बड़ा अपडेट: बिना Aadhaar Card के नहीं मिलेगा सुपर-फास्ट सैटेलाइट इंटरनेट, जानें डिटेल्स

Elon Musk की कंपनी Starlink ने भारत में ग्राहकों की पहचान के लिए Aadhaar को अनिवार्य कर दिया है। अब Starlink सेवाओं के लिए Aadhaar वेरिफिकेशन जरूरी होगा। जानें पूरी डिटेल।

भारत में Aadhaar आज हर नागरिक की पहचान का सबसे बड़ा माध्यम बन चुका है। बैंक अकाउंट खोलने से लेकर मोबाइल सिम खरीदने तक हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है। अब सैटेलाइट इंटरनेट की सुविधा लेने के लिए भी आधार जरूरी कर दिया गया है। खबर है कि Elon Musk की कंपनी Starlink ने भारत में अपने ग्राहकों की पहचान वेरिफिकेशन के लिए Aadhaar को अपनाया है। इसका मतलब है कि अब अगर कोई यूजर Starlink का इंटरनेट कनेक्शन लेना चाहता है, तो उसे Aadhaar कार्ड देना होगा। Starlink पहले से ही भारत में अपनी एंट्री को लेकर चर्चा में रहा है। कंपनी का मकसद पूरे देश में हाई-स्पीड इंटरनेट पहुंचाना है। खासकर गांव और टियर-3 शहरों में जहां अभी भी इंटरनेट की स्पीड और उपलब्धता एक बड़ी समस्या है।

Aadhaar से वेरिफिकेशन क्यों? Starlink ने Aadhaar वेरिफिकेशन को अपनाने के पीछे सबसे बड़ी वजह है पारदर्शिता और सुरक्षा। भारत में Aadhaar को यूनिक आइडेंटिटी माना जाता है, और इसके जरिए फर्जी कस्टमर या फर्जी ऑर्डर्स की संभावना कम हो जाती है।

सरकार और Starlink के लिए फायदे सरकार हमेशा चाहती है कि इंटरनेट सेवाओं का उपयोग सही तरीके से और सही पहचान वाले लोग ही करें। Aadhaar वेरिफिकेशन से सरकार को डेटा सिक्योरिटी का भरोसा मिलेगा। वहीं, Starlink को ग्राहक प्रबंधन आसान हो जाएगा और किसी भी तरह के फ्रॉड पर लगाम लगेगी।