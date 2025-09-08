TikTok लवर्स को बड़ा झटका! भारत में नहीं हटेगा बैन, सरकार ने तोड़ी चुप्पी Big shock to TikTok lovers Ban will not be lifted in India government breaks silence says IT minister Ashwini Vaishnaw, Gadgets Hindi News - Hindustan
TikTok लवर्स को बड़ा झटका! भारत में नहीं हटेगा बैन, सरकार ने तोड़ी चुप्पी

भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि TikTok को फिर से भारत में लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। IT मंत्री अश्विनी वैष्नव ने कहा कि इस मुद्दे पर सरकार में कोई चर्चा नहीं हुई है, और पूर्व में लगाए गए प्रतिबंध रहेंगे।

Himani Gupta लाइव हिन्दुस्तानMon, 8 Sep 2025 07:10 PM
TikTok का नाम सुनते ही बहुत से भारतीयों के चेहरे पर पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। लॉकडाउन के समय यह ऐप लाखों लोगों के लिए एंटरटेनमेंट और टैलेंट दिखाने का जरिया बन चुका था। लेकिन साल 2020 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा और डेटा प्राइवेसी को देखते हुए TikTok समेत 59 चीनी ऐप्स पर बैन लगा दिया। उसके बाद से अब तक TikTok वापसी को लेकर कई बार खबरें और अफवाहें सामने आईं।

हाल ही में सोशल मीडिया पर यह चर्चा शुरू हो गई थी कि TikTok फिर से भारत में लॉन्च होने वाला है। वजह यह रही कि कुछ समय के लिए TikTok की आधिकारिक वेबसाइट सक्रिय दिखाई दी और यूज़र्स को लगा कि शायद ऐप वापसी की तैयारी कर रहा है। लेकिन इन अटकलों पर अब विराम लग गया है। IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने साफ कर दिया है कि भारत सरकार के पास TikTok को वापस लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। यानी फिलहाल TikTok वापसी की उम्मीद पूरी तरह खत्म हो गई है।

सरकार का बयान

IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि TikTok की वापसी का सवाल ही नहीं उठता, सरकार ने ऐसा कोई कदम उठाने की योजना नहीं बनाई है। उनका कहना है कि देश की सुरक्षा और नागरिकों का डेटा सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है।

क्यों हुआ था TikTok बैन?

जून 2020 में भारत सरकार ने TikTok समेत 59 चीनी ऐप्स पर बैन लगाया था। कारण थे:

⦁ डेटा चोरी और गोपनीयता की चिंता।

⦁ चीन से जुड़े ऐप्स पर सुरक्षा खतरा।

⦁ युवाओं पर गलत असर और कंटेंट मॉडरेशन की कमी।

⦁ इसके बाद जनवरी 2021 में TikTok पर लगाया गया यह बैन स्थायी कर दिया गया।

अफवाहों की शुरुआत कैसे हुई?

कुछ हफ्ते पहले TikTok की वेबसाइट थोड़ी देर के लिए भारत में काम करती दिखाई दी। यूज़र्स को लगा कि शायद ऐप वापसी कर रहा है। लेकिन यह सिर्फ तकनीकी कारण से हुआ और सरकार ने तुरंत साफ कर दिया कि ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जा रहा।

अब TikTok की जगह कौन से ऐप्स?

TikTok के जाने के बाद भारत में कई देसी और विदेशी ऐप्स ने जगह बनाई, जैसे Instagram Reels, YouTube Shorts, Josh, Moj और Chingari जैसे भारतीय ऐप्स इन ऐप्स पर आज करोड़ों यूजर्स शॉर्ट वीडियो बनाते और देखते हैं।

TikTok वापसी की उम्मीद क्यों नहीं?

सरकार ने सुरक्षा और डेटा प्रोटेक्शन को प्राथमिकता दी है। बैन को लगभग 5 साल हो चुके हैं और अब वैकल्पिक प्लेटफॉर्म काफी लोकप्रिय हो चुके हैं। IT मंत्री का साफ बयान कि कोई प्रस्ताव नहीं है।

