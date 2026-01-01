बड़ा झटका! ₹2000 महंगा हुआ Nothing Phone 3a Lite, दो 50MP कैमरा, Glyph लाइट से लैस

संक्षेप: Nothing Phone 3a Lite की कीमत में फिर बढ़ोतरी हुई है। अब 8GB RAM वाले दोनों वेरिएंट ₹2,000 महंगे हो गए हैं। जानिए नई कीमतें, पुराने रेट, बढ़ोतरी की वजह और क्या अभी खरीदना सही रहेगा।

Jan 01, 2026 07:10 pm IST

Nothing Phone 3a Lite Price Hike: स्मार्टफोन मार्केट में कीमतों का बढ़ना अब कोई नई बात नहीं रह गई है। हाल ही में कई ब्रांड्स ने अपने बजट और मिड-रेंज स्मार्टफोन्स की कीमतों में इजाफा किया है, और अब इस लिस्ट में Nothing Phone 3a Lite का नाम भी जुड़ गया है। जो फोन कुछ समय पहले तक किफायती कीमत में शानदार डिजाइन और क्लीन सॉफ्टवेयर के लिए जाना जा रहा था, वह अब पहले से ज्यादा महंगा हो गया है।

Nothing Phone 3a Lite को खासतौर पर उन यूजर्स के लिए पेश किया गया था जो ₹20,000 के आसपास एक स्टाइलिश, स्मूद और भरोसेमंद स्मार्टफोन चाहते थे। लेकिन अब कंपनी ने इसके दोनों स्टोरेज वेरिएंट्स की कीमत में सीधा ₹2,000 का इजाफा कर दिया है। इससे उन लोगों को झटका लग सकता है जो इस फोन को खरीदने का प्लान बना रहे थे या किसी सेल का इंतजार कर रहे थे।

Nothing Phone 3a Lite: पुरानी और नई कीमतें Nothing Phone 3a Lite के दोनों वेरिएंट्स की कीमत में बढ़ोतरी की गई है। पहले और अब की कीमतों को समझना जरूरी है:

पुरानी कीमत (Old Price) 8GB RAM + 128GB स्टोरेज – 20,999 रुपए

8GB RAM + 256GB स्टोरेज – 21,999 रुपए

नई कीमत (New Price) 8GB RAM + 128GB स्टोरेज – 22,999 रुपए

8GB RAM + 256GB स्टोरेज – 23,999 रुपए

यानी साफ शब्दों में कहें तो दोनों वेरिएंट 2,000 रुपए महंगे हो गए हैं।

Nothing Phone 3a Lite के फीचर्स Nothing Phone 3a Lite को एक स्टाइलिश और बैलेंस्ड मिड-रेंज स्मार्टफोन के तौर पर पेश किया गया है। इसमें 6.7-इंच की फुल HD+ OLED डिस्प्ले मिलती है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। इसकी स्क्रीन कलरफुल, ब्राइट और काफी स्मूद है, जिससे वीडियो देखने, सोशल मीडिया स्क्रॉल करने और गेमिंग का एक्सपीरियंस बेहतर हो जाता है।

परफॉर्मेंस की बात करें तो Nothing Phone 3a Lite में Qualcomm Snapdragon 695 5G प्रोसेसर दिया गया है, जो रोजमर्रा के काम, मल्टीटास्किंग और हल्की-फुल्की गेमिंग के लिए अच्छी परफॉर्मेंस देता है। फोन में 8GB RAM के साथ 128GB और 256GB स्टोरेज के विकल्प मिलते हैं, जिससे ऐप्स, फोटो और वीडियो स्टोर करने में कोई परेशानी नहीं होती।

कैमरा सेक्शन में यह फोन डुअल रियर कैमरा सेटअप के साथ आता है, जिसमें 50MP का मेन कैमरा और 50MP का अल्ट्रा-वाइड लेंस शामिल है। यह कैमरा दिन के साथ-साथ कम रोशनी में भी अच्छी क्वालिटी की फोटो क्लिक करने में सक्षम है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 32MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है, जो सोशल मीडिया यूज़र्स के लिए काफी अच्छा माना जाता है।