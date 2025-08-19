Samsung का बड़ा फैसला: इन 4 Galaxy फोन को अब नहीं मिलेगा नया फीचर और Update, देखें लिस्ट

Samsung ने Galaxy A22, F22, M32 और M42 5G के लिए अब सॉफ़्टवेयर और सुरक्षा अपडेट बंद कर दिए हैं। जानें इसका असर, क्या आपके फोन पर भी लागू होता है, और अगला कदम क्या हो सकता है।

Tue, 19 Aug 2025 12:15 PM

Samsung के कुछ यूजर्स के लिए ये खबर अच्छी नहीं है। दरअसल सैमसंग ने अपने चार स्मार्टफोन्स के सॉफ्टवेर अपडेट को बंद कर दिया है। बता दें कि सैमसंग हमेशा अपने Galaxy ग्राहकों को लंबे सॉफ़्टवेयर और सुरक्षा अपडेट्स देने के लिए जाना जाता है। लेकिन अब कंपनी 2021 में लॉन्च हुए फोन्स को अपडेट नहीं देने वाली है। इस कदम का मतलब है कि अब ये फोन नए फीचर्स, सुरक्षा पैच और ओएस अपडेट नहीं पायेंगे। यानी अगर आप इनमें से कोई मॉडल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सुरक्षा और ऐप कम्पैटिबिलिटी के मामले में जोखिम बढ़ सकता है। ऐसे में अपने फोन की सुरक्षा और बेहतर अनुभव बनाए रख पाना मुश्किल हो सकता है।

कौन-कौन से Galaxy फोन अब नहीं होंगे अपडेट Samsung ने अपने चार लोकप्रिय स्मार्टफोनों Galaxy A22, Galaxy F22, Galaxy M32, और Galaxy M42 5G के लिए सॉफ़्टवेयर और सुरक्षा अपडेट बंद करने का फैसला किया है। ये सभी फोन साल 2021 में लॉन्च हुए थे और कंपनी की पॉलिसी के अनुसार अब उनकी अपडेट अवधि पूरी हो चुकी है। इसका मतलब है कि अब इन डिवाइसेज को कोई भी नया Android अपडेट, One UI फीचर या सिक्योरिटी पैच नहीं मिलेगा।

अपडेट बंद होने का मतलब क्या है? अगर आप इन फोनों में से कोई एक इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका असर आपके डिवाइस की सुरक्षा और परफॉर्मेंस पर पड़ सकता है। बिना सिक्योरिटी अपडेट्स के फोन हैकिंग, वायरस और डेटा चोरी जैसे खतरों के प्रति ज़्यादा संवेदनशील हो जाता है। साथ ही, कई नए ऐप्स पुराने वर्जन पर ठीक से काम नहीं करते, जिससे यूजर एक्सपीरियंस भी खराब हो सकता है।

Samsung की अपडेट पॉलिसी क्या कहती है? Samsung आम तौर पर अपने मिड-रेंज फोनों को 2 बड़े Android OS अपडेट और 4 साल तक सुरक्षा अपडेट देता है। इन चार फोनों को भी वही सपोर्ट मिला। अब जब इनकी चार साल की समयसीमा पूरी हो गई है, कंपनी ने इनका अपडेट सपोर्ट ऑफिशियली खत्म कर दिया है। हालांकि, अब Samsung ने नई पॉलिसी के तहत कई नए मॉडल्स को 5 से 7 साल तक का अपडेट सपोर्ट देना शुरू कर दिया है, जो एक बड़ी बात है।