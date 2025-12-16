बड़ा झटका! मोबाइल के बाद अब Tablets पर भी महंगाई की मार, Xiaomi ने बढ़ाए दाम, 20% तक हुए महंगे

बड़ा झटका! मोबाइल के बाद अब Tablets पर भी महंगाई की मार, Xiaomi ने बढ़ाए दाम, 20% तक हुए महंगे
Xiaomi ने अपने स्मार्टफोन्स के बाद टैबलेट की कीमत में भी 20% का इजाफा कर दिया है। RAM-ROM की बढ़ती लागत और LPDDR4 सप्लाई संकट की वजह से टैबलेट और स्मार्टफोन महंगे हो रहे हैं। जानें पूरी वजह:
अगर आप नया टैबलेट खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। अब तक स्मार्टफोन की बढ़ती कीमतों से परेशान यूजर्स को टैबलेट से राहत की उम्मीद थी, लेकिन अब वहां भी महंगाई की मार पड़ने लगी है। चीन की दिग्गज टेक कंपनी Xiaomi ने अपने लोकप्रिय टैबलेट कीमत 20% तक बढ़ा दी है, जिससे साफ हो गया है कि आने वाले समय में टैबलेट सस्ते नहीं रहने वाले। Xiaomi अकेली कंपनी नहीं है जिसने कीमतें बढ़ाई हैं। Vivo और Realme जैसी ब्रांड्स ने भी अपने कई लोकप्रिय स्मार्टफोन मॉडल्स के दाम 2,000 रुपए तक बढ़ा दिए हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है मेमोरी कंपोनेंट्स यानी RAM और स्टोरेज (ROM) की बढ़ती लागत।
दाम बढ़ने की वजह
LPDDR4 मेमोरी चिप्स की सप्लाई में कमी आने वाली है, क्योंकि ग्लोबल लेवल पर कंपनियां अब LPDDR5 की ओर शिफ्ट कर रही हैं। इसका सीधा असर बजट और मिड-रेंज डिवाइस पर पड़ रहा है। इस आर्टिकल में हम समझेंगे कि टैबलेट और स्मार्टफोन क्यों महंगे हो रहे हैं, आगे क्या असर पड़ेगा और यूज़र्स को क्या करना चाहिए।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
