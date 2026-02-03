जोर का झटका: ₹4000 तक महंगे हुए Realme के 7000mAh बैटरी, 50MP सेल्फी कैमरा वाले दो वाटरप्रूफ फोन, देखें नई कीमत
Realme ने यूजर्स को बड़ा झटका दिया है। कंपनी ने अपने लोकप्रिय स्मार्टफोन Realme P4 5G और Realme P4 Pro 5G की कीमतों में इजाफ कर दिया है। इन फोन्स की कीमत 4000 रुपए बढ़ गई है। जानिए नया दाम।
Realme P4 5G and Realme P4 Pro 5G Price Hike: सेमीकंडक्टर और मेमोरी चिप्स की लागत तेजी से बढ़ रही है। इसी वजह से रियलमी ने भी अपने पॉपुलर स्मार्टफोन्स Realme P4 5G और Realme P4 Pro 5G के दाम बढ़ा दिए हैं। Realme P4 5G की कीमत लॉन्च प्राइस से 2,500 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। Realme P4 Pro 5G अब पहले से 4,000 रुपए महंगा हो गया है। ऐसे में अगर आप इन दोनों Realme 5G फोन को खरीदने की सोच रहे हैं, तो अब पहले के मुकाबले ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। जानिए किस वैरिएंट की कितने रुपए बढ़ी कीमत:
Realme P4 Pro 5G का नया प्राइस
Realme ने अपने प्रीमियम मिड-रेंज स्मार्टफोन Realme P4 Pro 5G को भारत में 8GB और 12GB रैम ऑप्शन के साथ लॉन्च किया था। फोन का शुरुआती वेरिएंट 8GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ 24,999 रुपए की कीमत पर आया था। वहीं 8GB + 256GB मॉडल की लॉन्च कीमत 26,999 रुपए और 12GB + 256GB वेरिएंट की कीमत 28,999 रुपए रखी गई थी। अब कंपनी ने इस फोन की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। 8GB रैम वाले दोनों वेरिएंट 3,000 रुपए महंगे हो गए हैं, जिसके बाद इनकी नई कीमत क्रमशः 27,999 रुपए और 29,999 रुपए हो गई है। वहीं टॉप वेरिएंट 12GB रैम वाला मॉडल 4,000 रुपए महंगा होकर अब 32,999 रुपए में बिक रहा है।
Realme P4 5G की नई कीमत
Realme P4 5G को कंपनी ने बजट सेगमेंट में उतारा था और इसकी शुरुआती कीमत 18,499 रुपए रखी गई थी। इस फोन का एक और 8GB + 128GB वेरिएंट 19,499 रुपए में लॉन्च हुआ था, जबकि 8GB + 256GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 21,499 रुपए थी। अब Realme ने इस स्मार्टफोन के सभी वेरिएंट्स की कीमत में 2,500 रुपए का इजाफा कर दिया है। प्राइस बढ़ने के बाद फोन का बेस मॉडल 20,999 रुपए में उपलब्ध है, जबकि दूसरा 8GB + 128GB वेरिएंट 21,999 रुपएका हो गया है। वहीं टॉप वेरिएंट खरीदने के लिए अब 23,999 रुपए खर्च करने होंगे।
Realme P4 5G और Realme P4 Pro 5G के फीचर्स
Realme P4 5 के दोनों ही फोन में 7,000mAh की दमदार बैटरी मिलती है। दोनों स्मार्टफोन 5G सपोर्ट के साथ आते हैं। इन फोनों में बड़ा डिस्प्ले दिया गया है, जिसमें P4 Pro मॉडल में 144Hz रिफ्रेश रेट वाला AMOLED डिस्प्ले मिलता है, जबकि Realme P4 5G में बड़ा और ब्राइट LCD स्क्रीन दी गई है। कैमरा की बात करें तो दोनों ही फोन में 50MP का प्राइमरी कैमरा मौजूद है, जो AI सपोर्ट के साथ साफ और डिटेल फोटो क्लिक करता है। साथ ही ये फोन फास्ट चार्जिंग, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, वाटरप्रूफ रेटिंग के साथ स्टाइलिश डिजाइन में आते हैं।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
