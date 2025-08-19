सावधान! WhatsApp AI अब पढ़ सकता है आपकी ग्रुप चैट्स! Paytm के विजय शर्मा ने बताया कैसे करें चैट प्राइवेसी ऑन

WhatsApp ने AI फीचर्स के साथ कुछ चैट एक्सेस नियम बदल दिए हैं। Paytm के विजय शेखर शर्मा ने यूजर्स को दी चेतावनी और बताया है कि कैसे Chat Privacy सेटिंग्स बदलकर AI डिसेंट्रीक्शन को ब्लॉक किया जा सकता है।

WhatsApp ने हाल ही में अपने ऐप के अंदर AI-बेस्ड सुविधाएं को बढ़ावा देते हुए कुछ अपडेट पेश किए हैं, जिससे यूजर्स की चैट्स को AI टूल्स द्वारा पढ़ने की संभावना है। इस परिवर्तन को Paytm के संस्थापक विजय शेखर शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म X पर सतर्क करते हुए जानकारी दी। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा: “यदि आप किसी WhatsApp ग्रुप का हिस्सा हैं, तो अब WhatsApp AI को आपके चैट्स पढ़ने की अनुमति देने लगा है। इसे ब्लॉक करने के लिए यह सेटिंग ऑन करें।

उनके द्वारा साझा किए गए स्क्रीनशॉट में उसने यह भी बताया कि "Advanced Chat Privacy" फीचर को कैसे एक्टिवेट किया जाए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल आप ही अपनी पर्सनल चैट तक पहुंच सकें। इस कदम से यह स्पष्ट हो गया है कि व्हाट्सऐप में पर्सनल डेटा की सुरक्षा के लिए यूजर्स को खुद सावधान और सचेत रहना है।

WhatsApp के नए फीचर्स और ब्लॉकिंग गाइड WhatsApp के लेटेस्ट अपडेट में कई नई AI-सम्बंधित सुविधाएं जोड़ी गई हैं, जैसे scheduled कॉल्स, इंटरैक्टिव टूल्स, और संभवतः चैट डेटा का AI के लिए उपयोग। ये बदलाव WhatsApp के AI-फोकस्ड होने का हिस्सा हैं, जिसका उद्देश्य यूजर एक्सपीरियंस को और भी स्मार्ट बनाना है।

कैसे ब्लॉक करें AI को चैट एक्सेस Paytm के विजय शेखर शर्मा ने उपयोगकर्ताओं को सचेत करते हुए एक स्क्रीनशॉट साझा किया, जिसमें बताया गया कि “Advanced Chat Privacy” सेटिंग को ऑन करना कितना ज़रूरी है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि आपकी निजी चैट्स AI या अन्य टूल्स से उपलब्ध नहीं होंगी।

यूजर्स कैसे रहें सुरक्षित? 1. Advanced Chat Privacy को सक्षम करें।

2. ऐप परमिशन और प्राइवेसी सेटिंग्स की समीक्षा करें।