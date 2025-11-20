बड़ा झटका! BSNL चुपके से कम की ₹99 वाले सबसे सस्ते प्लान की Validity, जानें अब इतने दिन चलेगा

संक्षेप: BSNL ने अपने सबसे सस्ते 99 रुपए प्लान की वैलिडिटी घटा दी है। अब यह प्लान सिर्फ 15 दिन चलेगा जिससे रोजाना खर्च बढ़ जाएगा। जानें पूरी डिटेल और इसका उपयोगकर्ता पर क्या असर होगा।

BSNL Reduced Rs 99 Validity: देश की एक प्रमुख सरकारी टेलिकॉम कंपनी BSNL ने हाल ही में अपने सबसे किफायती 99 रुपए वाली प्रीपेड प्लान की वैधता (validity) कम कर दी है। ये खबर सस्ते कम बजट के फोन यूजर्स में चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि इस छोटे बदलाव का सीधा असर उनकी जेब पर पड़ता है। पहले यह प्लान 18 दिनों की वैधता के साथ आता था, लेकिन अब इसे घटाकर 15 दिन कर दिया गया है।

यह बदलाव BSNL के मौजूदा यूजर्स के लिए सिर्फ एक वैलिडिटी कट नहीं है यह उनके हर महीने के खर्च को बढ़ा देगा। TelecomTalk की रिपोर्ट के अनुसार, BSNL ने इन बदलावों को बहुत चुप-चाप लागू किया है। आइए डिटेल में आपको बताते हैं इस प्लान के सभी फायदों के बारे में:

क्या हुआ है बदलाव? BSNL ने अपने पॉपुलर और सबसे सस्ते 99 रुपए वाले प्रीपेड प्लान में चुपचाप एक बड़ा बदलाव कर दिया है। पहले इस प्लान की वैधता 18 दिनों की हुआ करती थी, लेकिन अब कंपनी ने इसे घटाकर 15 दिन कर दिया है। कीमत वही है, लेकिन वैलिडिटी कम होने से यह प्लान अब पहले की तुलना में महंगा साबित होता है।

पहले क्या थे फायदे और अब क्या बदला है? पहले बीएसएनएल के इस प्लान में यूजर्स को 18 दिनों की वैधता के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग मिलती थी, लेकिन डेटा की सुविधा शामिल नहीं थी। अब प्लान में BSNL ने एक छोटा-सा बदलाव करते हुए 50MB डेटा भी जोड़ दिया है, जो कि देखने में एक फायदा लग सकता है, लेकिन इसकी स्पीड उपयोग करने के बाद काफी धीमी है। अब कंपनी ने वैलिडिटी को तीन दिन कम कर दिया है, जिससे कुल मिलाकर यह प्लान पहले जितना फायदा नहीं देने वाला है।