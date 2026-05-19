WhatsApp पर ‘Hello’ भेजो और जानो PF में कितना पैसा है, वेबसाइट पर लॉग इन का झंझट होगा खत्म

EPFO जल्द WhatsApp बेस्ड नई सुविधा शुरू करने की तैयारी कर रहा। जिससे यूजर्स PF का बैलेंस, क्लेम स्टेटस और लास्ट 5 लेनदेन सिर्फ ‘Hello’ भेजकर चेक कर पाएंगे।

EPFO on WhatsApp Soon: देश के करोड़ों नौकरीपेशा लोगों के लिए EPFO जल्द एक बड़ी सुविधा शुरू करने की तैयारी कर रहा है। अब PF बैलेंस देखने, क्लेम स्टेटस चेक करने और आखिरी 5 Transactions जानने के लिए बार-बार वेबसाइट या ऐप खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, EPFO जल्द WhatsApp बेस्ड नई सेवा शुरू कर सकता है, जहां यूजर्स सिर्फ Hello भेजकर अपने PF अकाउंट की जरूरी जानकारी हासिल कर सकेंगे।

आज के समय में लगभग हर स्मार्टफोन यूजर WhatsApp इस्तेमाल करता है। ऐसे में EPFO का यह कदम करोड़ों लोगों के लिए काफी आसान और फायदेमंद साबित हो सकता है। खास बात यह है कि इससे PF से जुड़ी जानकारी चेक करने का पूरा प्रोसेस पहले से ज्यादा आसान और तेज हो जाएगा। अभी PF की जानकारी देखने के लिए UAN Portal, UMANG App या EPFO वेबसाइट पर लॉगिन करना पड़ता है, लेकिन नई सुविधा आने के बाद यह काम कुछ सेकेंड में हो सकता है।

सरकार लगातार EPFO 3.0 के तहत डिजिटल सेवाओं को बेहतर बनाने पर काम कर रही है। इसी कड़ी में WhatsApp सर्विस को बड़ा कदम माना जा रहा है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में PF से जुड़ी कई दूसरी सुविधाएं भी WhatsApp के जरिए उपलब्ध कराई जा सकती हैं।

सिर्फ ‘Hello’ भेजकर मिलेगी जानकारी CNBC TV 18 की रिपोर्ट के अनुसार, यूजर्स को EPFO के आधिकारिक WhatsApp नंबर पर सिर्फ “Hello” भेजना होगा। इसके बाद चैटबॉट या ऑटोमेटेड सिस्टम यूजर को जरूरी विकल्प दिखाएगा। वहां से Balance Check, Claim Status या Transaction History जैसी जानकारी चुनी जा सकेगी। यह सुविधा बैंकिंग सेक्टर की WhatsApp सेवाओं जैसी हो सकती है, जहां ग्राहक आसानी से अकाउंट की जानकारी चेक कर लेते हैं।

नई WhatsApp सुविधा के जरिए यूजर्स अपने PF खाते का बैलेंस तुरंत देख पाएंगे। इसके अलावा आखिरी पांच ट्रांजैक्शन की जानकारी भी मिलेगी। यानी अकाउंट में कब पैसा जमा हुआ, कितना आया या निकासी हुई या नहीं, यह सबकुछ आसानी से देखा जा सकेगा। अभी कई लोग PF बैलेंस चेक करने के लिए SMS, मिस्ड कॉल या UMANG App का इस्तेमाल करते हैं। EPFO पहले से SMS और मिस्ड कॉल जैसी सुविधाएं देता है।