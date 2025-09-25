Vi यूजर्स को जोरदार झटका: ₹100 से कम वाले इस प्लान की घटाई Validity, अब चलेगा सिर्फ 10 दिन Big shock for Vi users vodafone idea reduced Validity of 98 rupees plan now lasts only in 10 days, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Big shock for Vi users vodafone idea reduced Validity of 98 rupees plan now lasts only in 10 days

Vi यूजर्स को जोरदार झटका: ₹100 से कम वाले इस प्लान की घटाई Validity, अब चलेगा सिर्फ 10 दिन

Vi ने अपने सबसे किफायती 100 रुपए से कम के प्लान की वैलिडिटी को कम कर दिया है। अब इस प्लान की वैलिडिटी 14 दिन से घटाकर 10 दिन कर दी गई। जानिए इस प्लान में मिलने वाले नए फायदों के बारे में:

Himani Gupta लाइव हिन्दुस्तानThu, 25 Sep 2025 10:49 AM
share Share
Follow Us on
Vi यूजर्स को जोरदार झटका: ₹100 से कम वाले इस प्लान की घटाई Validity, अब चलेगा सिर्फ 10 दिन

Vi Reduced Plan Validity: भारत में कम बजट वाले प्रीपेड मोबाइल यूजर्स को Vodafone Idea (Vi) ने बड़ा झटका देते हुए 100 रुपए से कम वाले प्लान की वैलिडिटी को कम कर दिया है। यह वह सबसे सस्ता प्लान है जिसमें आपको थोड़ा डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग का बेनिफिट मिलता है। लेकिन अब Vi ने 98 रुपए वाले अपने पॉपुलर प्लान प्लान की वैधता में कटौती कर दी है।

बदलाव क्या है?

बता दें कि वोडाफोन आइडिया के इस प्लान में पहले 98 रुपए में 14 दिनों की वैधता मिलती थी, लेकिन अब इसे घटाकर 10 दिन कर दिया गया है। इस बदलाव का सीधा मतलब यह है कि अब यूजर्स को इस प्लान से हर महीने तीन बार रिचार्ज करना होगा।

ये भी पढ़ें:Train Ticket का नया नियम, 1 अक्टूबर से पहले कर लें Aadhaar से जुड़ा ये काम वरना..

Vi के 98 रुपए वाले प्लान में मिलते हैं ये फायदे

Vodafone Idea के 98 रुपए वाले प्रीपेड प्लान में अब केवल 10 दिन की वैलिडिटी मिलेगी, यानी पूरे महीने सिम को एक्टिव रखने के लिए आपको लगभग तीन बार रिचार्ज करना पड़ेगा, जिसकी कुल लागत करीब 294 रुपए हो जाएगी। इस पैक के तहत ग्राहकों को 200MB डेटा मिलता है, जिसके बाद डेटा उपयोग पर 50 पैसे/MB का चार्ज लगता है। इसके अलावा इसमें अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग की सुविधा दी गई है, लेकिन कोई आउटगोइंग SMS शामिल नहीं है। यह Vi का सबसे किफायती प्रीपेड प्लान है और लगभग सभी सर्किल्स में उपलब्ध है।

Vi के 200 रुपए से कम के प्लान की लिस्ट

Vi का 155 रुपए प्लान: इस प्रीपेड पैक में यूज़र्स को 1GB डेटा, सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग और कुल 300 SMS मिलते हैं। इसकी वैधता 20 दिन है।

Vi का 179 रुपए प्लान: इस पैक में भी 1GB डेटा, सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग और 300 SMS शामिल हैं। इसकी वैधता 24 दिन की है।

Vi का 189 रुपए प्लान: इसमें यूज़र्स को पूरे प्लान की अवधि के लिए 1GB डेटा, सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग और 300 SMS मिलते हैं। इस पैक की वैधता 26 दिन है।

ये भी पढ़ें:Diwali सेल में ₹15,000 से कम में खरीदें 43 इंच के दमदार Smart TV, इन पर बड़ी छूट
Vodafone Idea
Know the iPhone 17 expected price, key features, and launch date across the iPhone 17 Pro , Pro Max , and Air editions.