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काम की बात: बड़ा अपडेट: अब WhatsApp से ही हो सकेगा मोबाइल रिचार्ज; Jio, Airtel, Vi यूजर्स के लिए शुरू हुई नई सुविधा

Apr 23, 2026 04:32 pm ISTHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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WhatsApp ने अपने यूजर्स को खुश करने के लिए एक नई सुविधा शुरू की है। अब Jio, Airtel और Vi यूजर्स WhatsApp पर ही आसानी से मोबाइल रिचार्ज कर पाएंगे। जिससे अलग ऐप की जरूरत खत्म हो जाएगी।

बड़ा अपडेट: अब WhatsApp से ही हो सकेगा मोबाइल रिचार्ज; Jio, Airtel, Vi यूजर्स के लिए शुरू हुई नई सुविधा

WhatsApp अब सिर्फ चैटिंग ऐप नहीं रह गया है बल्कि यह धीरे-धीरे एक सुपर ऐप बनता जा रहा है। कंपनी ने भारत में एक नया फीचर शुरू किया है, जिसके जरिए यूजर्स अब सीधे WhatsApp से ही आप अपने मोबाइल नंबर पर प्रीपेड रिचार्ज कर पाएंगे। Reliance Jio, Airtel और Vodafone Idea (Vi) के सभी प्रीपेड यूजर्स को यह सुविधा मिलेगी। पहले जहां रिचार्ज करने के लिए अलग-अलग ऐप जैसे Paytm, Google Pay या टेलीकॉम कंपनी के ऐप पर जाना पड़ता था, अब वही काम WhatsApp के अंदर ही हो जाएगा।

भारत में पहले से ही WhatsApp Pay का इस्तेमाल लाखों लोग कर रहे हैं और अब कंपनी उसी को और आगे बढ़ाते हुए रिचार्ज जैसी सुविधा भी जोड़ रही है। इससे यूजर्स का समय बचेगा और पूरा काम एक ही ऐप में हो जाएगा। यह फीचर फिलहाल धीरे-धीरे रोलआउट किया जा रहा है, यानी सभी यूजर्स को एक साथ नहीं मिलेगा, लेकिन आने वाले समय में यह सभी के लिए उपलब्ध हो सकता है।

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ऐसे काम करेगा ये फीचर

WhatsApp के इस फीचर का इस्तेमाल करना काफी आसान होगा। यूजर को WhatsApp Pay सेक्शन में जाना होगा, जहां उसे मोबाइल रिचार्ज का ऑप्शन दिखाई देगा। वहां अपना नंबर डालकर प्लान चुनना होगा और फिर UPI के जरिए पेमेंट करके रिचार्ज पूरा किया जा सकता है। पूरा प्रोसेस बहुत आसान और तेज होगा, जिससे यूजर्स को अलग-अलग ऐप के बीच जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही ऐप में चैट, पेमेंट और अब रिचार्ज सब कुछ मिल रहा है। इससे यूजर्स का समय भी बचेगा और एक्सपीरियंस भी बेहतर होगा।

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WhatsApp से मोबाइल रिचार्ज करने का स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

Step 1: सबसे पहले WhatsApp को Play Store / App Store से अपडेट करें। WhatsApp खोलें और Payments (पेमेंट्स) सेक्शन में जाएं।

Step 2: अब यहां आपको “Mobile Recharge” या “Recharge” का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करें।

Step 3: जिस नंबर का रिचार्ज करना है, वह मोबाइल नंबर डालें। अब आपका ऑपरेटर (Jio, Airtel या Vi) अपने आप दिख जाएगा या आप चुन सकते हैं।

Step 4: स्क्रीन पर दिख रहे रिचार्ज प्लान्स में से कोई एक प्लान चुन लें। अब UPI के जरिए पेमेंट करें (WhatsApp Pay या अन्य UPI)।

Step 5: पेमेंट पूरा होते ही आपका रिचार्ज हो जाएगा और कन्फर्मेशन मैसेज मिल जाएगा।

Paytm और Google Pay को कड़ी टक्कर

अब तक मोबाइल रिचार्ज के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल Paytm, PhonePe और Google Pay जैसे ऐप्स का होता था। लेकिन WhatsApp के इस नए फीचर के आने के बाद इन ऐप्स को कड़ी टक्कर मिल सकती है, क्योंकि WhatsApp पहले से ही भारत में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला ऐप है।

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Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta

हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।

शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।

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