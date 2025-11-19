Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़big winter bonanza deal Motorola G85 5G is now rupees 2000 cheaper from its original launch price
3D कर्व्ड डिस्प्ले, डॉल्बी साउंड वाला मोटोरोला फोन हुआ सस्ता, लॉन्च प्राइस से ₹2 हजार कम हुई कीमत

3D कर्व्ड डिस्प्ले, डॉल्बी साउंड वाला मोटोरोला फोन हुआ सस्ता, लॉन्च प्राइस से ₹2 हजार कम हुई कीमत

संक्षेप: मोटोरोला G85 5G पर धांसू डील मिल रही है। फोन फ्लिपकार्ट की बिग विंटर बोनांजा सेल में लॉन्च प्राइस से 2 हजार रुपये सस्ते में मिल रहा है। यह फोन डॉल्बी साउंड और 3D कर्व्ड डिस्प्ले जैसे जबर्दस्त फीचर्स से लैस है।

Wed, 19 Nov 2025 04:27 PMKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Motorola A10e

Motorola A10e

  • checkDark Blue
  • check1.8 inches Display Size
  • checkTFT

₹1299

और जाने

फ्लिपकार्ट की बिग विंटर बोनांजा सेल में आपके लिए तगड़ी डील है। यह धमाकेदार डील मोटोरोला G85 5G पर दी जा रही है। लॉन्च के समय इस फोन के 8जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 17999 रुपये थी। अब फोन का यह वेरिएंट फ्लिपकार्ट पर 15999 रुपये का मिल रहा है। आप इस फोन को 5 पर्सेंट के कैशबैक के साथ खरीद सकते हैं। यह फोन आकर्षक एक्सचेंज बोनस के साथ भी आपका हो सकता है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Motorola A10e

Motorola A10e

  • checkDark Blue
  • check1.8 inches Display Size
  • checkTFT

₹1299

और जाने

एक्सचेंज ऑफर में आप इस फोन की कीमत को और कम कर सकते हैं। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा। मोटोरोला का यह फोन डॉल्बी साउंड और 3D कर्व्ड डिस्प्ले जैसे जबर्दस्त फीचर्स से लैस है। आइए जानते हैं इस फोन के बारे में।

फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स

मोटोरोला के इस फोन में आपको 6.67 इंच का फुल एचडी+ कर्व्ड pOLED डिस्प्ले मिलेगा। यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। डिस्प्ले का पीक ब्राइटनेस लेवल 1600 निट्स का है। डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए फोन में गोरिल्ला ग्लास 5 दिया गया है। मोटोरोला का यह फोन 12जीबी तक की LPDDR4x रैम और 256जीबी तक के UFS 2.2 स्टोरेज के साथ आता है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में कंपनी स्नैपड्रैगन 6s जेन 3 दे रही है।

ये भी पढ़ें:ऐपल ने दी बड़ी राहत, दो साल तक iPhone के चोरी होने की टेंशन हुई दूर

फोटोग्राफी के लिए फोन के बैक पैनल पर कंपनी 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दे रही है। इसके अलावा यहां एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल लेंस शामिल है, जो मैक्रो कैमरा का भी काम करता है। सेल्फी के लिए आपको इस फोन में 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। फोन की बैटरी 5000mAh की है।

यह बैटरी 30 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए फोन में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मौजूद है। दमदार साउंड के लिए मोटोरोला G85 5G में आपको स्टीरियो स्पीकर्स के साथ डॉल्बी ऐटमॉस भी मिलेगा। फोन IP52 डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंस रेटिंग को सपोर्ट करता है।

ये भी पढ़ें:3.5 अरब वॉट्सऐप यूजर के फोन नंबर लीक, 57% यूजर के डीपी का भी ऐक्सेस
Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Motorola Gadgets Hindi News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।