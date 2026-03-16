गैस खत्म? कॉल से बुक नहीं हो रहा सिलेंडर तो WhatsApp और UPI ऐप से ऐसे मिनटों में करें बुकिंग

फोन से LPG गैस सिलेंडर बुक नहीं हो रहा है तो परेशान न हों। WhatsApp, UPI ऐप और ऑनलाइन तरीकों से आप मिनटों में गैस सिलेंडर बुक कर सकते हैं। जानें आसान तरीका।

LPG Shortage: अंतरराष्ट्रीय हालात की वजह से सप्लाई पर दबाव बढ़ा है, जिसका असर भारत में LPG गैस सिलेंडर की उपलब्धता और बुकिंग सिस्टम पर भी देखने को मिल रहा है। कई सारे लोग लाइनों में लग कर गैस बुकिंग कर रहे हैं तो कुछ लोग फोन से सिलेंडर बुक कर रहे हैं तो नंबर बिजी आता है, कॉल कनेक्ट नहीं होती या बुकिंग सिस्टम काम नहीं करता। इससे गैस बुक करना काफी आसान हो गया है और लोगों को गैस एजेंसी के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। यहां हम आपको WhatsApp, UPI ऐप, मोबाइल ऐप और वेबसाइट के जरिए भी कुछ ही मिनटों में LPG सिलेंडर बुक कर सकते हैं। आइए जानते हैं WhatsApp, UPI ऐप और दूसरे तरीकों से LPG सिलेंडर बुक करने का आसान तरीका।

WhatsApp से LPG गैस सिलेंडर कैसे बुक करें WhatsApp के जरिए सिलेंडर बुकिंग की सुविधा मिलती हैं। इसके लिए आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती। सबसे पहले अपनी गैस कंपनी के WhatsApp नंबर को मोबाइल में सेव करें। इसके बाद उस नंबर पर WhatsApp खोलकर REFILL या BOOK लिखकर मैसेज भेजें। कुछ ही सेकंड में आपको एक ऑटोमेटिक जवाब मिलेगा, जिसमें बुकिंग का ऑप्शन दिखाई देगा। वहां दिए गए रूल को फॉलो करके आप आसानी से गैस सिलेंडर बुक कर सकते हैं। बुकिंग होने के बाद आपके मोबाइल पर बुकिंग कन्फर्मेशन मैसेज भी आ जाता है।

UPI ऐप से LPG सिलेंडर कैसे बुक करें आजकल कई लोग Google Pay, PhonePe और Paytm जैसे UPI ऐप का इस्तेमाल करते हैं। इन ऐप्स के जरिए भी गैस सिलेंडर बुक करना काफी आसान है। इसके लिए आपको अपने UPI ऐप को खोलना होगा। इसके बाद Bills & Recharges या Gas Cylinder का विकल्प चुनें। अब आपको अपनी गैस कंपनी का नाम चुनना होगा, जैसे Indane, Bharat Gas या HP Gas। इसके बाद अपना कंज्यूमर नंबर या मोबाइल नंबर डालें। जैसे ही आप जानकारी डालेंगे, आपके सामने बुकिंग और पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। पेमेंट करने के बाद आपकी गैस बुकिंग कन्फर्म हो जाएगी।

मोबाइल ऐप से गैस सिलेंडर बुकिंग अगर आप चाहें तो अपनी गैस कंपनी की ऑफिशियल मोबाइल ऐप से भी सिलेंडर बुक कर सकते हैं। Google Pay, PhonePe, Paytm और BHIM UPI जैसे कई UPI ऐप में गैस बुकिंग का ऑप्शन मिलता है। जैसे: Indane Gas App, Bharat Gas App, HP Gas App इन ऐप्स में लॉगिन करने के बाद आपको Book Cylinder का ऑप्शन मिलता है। वहां क्लिक करके आप आसानी से सिलेंडर बुक कर सकते हैं।