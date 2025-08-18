Jio ने दिया बड़ा झटका! चुपके से बंद किया 250 रुपये से कम का सबसे सस्ता रोज 1GB डेटा वाला Plan Big Shock for Reliance Jio users Jio secretly removed 249 rupees plan no 1GB daily data plans available check benefits, Gadgets Hindi News - Hindustan
Jio ने दिया बड़ा झटका! चुपके से बंद किया 250 रुपये से कम का सबसे सस्ता रोज 1GB डेटा वाला Plan

Reliance Jio ने यूजर्स को बड़ा झटका देते हुए अपने एक 250 रुपये से कम के प्रीपेड रिचार्ज प्लान को अचानक हटा दिया है। जियो के इस प्रीपेड प्लान में हर रोज 1GB प्रति दिन डेटा मिलता है। जानिए इस प्लान में मिलने वाले सभी बेनेफिट्स के बारे में:

Himani Gupta लाइव हिन्दुस्तानMon, 18 Aug 2025 02:20 PM
Jio Removed Rs 249 Plan: अगर आप Reliance Jio यूजर्स हैं तो आपके लिए एक बुरी खबरी है। जियो ने अचानक अपने पॉपुलर 249 रुपये वाले प्लान को बंद कर दिया है। यह वही बजट-फ्रेंडली प्लान था जिसमें 28 दिनों की वैलिडिटी, रोजाना 1 GB डेटा के साथ कई सारे फायदे मिलते थे। इसके अलावा, इस प्लान में मुफ्त में JioCinema की सब्सक्रिप्शन भी मिलती थी, जो अब हट चुकी है।

जियो के इस बदलाव का प्रभाव उन यूजर्स पर होगा जो बजट में डेटा, कॉलिंग, एसएमएस सबका फायदा उठाना चाहते हैं। हालांकि Jio अभी भी JioTV और JioCloud जैसी सेवाएं कुछ अन्य प्लान्स में मुफ्त दे रहा है।

जियो के 249 रुपये वाले प्लान में मिलते थे ये फायदे

Reliance Jio के 249 रुपये वाले प्लान में 28 दिन की वैलिडिटी मिलती है। साथ ही इस प्लान में रोज 1GB डेटा का फायदा मिलता है। जियो के इस प्लान में जीभर कर अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 SMS की सुविधा दी जाती थी। और खास बात थी कि JioCinema की फ्री सब्सक्रिप्शन भी इसमें शामिल था।

अब जब Jio ने इस प्लान को हटा दिया है, तो यह चुनने वालों के लिए एक बड़ा झटका है क्योंकि यह सबसे किफायती ऑप्शन में से एक था। इस बदलाव का मुख्य कारण माना जा रहा है ग्राहकों से अधिक मुनाफा (ARPU) हासिल करने की रणनीतिक चॉइस सरकारी नियमन (TRAI) की दिशा में बदलावों और OTT सेवाओं को भी इसके पीछे वजह माना जा रहा है।

अब आप 250 रुपये से कम के इन प्लान्स से रिचार्ज कर सकते हैं:

Jio 239 रुपये प्लान

जियो के 239 रुपये में रोजाना 1.5GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और डेली 100 SMS की सुविधा दी जा रही है। इसकी वैलिडिटी 22 दिन की है और इसमें कुल 33GB डेटा मिलता है। यह प्लान उन यूजर्स के लिए है जिन्हें थोड़ा ज्यादा डेटा चाहिए।

