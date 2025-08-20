Airtel यूजर्स को बड़ा झटका! अब 299 रुपये वाले प्लान में मिलेगा 14GB कम डेटा, जानें डिटेल्स Big shock to Airtel users Airtel Reduces 299 rupees Plan Benefits now get 1GB daily data 14GB less data, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Big shock to Airtel users Airtel Reduces 299 rupees Plan Benefits now get 1GB daily data 14GB less data

Airtel ने अपने 299 रुपये के प्रीपेड प्लान में बड़ा बदलाव किया है। अब इसमें पहले की तरह 1.5GB नहीं, बल्कि केवल 1GB डेटा रोज मिलेगा। जानें नए प्लान की पूरी डिटेल, वैलिडिटी, फायदे और इसका असर ग्राहकों पर।

Himani Gupta लाइव हिन्दुस्तानWed, 20 Aug 2025 11:22 AM
Airtel Reduced Data Benefits: भारत की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी Bharti Airtel ने अपने ग्राहकों को बड़ा झटका दिया है। कंपनी ने हाल ही में अपने कई प्रीपेड प्लान्स की कीमतों और बेनिफिट्स में बदलाव किए हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा चर्चा 299 रुपये प्रीपेड प्लान की हो रही है। इस प्लान को अब तक लाखों यूजर्स चुनते थे, क्योंकि इसमें रोज 1.5GB डेटा के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग और SMS की सुविधा मिलती थी। लेकिन अब Airtel ने इसमें बड़ा बदलाव कर दिया है।

कंपनी ने इस प्लान से डेटा बेनिफिट्स को कम कर दिया है। पहले इसमें रोज 1.5GB डेटा मिलता था, यानी पूरे महीने के लिए कुल 42GB डेटा। लेकिन अब यूजर्स को केवल 1GB डेटा प्रतिदिन मिलेगा। इसका मतलब है कि अब यूजर्स को 14GB कम डेटा मिलेगा। ऐसे में जो ग्राहक रोज़ाना हाई इंटरनेट यूज करते थे, उनके लिए ये खबर निराश करने वाली है। आइए जानते हैं इस प्लान की नई डिटेल्स, इसमें मिलने वाले फायदे:

Airtel के 299 रुपये वाले Plan की नई डिटेल्स

Bharti Airtel का यह प्रीपेड प्लान अभी भी 299 रुपये की कीमत पर ही उपलब्ध है। इसमें मिलने वाले फायदे इस प्रकार हैं:

डेटा: अब रोज 1GB हाई-स्पीड डेटा मिलेगा। यानी 28 दिनों में कुल 28GB डेटा।

कॉलिंग: सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग की सुविधा।

SMS: रोज 100 SMS की फ्री सुविधा।

वैलिडिटी: 28 दिनों की वैलिडिटी।

Extra Benefits: Airtel Thanks App के जरिए Wynk Music, Airtel Xstream जैसे ऐप्स का एक्सेस।

पहले क्या मिलता था इस प्लान में?

इस प्लान में पहले ग्राहकों को रोज़ 1.5GB डेटा मिलता था। यानी 28 दिनों की वैलिडिटी में कुल 42GB डेटा। इस बदलाव के बाद अब केवल 28GB डेटा मिलेगा।

पहले: 1.5GB × 28 दिन = 42GB

अब: 1GB × 28 दिन = 28GB

इस तरह Airtel ने एक तरह से यूजर्स का 14GB डेटा कम कर दिया है।

क्यों किया Airtel ने ये बदलाव?

टेलीकॉम कंपनियों का कहना है कि डेटा की खपत बहुत तेजी से बढ़ी है और नेटवर्क पर दबाव भी ज्यादा है। इसी वजह से Airtel और Jio जैसी कंपनियां धीरे-धीरे अपने प्लान्स के बेनिफिट्स कम कर रही हैं और कीमतें बढ़ा रही हैं।

Airtel ने कल बंद किया 249 रुपये वाला प्रीपेड प्लान

Airtel ने अपने ग्राहकों को एक और झटका दिया है। कंपनी ने चुपचाप अपना 249 रुपये वाला प्रीपेड प्लान कल रात 12 बजे से बंद कर दिया है। एयरटेल के 249 रुपये वाले प्लान में ग्राहकों को 1.5GB डेली डेटा, अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग और रोज़ 100 SMS की सुविधा मिलती थी। इसके साथ ही इस प्लान की वैलिडिटी 28 दिन की थी। यानी कुल मिलाकर ग्राहकों को 42GB डेटा का फायदा होता था।

Airtel Bharti Airtel

