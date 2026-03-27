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बड़ा अपडेट! अब WhatsApp खुद लिखेगा आपके मैसेज, AI फीचर से सेकंडों में तैयार होगा परफेक्ट रिप्लाई

Mar 27, 2026 03:57 pm ISTHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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WhatsApp जल्द ही एक नया AI फीचर ला रहा है, जो यूजर्स को मैसेज लिखने में मदद करेगा। यह फीचर आपके टेक्स्ट को बेहतर बनाने, टोन बदलने और जल्दी रिप्लाई तैयार करने में मदद करेगा।

बड़ा अपडेट! अब WhatsApp खुद लिखेगा आपके मैसेज, AI फीचर से सेकंडों में तैयार होगा परफेक्ट रिप्लाई

WhatsApp लगातार नए फीचर्स जोड़ रही है ताकि यूजर्स का एक्सपीरियंस बेहतर हो सके। अब WhatsApp एक नया AI फीचर लाने की तैयारी कर रहा है, जो आपके मैसेज लिखने के तरीके को पूरी तरह बदल सकता है। इस नए फीचर की मदद से यूजर्स आसानी से अपने मैसेज को बेहतर बना सकेंगे। अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या लिखें या कैसे लिखें, तो AI आपकी मदद करेगा।

यह फीचर न सिर्फ मैसेज ड्राफ्ट करेगा बल्कि उसे प्रोफेशनल, फ्रेंडली या कैजुअल टोन में भी बदल सकता है। आज के समय में लोग WhatsApp का इस्तेमाल सिर्फ दोस्तों से बात करने के लिए ही नहीं, बल्कि ऑफिस और बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए भी करते हैं। ऐसे में सही शब्दों का चुनाव करना बहुत जरूरी हो जाता है। WhatsApp का यह नया AI फीचर इसी जरूरत को ध्यान में रखकर लाया जा रहा है।

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ऐसे काम करेगा यह फीचर

जब आप WhatsApp पर कोई मैसेज लिखेंगे, तो AI आपको सुझाव देगा कि इसे कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। आप अपने मैसेज को छोटा, लंबा, फॉर्मल या फ्रेंडली टोन में बदल सकते हैं। यह फीचर खासतौर पर उन लोगों के लिए उपयोगी है जो ऑफिस या प्रोफेशनल मैसेज ज्यादा भेजते हैं, अंग्रेजी या लिखने में कंफर्टेबल नहीं हैं, जल्दी-जल्दी रिप्लाई करना चाहते हैं। यह फीचर स्टूडेंट्स और बिजनेस यूजर्स के लिए भी काफी मददगार हो सकता है।

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प्राइवेसी भी पूरी

WhatsApp ने दावा किया है कि यह फीचर यूजर की प्राइवेसी को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। मैसेज को सुरक्षित रखने के लिए एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन बना रहेगा। यह AI फीचर सिर्फ मैसेज लिखने तक सीमित नहीं होगा। यह आपके मैसेज को सुधारने, शब्द बदलने और बेहतर तरीके से पेश करने में मदद करेगा। इससे चैटिंग पहले से ज्यादा आसान और स्मार्ट हो जाएगी। फिलहाल यह फीचर डेवलपमेंट स्टेज में है और जल्द ही बीटा यूजर्स के लिए जारी किया जा सकता है। इसके बाद इसे धीरे-धीरे सभी यूजर्स के लिए रोलआउट किया जाएगा।

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Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta

हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।

शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।

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