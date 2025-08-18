वाह! 50 इंच का बड़ा Smart TV अब 25000 रुपये से कम में, ये रहीं टॉप-3 डील्स

Amazon पर 25,000 रुपये से कम कीमत में बड़े स्क्रीन वाले स्मार्ट टीवी पर जबरदस्त ऑफर्स मिल रहे हैं। 50 इंच 4K QLED से लेकर दमदार साउंड आउटपुट और गूगल टीवी फीचर्स तक, ये टॉप-3 डील्स आपके बजट में प्रीमियम एंटरटेनमेंट का मजा देती हैं।

Mon, 18 Aug 2025 07:27 PM

अगर अपने घर के लिए बड़ी स्क्रीन वाला स्मार्ट टीवी खरीदना चाहते हैं तो ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon पर Mega Saving Days Sale चल रही है। इस दौरान 25 हजार रुपये से भी कम कीमत पर 50 इंच स्क्रीन साइज वाले स्मार्ट टीवी ऑर्डर किए जा सकते हैं। हम आपके लिए टॉप-3 डील्स की लिस्ट एकसाथ लाए हैं, जिससे सही का चुनाव करना आपके लिए आसान हो जाए। लिस्ट में VW, Kodak और Blaupunkt सभी के मॉडल शामिल हैं।

Blaupunkt 126 cm (50 inches) Quantum Dot Series 4K Ultra HD QLED Google TV 50QD7010 (Black) प्रीमियम स्मार्ट टीवी Amazon पर 26,499 रुपये में मिल रहा है। इस पर 1,500 रुपये का एक्सट्रा बैंक कार्ड डिस्काउंट भी मिल रहा है। टीवी में 55 इंच का 4K डिस्प्ले दिया गया है और यह Google TV प्लेटफॉर्म पर काम करता है। इसमें 60W का साउंड आउटपुट दिया जा रहा है। साथ ही कई OTT ऐप्स का ऐक्सेस मिल रहा है।

VW 127 cm (50 inches) Pro Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV VW50GQ1 स्मार्ट टीवी में 50 इंच का बड़ा डिस्प्ले 4K रेजॉल्यूशन के साथ दिया गया है और इसे छूट के बाद अमेजन से 24,999 रुपये कीमत पर खरीदा जा सकता है। इस टीवी में पावरफुल ऑडियो परफॉर्मेंस के लिए 48W साउंड आउटपुट मिलता है और टीवी में 2GB रैम क्षमता के साथ स्मूद परफॉर्मेंस का फायदा दिया जा रहा है। साथ ही ढेरों OTT ऐप्स का ऐक्सेस मिल जाता है।