बड़ा अपडेट: बिना Aadhaar Card के नहीं मिलेगा सुपर-फास्ट सैटेलाइट इंटरनेट, जानें डिटेल्स Big update Super-fast satellite internet will not be available without Aadhaar Card Starlink adopts Aadhaar verification, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Big update Super-fast satellite internet will not be available without Aadhaar Card Starlink adopts Aadhaar verification

बड़ा अपडेट: बिना Aadhaar Card के नहीं मिलेगा सुपर-फास्ट सैटेलाइट इंटरनेट, जानें डिटेल्स

Elon Musk की कंपनी Starlink ने भारत में ग्राहकों की पहचान के लिए Aadhaar को अनिवार्य कर दिया है। अब Starlink सेवाओं के लिए Aadhaar वेरिफिकेशन जरूरी होगा। जानें पूरी डिटेल।

Himani Gupta लाइव हिन्दुस्तानThu, 21 Aug 2025 10:06 AM
share Share
Follow Us on
बड़ा अपडेट: बिना Aadhaar Card के नहीं मिलेगा सुपर-फास्ट सैटेलाइट इंटरनेट, जानें डिटेल्स

भारत में Aadhaar आज हर नागरिक की पहचान का सबसे बड़ा माध्यम बन चुका है। बैंक अकाउंट खोलने से लेकर मोबाइल सिम खरीदने तक हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है। अब सैटेलाइट इंटरनेट की सुविधा लेने के लिए भी आधार जरूरी कर दिया गया है। खबर है कि Elon Musk की कंपनी Starlink ने भारत में अपने ग्राहकों की पहचान वेरिफिकेशन के लिए Aadhaar को अपनाया है। इसका मतलब है कि अब अगर कोई यूजर Starlink का इंटरनेट कनेक्शन लेना चाहता है, तो उसे Aadhaar कार्ड देना होगा। Starlink पहले से ही भारत में अपनी एंट्री को लेकर चर्चा में रहा है। कंपनी का मकसद पूरे देश में हाई-स्पीड इंटरनेट पहुंचाना है। खासकर गांव और टियर-3 शहरों में जहां अभी भी इंटरनेट की स्पीड और उपलब्धता एक बड़ी समस्या है।

Aadhaar से वेरिफिकेशन क्यों?

Starlink ने Aadhaar वेरिफिकेशन को अपनाने के पीछे सबसे बड़ी वजह है पारदर्शिता और सुरक्षा। भारत में Aadhaar को यूनिक आइडेंटिटी माना जाता है, और इसके जरिए फर्जी कस्टमर या फर्जी ऑर्डर्स की संभावना कम हो जाती है।

ये भी पढ़ें:वाह! 5,698 रुपये सस्ता हुआ OnePlus का 6000mAh बैटरी, DSLR जैसे कैमरा वाला 5G फोन

सरकार और Starlink के लिए फायदे

सरकार हमेशा चाहती है कि इंटरनेट सेवाओं का उपयोग सही तरीके से और सही पहचान वाले लोग ही करें। Aadhaar वेरिफिकेशन से सरकार को डेटा सिक्योरिटी का भरोसा मिलेगा। वहीं, Starlink को ग्राहक प्रबंधन आसान हो जाएगा और किसी भी तरह के फ्रॉड पर लगाम लगेगी।

Starlink के भारत के संभावित प्लान और कीमतें

Starlink अभी भारत में आधिकारिक तौर पर लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन रिपोर्ट्स और कंपनी की ग्लोबल प्राइसिंग को देखते हुए इसके प्लान्स का अनुमान लगाया जा रहा है। फिलहाल अमेरिका और कई अन्य देशों में Starlink का बेसिक प्लान करीब $99 (लगभग 8,000 रुपये/महीना) में मिलता है। भारत में इसे कम कीमत पर लाने की कोशिश हो सकती है ताकि यह जियो, एयरटेल और बीएसएनएल सैटेलाइट इंटरनेट से मुकाबला कर सके। भारतीय मार्केट को ध्यान में रखते हुए Starlink के मासिक प्लान की कीमत 1,500 रुपये से 2,500 रुपये महीना के बीच रह सकती है।

ये भी पढ़ें:Jio यूजर्स के लिए बुरी खबर! अब बंद किया 84 दिन चलने वाला प्लान, रोज 1.5GB डेटा
Aadhaar Aadhaar Card
Know the iPhone 17 expected price, key features, and launch date across the iPhone 17 Pro , Pro Max , and Air editions.