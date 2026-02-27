Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

1 मार्च से ₹2500 तक महंगे हो जाएंगे Vivo और iQOO के ये स्मार्टफोन, अभी खरीद लें वरना बाद में पछताएंगे

Feb 27, 2026 08:59 am ISTHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Vivo और iQOO ने 1 मार्च से अपने कई स्मार्टफोन मॉडल्स की कीमत बढ़ाने का फैसला किया है। दो दिन बाद Vivo और iQOO के T और Z सीरीज के फोन्स 2,500 रुपए तक महंगे हो जाएंगे। यहां देखें नई कीमतों की पूरी लिस्ट।

1 मार्च से ₹2500 तक महंगे हो जाएंगे Vivo और iQOO के ये स्मार्टफोन, अभी खरीद लें वरना बाद में पछताएंगे

अगर आप Vivo या iQOO का नया स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। पॉपुलर टिपस्टर के मुताबिक कंपनी 1 मार्च से अपने बजट और मिड बजट फोन्स की कीमतों में बढ़ोतरी करेगी। यानी जो फोन आज जिस दाम पर मिल रहा है, वही फोन अगले महीने से आपको ज्यादा कीमत में मिलेगा। टिपस्टर्स के मुताबिक, यह बढ़ोतरी 1,500 से लेकर 2,500 रुपए तक होगी। सबसे ज्यादा असर T4 और Z10 सीरीज पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा T4x और Z10x जैसे मॉडल्स भी महंगे हो जाएंगे। बताया जा रहा है कि ग्लोबल मार्केट में मेमोरी चिप की कीमतें बढ़ने के कारण कंपनियों को अपने प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ाने पड़ रहे हैं।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

20% OFF

Vivo T4 Pro

Vivo T4 Pro

  • checkNitro Blue
  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹26249

₹32999

खरीदिये

discount

21% OFF

Realme P4 Power 5G

Realme P4 Power 5G

  • checkTransSilver
  • check8Gb RAM
  • check128 GB / 256 GB Storage
flipkart-logo

₹25999

₹32999

खरीदिये

discount

4% OFF

OPPO F31

OPPO F31

  • checkMidnight Blue
  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹26999

₹27999

खरीदिये

discount

13% OFF

iQOO Z10R

iQOO Z10R

  • checkBlue
  • check8GB RAM (physical) + up to 8GB virtual RAM extension
  • check128 GB Storage
flipkart-logo

₹20350

₹23499

खरीदिये

discount

22% OFF

Xiaomi Redmi Note 15

Xiaomi Redmi Note 15

  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.77-inch Display Size
flipkart-logo

₹20913

₹26999

खरीदिये

पिछले कुछ महीनों से मोबाइल इंडस्ट्री में कॉम्पोनेंट्स की लागत बढ़ रही है, जिसका सीधा असर ग्राहकों की जेब पर पड़ रहा है। अगर आप इन मॉडल्स में से कोई फोन लेने का प्लान बना रहे हैं, तो 1 मार्च से पहले खरीदना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है।

ये भी पढ़ें:₹3000 महंगा हुआ Motorola Edge 70, लॉन्च के 2 महीने में बढ़ी कीमत, अब इतना प्राइस

1 मार्च से महंगे हो रहे ये फोन

Vivo T4 और iQOO Z10

Vivo और iQOO की T4 और Z10 सीरीज के स्मार्टफोन 1 मार्च से महंगे होने जा रहे हैं। इन दोनों मॉडल्स के सभी स्टोरेज वेरिएंट की कीमत में 2,000 रुपए की सीधी बढ़ोतरी की जाएगी। 8GB + 128GB वेरिएंट अब 24,999 रुपए में मिलेगा, जबकि 8GB + 256GB वेरिएंट की नई कीमत 26,999 रुपए तय की गई है। वहीं 12GB + 256GB वेरिएंट अब 28,999 रुपए में मिलेगा।

Vivo और iQOO ने बढ़ाए दाम

Vivo T4R और iQoo Z10R सीरीज

Vivo और iQOO के T4R और Z10R सीरीज के फोन भी इस बढ़ोतरी से नहीं बचे हैं। कंपनी ने इन मॉडल्स की कीमत में भी 2,000 रुपए तक का इजाफा करने का फैसला लिया है। 8GB + 128GB वेरिएंट अब 22,999 रुपए में मिलेगा। 8GB + 256GB वेरिएंट की नई कीमत 24,999 रुपए होगी, जबकि 12GB + 256GB वेरिएंट 26,999 रुपए में उपलब्ध होगा।

ये भी पढ़ें:सरकार का बड़ा फैसला : 1 मार्च से अब बिना SIM के नहीं चलेगा WhatsApp

Vivo T4x और iQoo Z10x सीरीज

बजट सेगमेंट में आने वाली T4x और Z10x सीरीज के मॉडल्स की कीमत में भी बढ़ोतरी जाएगी। हालांकि यहां बढ़ोतरी अलग-अलग वेरिएंट के हिसाब से है। 6GB + 128GB वेरिएंट की कीमत में 1,500 रुपए का इजाफा हुआ है और अब यह 16,999 रुपए में मिलेगा। वहीं 8GB + 128GB और 8GB + 256GB वेरिएंट की कीमत 2,500 रुपए तक बढ़ाई गई है, जिसके बाद इनकी नई कीमत क्रमशः 18,999 रुपए और 20,999 रुपए हो गई है। यानी बजट फोन खरीदने वालों को भी अब पहले से ज्यादा भुगतान करना होगा।

ये भी पढ़ें:अब Aadhaar बनवाना, डिटेल अपडेट कराना हुआ आसान; Google Maps पर दिखेंगे सेंटर
Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta

हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।

शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।

और पढ़ें
Iqoo Smartphones Vivo Phone

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।