Big shock OnePlus Nord 5 price increased by 2000 rupees from launch check new price get 6800mAh battery and 50MP camera
OnePlus लवर्स को बड़ा झटका! लॉन्च प्राइस से ₹2000 महंगा हुआ 6800mAh बैटरी वाला Nord फोन, जानें नई कीमत

OnePlus लवर्स को बड़ा झटका! लॉन्च प्राइस से ₹2000 महंगा हुआ 6800mAh बैटरी वाला Nord फोन, जानें नई कीमत

संक्षेप:

OnePlus Nord 5 की कीमत में 2,000 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। जानें लॉन्च प्राइस से महंगा हुए इस फोन की नई कीमत। इस फोन में दमदार बैटरी, तगड़ा कैमरा के साथ आता है।

Dec 19, 2025 04:25 pm IST
OnePlus Nord 5 Price Hiked: वनप्लस स्मार्टफोन खरीदने की योजना बना रहे यूजर्स को बड़ा झटका मिला है। कंपनी का पॉपुलर मिड-रेंज स्मार्टफोन OnePlus Nord 5 अब लॉन्च के मुकाबले महंगा हो गया है। वनप्लस और अन्य ई-कॉमर्स वेबसाइट पर फोन की कीमत में 2,000 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है, जिससे अब यह पहले के मुकाबले ज्यादा कीमत पर बिक रहा है। इस अचानक हुए प्राइस हाइक ने उन ग्राहकों को थोड़ा निराश किया है, जो Nord 5 को उसकी लॉन्च कीमत पर खरीदने का इंतज़ार कर रहे थे। OnePlus Nord सीरीज हमेशा से ही प्रीमियम फीचर्स और संतुलित कीमत के लिए जानी जाती रही है। Nord 5 भी दमदार प्रोसेसर, शानदार डिस्प्ले और साफ-सुथरे OxygenOS अनुभव के साथ लॉन्च हुआ था।

OnePlus Nord 5 की कीमत में कितना हुआ इजाफा?

OnePlus Nord 5 की कीमत लॉन्च प्राइस से 2,000 रुपए बढ़ा दी गई है। बता दें कि Nord 5 के बेस 8GB रैम + 256GB स्टोरेज ऑप्शन को 31,999 रुपए में लॉन्च हुआ था। लेकिन अब यह फोन वनप्लस.इन और अमेजन पर 33,999 रुपए में बेचा जा रहा है। अब नए खरीदारों को इसके लिए ज्यादा भुगतान करना पड़ेगा। हालांकि कंपनी की ओर से कीमत बढ़ाने की कोई आधिकारिक वजह सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन आमतौर पर ऐसे बदलाव कंपोनेंट्स की लागत बढ़ने, डॉलर-रुपया एक्सचेंज रेट या सेल-स्ट्रैटेजी में बदलाव की वजह से किए जाते हैं।

ये भी पढ़ें:पूरे ₹3,034 सस्ता हुआ Samsung का AI फोन, 50MP OIS कैमरा से Blur नहीं होगी फोटो
OnePlus Nord 5 की कीमत में ₹2,000 की बढ़ोतरी

OnePlus Nord 5 की खासियतें

OnePlus Nord 5 एक मिड-रेंज प्रीमियम स्मार्टफोन है, जिसे दमदार परफॉर्मेंस और क्लीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के लिए जाना जाता है। इस फोन में OnePlus का OxygenOS आधारित Android इंटरफेस मिलता है, जो हल्का, स्मूद और बिना अनावश्यक ऐप्स के आता है, जिससे रोजमर्रा का इस्तेमाल काफी आसान और तेज हो जाता है।

परफॉर्मेंस के लिए फोन में एक पावरफुल प्रोसेसर दिया गया है, जो मल्टीटास्किंग, सोशल मीडिया, वीडियो स्ट्रीमिंग और गेमिंग जैसे कामों को आसानी से संभाल लेता है। डिस्प्ले की बात करें तो OnePlus Nord 5 में एक बड़ा और शानदार AMOLED डिस्प्ले मिलता है, जो ब्राइट कलर्स और स्मूद विज़ुअल्स देता है, जिससे वीडियो देखने और गेम खेलने का अनुभव बेहतर होता है।

कैमरा सेक्शन में फोन अच्छी क्वालिटी की फोटोग्राफी और वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफर करता है, जिससे दिन और रात दोनों समय साफ और नैचुरल तस्वीरें मिलती हैं। बैटरी के मामले में भी OnePlus Nord 5 भरोसेमंद साबित होता है, क्योंकि इसमें 6800mAh की बड़ी बैटरी और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिली हुई है। इसके अलावा 5G कनेक्टिविटी, स्टीरियो स्पीकर्स और आधुनिक सिक्योरिटी फीचर्स के साथ यह फोन उन यूजर्स के लिए एक मजबूत विकल्प बनता है, जो स्मूद परफॉर्मेंस और प्रीमियम एक्सपीरियंस चाहते हैं।

ये भी पढ़ें:Alert! Aadhaar से हो रही ठगी, एक गलती से उड़ जाएंगे पैसे, जान लें 5 सेफ्टी Tips
Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta
दिल्ली की रहने वाली हिमानी गुप्ता को मीडिया में करीब 10 साल का एक्सपीरियंस है। लाइव हिन्दुस्तान में हिमानी बतौर डिप्टी कॉन्टेंट प्रोड्यूसर गैजेट्स सेक्शन में काम कर रही हैं। इससे पहले, उन्होंने नेटवर्क-18 समेत कई दूसरे संस्थानों में काम किया है। हिमानी ने महाराजा अग्रसेन और इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। खाली समय में कुकिंग और फिल्में देखना पसंद है। हर दिन कुछ नया सीखते रहने की कोशिश जारी है। और पढ़ें
OnePlus

