ASUS यूजर्स के लिए बड़ी राहत! अब Laptop Repair कराने से पहले ही पता चल जाएगा कितना आएगा ठीक करने में खर्च
ASUS ने अपने ग्राहकों के लिए नया Part Price Checker लॉन्च किया है। अब ASUS Laptop की स्क्रीन, बैटरी, कीबोर्ड और दूसरे स्पेयर पार्ट्स की कीमत ऑनलाइन चेक की जा सकती है।
अगर आपका ASUS लैपटॉप खराब हो जाए तो सबसे बड़ी चिंता यही रहती है कि उसे ठीक कराने में कितना खर्च आएगा। ज्यादातर लोगों को इसकी जानकारी तभी मिलती थी जब वे लैपटॉप लेकर सर्विस सेंटर पहुंचते थे। वहां चेक करने के बाद ही रिपेयर का खर्च बताया जाता था। ऐसे में कई बार बिल उम्मीद से ज्यादा निकल जाता था और ग्राहकों को परेशानी होती थी। अब ASUS ने अपने ग्राहकों के लिए इस परेशानी का आसान समाधान निकाल दिया है।
कंपनी ने Part Price Checker नाम का एक नया ऑनलाइन टूल लॉन्च किया है। इसकी मदद से ASUS लैपटॉप यूजर घर बैठे अपने लैपटॉप के ओरिजिनल स्पेयर पार्ट्स की कीमत पहले ही देख सकते हैं। इसके लिए न तो कोई ऐप डाउनलोड करनी होगी और न ही अकाउंट बनाना पड़ेगा। सिर्फ लैपटॉप का Serial Number डालते ही स्क्रीन, बैटरी, कीबोर्ड और दूसरे जरूरी पार्ट्स की कीमत सामने आ जाएगी। इससे ग्राहक पहले ही अंदाजा लगा सकेंगे कि रिपेयर कराना सही रहेगा या नहीं।
ASUS Part Price Checker कैसे काम करता है?
ASUS का नया Part Price Checker एक ऑनलाइन माइक्रोसाइट है जिसे खास तौर पर कंपनी के ग्राहकों की सुविधा के लिए तैयार किया गया है। यह टूल किसी भी ASUS लैपटॉप के मॉडल के हिसाब से ओरिजिनल स्पेयर पार्ट्स की कीमत दिखाता है। यानी अब सर्विस सेंटर पहुंचने से पहले ही आपको यह पता चल जाएगा कि स्क्रीन बदलवाने, बैटरी बदलवाने या कीबोर्ड रिप्लेस कराने में कितना खर्च आ सकता है। इससे रिपेयर को लेकर पहले से बेहतर प्लानिंग की जा सकेगी और खर्च का अंदाजा भी साफ रहेगा।
ASUS ने इस पूरी प्रक्रिया को बेहद आसान रखा है। इस टूल का इस्तेमाल करने के लिए सिर्फ एक चीज की जरूरत होगी और वह है आपके ASUS लैपटॉप का Serial Number। इसके लिए किसी तरह का लॉगिन, रजिस्ट्रेशन या मोबाइल ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ सीरियल नंबर डालते ही जानकारी मिल जाएगी।
इन पार्ट्स की देख सकते हैं कीमत
ASUS के इस टूल में कई जरूरी स्पेयर पार्ट्स की कीमत दिखाई जाती है। अगर आपके लैपटॉप की स्क्रीन टूट गई है, बैटरी खराब हो गई है या कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है तो आप इन सभी पार्ट्स की कीमत पहले ही देख सकते हैं। इसके अलावा दूसरे उपलब्ध ओरिजिनल पार्ट्स की जानकारी भी मॉडल के हिसाब से दिखाई जाएगी। इससे ग्राहकों को यह समझने में आसानी होगी कि रिपेयर पर कितना खर्च आने वाला है।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।
शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।
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