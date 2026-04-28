बड़ी खबर: अब Aadhaar से नहीं साबित होगी आपकी उम्र, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के तौर पर दिखाने होंगे ये डॉक्यूमेंट
Aadhaar कार्ड को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। UIDAI ने साफ कर दिया है कि आधार अब जन्मतिथि (DOB) का पक्का सबूत नहीं माना जाएगा। आइये आपको बताते हैं कि क्यों Aadhaar से उम्र साबित नहीं होती, किन डॉक्यूमेंट्स को माना जाएगा सही।
Aadhaar Not Valid as Date of Birth Proof: अगर आप अब तक यह सोचते थे कि आपका UIDAI द्वारा जारी Aadhaar कार्ड हर जगह काम आ जाता है, तो यह खबर पढ़ना आपके लिए बेहद जरूरी है। दरअसल UIDAI ने एक बड़ा बयान जारी किया है जिसमें बताया गया है कि Aadhaar कार्ड को जन्मतिथि (Date of Birth) के पक्के सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। UIDAI ने साफ किया है कि Aadhaar सिर्फ आपकी पहचान और एड्रेस का प्रमाण है, न कि आपकी उम्र या जन्मतिथि का आधिकारिक दस्तावेज।
बताते चलें की देश में लंबे समय से लोग Aadhaar को हर तरह के काम के लिए इस्तेमाल करते आ रहे हैं चाहे वह बैंकिंग हो, स्कूल एडमिशन हो या सरकारी योजनाएं। इस अपडेट के बाद कई लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर Aadhaar में DOB होने के बावजूद यह वैध क्यों नहीं है? और अगर Aadhaar नहीं चलेगा, तो फिर कौन-कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी होंगे?
आखिर क्यों Aadhaar को DOB प्रूफ नहीं माना जाता
इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि Aadhaar में दर्ज जन्मतिथि हमेशा पूरी तरह से वेरीफाई नहीं होती। UIDAI के मुताबिक, कई बार लोग बिना पक्के डॉक्यूमेंट के भी अपनी डेट ऑफ बर्थ डिक्लेअर कर देते हैं या अनुमान के आधार पर दर्ज करवा देते हैं। यानी Aadhaar में जो जन्मतिथि लिखी है, वह जरूरी नहीं कि सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से पूरी तरह सही हो। इसी वजह से इसे अंतिम प्रमाण नहीं माना जाता।
सिर्फ UIDAI ही नहीं, बल्कि कोर्ट और कई सरकारी विभाग भी पहले ही साफ कर चुके हैं कि Aadhaar उम्र या जन्मतिथि का पक्का सबूत नहीं है। कई मामलों में अदालतों ने भी कहा है कि Aadhaar की जगह स्कूल सर्टिफिकेट या जन्म प्रमाण पत्र ज्यादा भरोसेमंद होते हैं।
डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के तौर पर इन डॉक्यूमेंट्स की होगी जरूरत
अगर आपको अपनी DOB साबित करनी है, तो आपको नीचे दिए गए वैध डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करना होगा:
- Birth Certificate (जन्म प्रमाण पत्र)
- 10वीं की मार्कशीट (SSLC)
- पासपोर्ट
- सरकारी अधिकारी द्वारा जारी DOB सर्टिफिकेट
UIDAI के नियमों के अनुसार, इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर Aadhaar में DOB “वेरीफाई” मानी जाती है। असल में नियम नया नहीं है, लेकिन अब इसे लेकर स्पष्टता दी गई है। पहले लोग Aadhaar को हर काम में इस्तेमाल कर लेते थे, लेकिन अब आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। अगर आपके पास सही DOB प्रूफ नहीं है, तो आगे चलकर कई जरूरी काम अटक सकते हैं।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।
शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।
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