Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Big shock BSNL secretly reduced the validity of its cheapest 99 rupees plan now will get 15 days validity
बड़ा झटका! BSNL चुपके से कम की ₹99 वाले सबसे सस्ते प्लान की Validity, जानें अब इतने दिन चलेगा

बड़ा झटका! BSNL चुपके से कम की ₹99 वाले सबसे सस्ते प्लान की Validity, जानें अब इतने दिन चलेगा

संक्षेप: BSNL ने अपने सबसे सस्ते 99 रुपए प्लान की वैलिडिटी घटा दी है। अब यह प्लान सिर्फ 15 दिन चलेगा जिससे रोजाना खर्च बढ़ जाएगा। जानें पूरी डिटेल और इसका उपयोगकर्ता पर क्या असर होगा।

Thu, 20 Nov 2025 11:30 AMHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

BSNL Reduced Rs 99 Validity: देश की एक प्रमुख सरकारी टेलिकॉम कंपनी BSNL ने हाल ही में अपने सबसे किफायती 99 रुपए वाली प्रीपेड प्लान की वैधता (validity) कम कर दी है। ये खबर सस्ते कम बजट के फोन यूजर्स में चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि इस छोटे बदलाव का सीधा असर उनकी जेब पर पड़ता है। पहले यह प्लान 18 दिनों की वैधता के साथ आता था, लेकिन अब इसे घटाकर 15 दिन कर दिया गया है।

यह बदलाव BSNL के मौजूदा यूजर्स के लिए सिर्फ एक वैलिडिटी कट नहीं है यह उनके हर महीने के खर्च को बढ़ा देगा। TelecomTalk की रिपोर्ट के अनुसार, BSNL ने इन बदलावों को बहुत चुप-चाप लागू किया है। आइए डिटेल में आपको बताते हैं इस प्लान के सभी फायदों के बारे में:

क्या हुआ है बदलाव?

BSNL ने अपने पॉपुलर और सबसे सस्ते 99 रुपए वाले प्रीपेड प्लान में चुपचाप एक बड़ा बदलाव कर दिया है। पहले इस प्लान की वैधता 18 दिनों की हुआ करती थी, लेकिन अब कंपनी ने इसे घटाकर 15 दिन कर दिया है। कीमत वही है, लेकिन वैलिडिटी कम होने से यह प्लान अब पहले की तुलना में महंगा साबित होता है।

ये भी पढ़ें:अब Aadhaar Card में आएगा फोटो वाला QR कोड, मिनटों में होगी असली और नकली की पहचान

पहले क्या थे फायदे और अब क्या बदला है?

पहले बीएसएनएल के इस प्लान में यूजर्स को 18 दिनों की वैधता के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग मिलती थी, लेकिन डेटा की सुविधा शामिल नहीं थी। अब प्लान में BSNL ने एक छोटा-सा बदलाव करते हुए 50MB डेटा भी जोड़ दिया है, जो कि देखने में एक फायदा लग सकता है, लेकिन इसकी स्पीड उपयोग करने के बाद काफी धीमी है। अब कंपनी ने वैलिडिटी को तीन दिन कम कर दिया है, जिससे कुल मिलाकर यह प्लान पहले जितना फायदा नहीं देने वाला है।

यह बदलाव यूजर के लिए कितना महंगा है?

वैलिडिटी कम होने का मतलब है कि यूजर्स को अब ज्यादा बार रिचार्ज करना पड़ेगा। पहले 18 दिनों के रिचार्ज के हिसाब से साल में कम रिचार्ज करने पड़ते थे, लेकिन अब 15 दिन की वैधता के साथ साल भर में कई अतिरिक्त रिचार्ज करने होंगे।

ये भी पढ़ें:आपका पार्सल आया है, Address नहीं समझ आया- बस यही बोलकर हो रही लाखों की ठगी!
Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta
दिल्ली की रहने वाली हिमानी गुप्ता को मीडिया में करीब 10 साल का एक्सपीरियंस है। लाइव हिन्दुस्तान में हिमानी बतौर डिप्टी कॉन्टेंट प्रोड्यूसर गैजेट्स सेक्शन में काम कर रही हैं। इससे पहले, उन्होंने नेटवर्क-18 समेत कई दूसरे संस्थानों में काम किया है। हिमानी ने महाराजा अग्रसेन और इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। खाली समय में कुकिंग और फिल्में देखना पसंद है। हर दिन कुछ नया सीखते रहने की कोशिश जारी है। और पढ़ें
BSNL Bsnl Prepaid Plan

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।