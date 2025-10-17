Samsung का बड़ा झटका! इन 4 Phones को अब नहीं देगा कोई अपडेट, अगर आपके पास है ये तो हो जाएं अलर्ट!

संक्षेप: Samsung ने Galaxy A03s, A52s, F42 5G और M32 5G के लिए सॉफ्टवेयर और सिक्योरिटी अपडेट देना बंद कर दिया है। जानिए कब और क्यों हुआ यह निर्णय, और आगे क्या करना चाहिए।

Samsung लंबे समय से अपने Galaxy फोनों को सॉफ़्टवेयर और सुरक्षा अपडेट प्रदान करने के लिए जाना जाता है। लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता है, किसी न किसी समय कंपनी को पुराने मॉडल का अपडेट सपोर्ट बंद करना पड़ता है। अब Samsung ने चार पॉपुलर मॉडल Galaxy A03s, Galaxy A52s, Galaxy F42 5G, और Galaxy M32 5G को सॉफ्टवेर अपडेट देना बंद कर दिया है। इन फोन मालिकों को अब ऑपरेटिंग सिस्टम (OS) अपग्रेड और सुरक्षा पैच अपडेट नहीं मिलेंगे।

Samsung ने शुरुआत में इन डिवाइसों को 2021 में लॉन्च किया था और कंपनी ने चार साल तक उन्हें सुरक्षा अपडेट देने का वादा किया था। अब वह टाइम पीरियड पूरा हो चुका है। यदि आपके पास इनमें से कोई फोन है, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है।

किन फोनों पर सपोर्ट खत्म किया गया और क्यों Samsung ने चार फोन मॉडल्स के लिए सॉफ्टवेयर सपोर्ट को समाप्त करने का निर्णय लिया है: Galaxy A03s, Galaxy A52s, Galaxy F42 5G, और Galaxy M32 5G। ये सभी फोन 2021 के आस-पास लॉन्च हुए थे और Samsung ने शुरुआत में बताया था कि ये चार साल तक सुरक्षा अपडेट प्राप्त करेंगे। पहले, Samsung इन डिवाइसों को OS अपडेट नहीं दे रहा था, लेकिन सुरक्षा पैच और जरूरी सुधार जारी कर रहा था। अब वह सुरक्षा अपडेट भी नहीं देगा।

आप क्या करें इसका मतलब है कि इन चारों फोनों में भविष्य में सुरक्षा खामियां होने का जोखिम बढ़ जाएगा, क्योंकि उन्हें नए खतरों या बग्स से सुरक्षा नहीं मिलेगी। इन चार मॉडलों के मालिकों को सलाह दी जाती है कि वे या तो नया फोन खरीदें, या यदि सुरक्षा उनके लिए महत्वपूर्ण है, तो सावधानी से इस्तेमाल करें विशेषकर ऑनलाइन बैंकिंग, संवेदनशील ऐप्स आदि में।