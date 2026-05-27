OnePlus यूजर्स को बड़ा झटका! एक हफ्ते में दूसरी बार बढ़ी Nord 6 की कीमत, अब तक हुआ 6000 रुपए महंगा

OnePlus Nord 6 की कीमत भारत में एक बार फिर बढ़ गई है। यह फोन एक हफ्ते में दूसरी बार महंगा हो गया है। इस फोन की खासियत इसमें मिलने वाली सबसे बड़ी 9000mAh बैटरी है।

वनप्लस का लेटेस्ट स्मार्टफोन OnePlus Nord 6 एक हफ्ते में दूसरी बार महंगा हो गया है। कंपनी ने अपने इस पॉपुलर स्मार्टफोन की कीमत में अचानक फिर बड़ा इजाफा कर दिया है। फोन के वेरिएंट अब एक बार फिर 1000 रुपए बढ़ गई है। पहले यह फोन 5,000 रुपये तक महंगे हुए थे। टिपस्टर संजू चौधरी ने X वेरिएंट की कीमत में हुए नवीनतम बदलाव की जानकारी दी है, जिसमें दोनों स्टोरेज वेरिएंट की कीमत में 1,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई है।

स्मार्टफोन बनाने में इस्तेमाल होने वाले पार्ट्स की लागत लगातार बढ़ रही है। इसके अलावा डॉलर की कीमत, इंपोर्ट खर्च और प्रीमियम फीचर्स भी फोन को महंगा बना रहे हैं। पिछले कुछ समय में कई कंपनियों ने अपने स्मार्टफोन्स की कीमतों में बदलाव किया है और अब OnePlus Nord 6 भी इसी लिस्ट में शामिल हो गया है।

OnePlus Nord 6 की नई कीमत OnePlus Nord 6 के 8GB RAM और 256GB स्टोरेज वेरिएंट को लॉन्च के समय 38,999 रुपये में पेश किया गया था, लेकिन अब इसकी कीमत बढ़कर 42,999 रुपये हो गई है। वहीं 12GB RAM और 256GB स्टोरेज मॉडल, जो 41,999 रुपये में लॉन्च हुआ था अब 47,999 रुपये में बेचा जा रहा है। यानी कुछ ही समय में फोन की कीमत में बड़ा उछाल देखने को मिला है।

OnePlus Nord 6 के दमदार फीचर्स OnePlus Nord 6 में 6.78 इंच का बड़ा 1.5K AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जो 165Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। इसकी वजह से स्क्रीन काफी स्मूद महसूस होती है, खासकर गेमिंग और वीडियो देखने के दौरान। फोन में Snapdragon 8s Gen 4 प्रोसेसर मिलता है, जो हैवी गेमिंग, मल्टीटास्किंग और AI फीचर्स को आसानी से संभाल सकता है। कंपनी ने इसमें 165FPS गेमिंग सपोर्ट भी दिया है, जो मोबाइल गेमर्स के लिए काफी आकर्षक फीचर माना जा रहा है।

कैमरा फीचर्स भी काफी तगड़े फोटोग्राफी के लिए OnePlus Nord 6 में 50MP Sony LYTIA प्राइमरी कैमरा दिया गया है, जो OIS सपोर्ट के साथ आता है। इससे फोटो और वीडियो ज्यादा स्टेबल और क्लियर दिखाई देते हैं। इसके अलावा फोन में 8MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा भी मिलता है, जिससे बड़े एरिया की फोटो क्लिक की जा सकती है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 32MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है।