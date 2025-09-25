Vi यूजर्स को जोरदार झटका: ₹100 से कम वाले इस प्लान की घटाई Validity, अब चलेगा सिर्फ 10 दिन

Vi ने अपने सबसे किफायती 100 रुपए से कम के प्लान की वैलिडिटी को कम कर दिया है। अब इस प्लान की वैलिडिटी 14 दिन से घटाकर 10 दिन कर दी गई। जानिए इस प्लान में मिलने वाले नए फायदों के बारे में:

Vi Reduced Plan Validity: भारत में कम बजट वाले प्रीपेड मोबाइल यूजर्स को Vodafone Idea (Vi) ने बड़ा झटका देते हुए 100 रुपए से कम वाले प्लान की वैलिडिटी को कम कर दिया है। यह वह सबसे सस्ता प्लान है जिसमें आपको थोड़ा डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग का बेनिफिट मिलता है। लेकिन अब Vi ने 98 रुपए वाले अपने पॉपुलर प्लान प्लान की वैधता में कटौती कर दी है।

बदलाव क्या है? बता दें कि वोडाफोन आइडिया के इस प्लान में पहले 98 रुपए में 14 दिनों की वैधता मिलती थी, लेकिन अब इसे घटाकर 10 दिन कर दिया गया है। इस बदलाव का सीधा मतलब यह है कि अब यूजर्स को इस प्लान से हर महीने तीन बार रिचार्ज करना होगा।

Vi के 98 रुपए वाले प्लान में मिलते हैं ये फायदे Vodafone Idea के 98 रुपए वाले प्रीपेड प्लान में अब केवल 10 दिन की वैलिडिटी मिलेगी, यानी पूरे महीने सिम को एक्टिव रखने के लिए आपको लगभग तीन बार रिचार्ज करना पड़ेगा, जिसकी कुल लागत करीब 294 रुपए हो जाएगी। इस पैक के तहत ग्राहकों को 200MB डेटा मिलता है, जिसके बाद डेटा उपयोग पर 50 पैसे/MB का चार्ज लगता है। इसके अलावा इसमें अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग की सुविधा दी गई है, लेकिन कोई आउटगोइंग SMS शामिल नहीं है। यह Vi का सबसे किफायती प्रीपेड प्लान है और लगभग सभी सर्किल्स में उपलब्ध है।

Vi के 200 रुपए से कम के प्लान की लिस्ट Vi का 155 रुपए प्लान: इस प्रीपेड पैक में यूज़र्स को 1GB डेटा, सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग और कुल 300 SMS मिलते हैं। इसकी वैधता 20 दिन है।

Vi का 179 रुपए प्लान: इस पैक में भी 1GB डेटा, सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग और 300 SMS शामिल हैं। इसकी वैधता 24 दिन की है।