बड़ा झटका! Jio, Airtel, Vi, BSNL 12% तक महंगे कर चुके हैं Plans, जल्द और बढ़ने वाली हैं कीमतें

संक्षेप: कुछ टेलिकॉम कंपनियों ने नवंबर 2025 से चुनिंदा प्रीपेड रिचार्ज प्लान्स की कीमतें बढ़ा दी हैं। Vi और Airtel जैसे ऑपरेटर्स 7–12% तक रेट बढ़ा चुके हैं, जबकि BSNL ने वैलिडिटी कम की है। जानिए किसका प्लान कितना महंगा हुआ, और कैसे चेक करें अपना रिचार्ज।

भारत में अब फोन रिचार्ज करना सस्ता नहीं रहा। 2025 के अंतिम महीनों में, कुछ प्रमुख टेलिकॉम कंपनियों ने अपने प्रीपेड रिचार्ज और डेटा प्लान्स की कीमतों में वृद्धि कर दी है। इकनोमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक Vodafone Idea (Vi) ने 84 दिन के 509 रुपए प्लान में 7% और सालाना वाले 1,999 रुपए प्लान में 12% तक वृद्धि की है। Bharti Airtel ने बेस वॉइस-only प्लान 189 रुपए की कीमत में 10 रुपए की वृद्धि की है। वहीं, BSNL ने कुछ एंट्री-लेवल प्रीपेड प्लान्स की वैलिडिटी कम कर दी है।

रिसर्चर का कहना है कि यह बदलाव सिर्फ शुरुआत है अगले हफ्तों में पूरे उद्योग में पैक रेट्स बढ़ सकते हैं, ताकि टेलिकॉम ऑपरेटर्स अपनी घटती कमाई और बढ़ते परिचालन खर्चों को संतुलित कर सकें। इससे न केवल आपके रिचार्ज का खर्च बढ़ेगा, बल्कि बजट-यूजर्स को करना पड़ सकता है प्लान बदलने पर विचार।

क्यों हो रही है बढ़ोतरी इसके पीछे की वजहें टेलिकॉम कंपनियों ने पिछले कुछ सालों में 5G नेटवर्क लगाने, स्पेक्ट्रम फीस देने, tower maintenance व अन्य टेक-अपग्रेड्स में भारी निवेश किया है। इन खर्चों को संतुलित करने के लिए कंपनियां अब पुरानी कीमतों की तुलना में पैक रेट्स बढ़ा रही हैं।

हाल के रिपोर्ट्स में दिखा है कि कई टेलिकॉम कंपनियों की रेवेन्यू वृद्धि कम हुई है। September क्वार्टर में रेवेन्यू वृद्धि 10% तक सीमित रही, जो पहले 14–16% हुआ करती थी। इस गिरावट को रोकने के लिए कंपनियों ने प्रीपेड प्लान्स महंगे करना शुरू कर दिया है। कई ऑपरेटर्स के लिए लागत बढ़ने और प्रतिस्पर्धा के बीच ऑपरेटिंग मार्जिन दबाव में है। टैरिफ बढ़ाने से उन्हें अपने खर्चों को मैनेज करने और भविष्य में नेट्वर्क एवं सेवाओं को अपडेट रखने में मदद मिलेगी।

कौन-कौन से प्लान्स हुए महंगे या बदले Vodafone Idea: 1,999 रुपए वार्षिक प्रीपेड प्लान +12%, 509 रुपए (84-दिन) प्लान +7% बढ़ाए।

Bharti Airtel: वॉइस-ओनली प्लान 189 रुपए में 10 रुपए का इज़ाफा।