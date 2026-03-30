बड़ा झटका! जल्द महंगे होने वाले हैं मोबाइल, लैपटॉप और TV, आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर; जानिए क्यों बढ़ रहे हैं दाम

मोबाइल, टीवी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स सामान जल्द और महंगे होने वाले हैं। इसकी वजह बढ़ती लागत, कमजोर रुपया और AI की बढ़ती डिमांड को बताया जा रहा है। इसी वजह से कंपनियां भी अब कीमतें बढ़ाने को मजबूर हैं।

अगर आप नया स्मार्टफोन, टीवी या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि जल्द टेक प्रोडक्ट्स की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं। पिछले कई सालों से यह ट्रेंड उल्टा दिख रहा था क्योंकि टेक्नोलॉजी सस्ती होती जा रही थी, लेकिन अब यह ट्रेंड बदलता नजर आ रहा है। उनकी कीमतें फिर से उतनी ही ज्यादा हो रही हैं जितनी 6-8 साल पहले हुआ करती थीं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इन चीजों को बनाने में कंपनियों का खर्च काफी बढ़ गया है जैसे पार्ट्स महंगे हो गए हैं, चिप्स की कीमत बढ़ गई है और बाकी प्रोडक्शन कॉस्ट भी ज्यादा हो गई है।

इसका सबसे बड़ा कारण है बढ़ती कंपोनेंट कॉस्ट, खासकर RAM और मेमोरी चिप्स की कीमतों में तेजी। साथ ही, कमजोर होता रुपया और ग्लोबल सप्लाई की समस्या भी इस बढ़ोतरी को और तेज कर रही है। ऐसे में अब यूजर्स को पहले से ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं, चाहे वह बजट फोन हो या प्रीमियम डिवाइस।

क्यों बढ़ रही मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स की कीमतें टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स की कीमत बढ़ने के पीछे कई बड़े कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है कंपोनेंट्स की कीमतों में तेजी। खासकर RAM और स्टोरेज जैसे पार्ट्स महंगे हो रहे हैं, क्योंकि इनकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसके अलावा, कंपनियों का कहना है कि अब वे बढ़ती लागत को खुद नहीं झेल पा रही हैं, इसलिए कीमतें बढ़ाना जरूरी हो गया है।

आजकल AI (Artificial Intelligence) का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। AI डेटा सेंटर और सर्वर बनाने के लिए भारी मात्रा में RAM और चिप्स की जरूरत होती है। इसी वजह से कंपनियां अब इन कंपोनेंट्स को पहले AI इंडस्ट्री को दे रही हैं, जिससे मोबाइल और लैपटॉप के लिए सप्लाई कम हो रही है। सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में यह समस्या देखी जा रही है। कमजोर रुपया और ग्लोबल सप्लाई चेन की दिक्कतें भी कीमत बढ़ने की बड़ी वजह हैं।