UFS 2.2 स्टोरेज के साथ आता है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में कंपनी स्नैपड्रैगन 6s जेन 3 दे रही है।

फोटोग्राफी के लिए फोन के बैक पैनल पर कंपनी 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दे रही है। इसके अलावा यहां एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल लेंस शामिल है, जो मैक्रो कैमरा का भी काम करता है। सेल्फी के लिए आपको इस फोन में 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। फोन की बैटरी 5000mAh की है।