बड़ा खुलासा: कल 17 अक्टूबर को लॉन्च हो सकता 165Hz डिस्प्ले, 7300mAh बैटरी, पावरफुल प्रोसेसर वाला OnePlus 15

संक्षेप: OnePlus 15 और Ace 6 स्मार्टफोन 17 अक्टूबर को चीन में लॉन्च हों सकते हैं। ये 165Hz OLED डिस्प्ले, Snapdragon 8 Elite Gen 5, 7300mAh जैसे हाई-एंड फीचर्स के साथ आ सकते हैं।

Thu, 16 Oct 2025 02:26 PMHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
OnePlus एक बार फिर चर्चा में है। OnePlus 15 जल्द ही लॉन्च हो सकता है। यह फ्लैगशिप स्मार्टफोन इस महीने के अंत में OnePlus Ace 6 के साथ चीन में आधिकारिक तौर पर लॉन्च होगा, और कंपनी ने अब Weibo पर लॉन्च के बारे में और जानकारी जारी की है। कंपनी ने पुष्टि की है कि OnePlus 15 और Ace 6 दोनों 17 अक्टूबर 2025 को चीन में लॉन्च होंगे। Ace 6 को ग्लोबल मार्केट में OnePlus 15R नाम से पेश किया जा सकता है यानी यह एक मिड-प्रो रेंज/फ्लैगशिप मिक्स विकल्प होगा। पहले से जारी हुए लीक और कंपनी द्वारा टीजर में दी गई जानकारी से यह अनुमान है कि ये दोनों मॉडल कई उन्नत फीचर्स के साथ आ सकते हैं जैसे 165Hz डिस्प्ले, Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट, 7000mAh+ बैटरी।

वनप्लस ऐस 6 लॉन्च से पहले कंपनी की वेबसाइट पर लिस्ट

गुरुवार को वीबो पर एक पोस्ट में, वनप्लस ने पुष्टि की कि वनप्लस 15 और वनप्लस ऐस 6 की घोषणा कल (17 अक्टूबर) चीन में की जाएगी। वनप्लस ऐस 6 फिलहाल कंपनी की चीनी वेबसाइट पर 'जल्द आ रहा है' टैग के साथ लिस्ट है, जबकि वनप्लस 15 प्री-रिजर्वेशन के लिए उपलब्ध है।

OnePlus 15 फीचर्स (लीक)

डिस्प्ले, डिजाइन और चिपसेट: OnePlus 15 में 165Hz OLED डिस्प्ले के साथ 1.5K रेज़ॉल्यूशन की उम्मीद है। Ace 6 में भी उसी तरह का 165Hz पैनल देखा जा रहा है। OnePlus 15 में नया Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट होगा यह पहली बार OnePlus में आएगा। Ace 6 में भी संभवतः Snapdragon 8 Elite चिपसेट की सुविधा होगी।

बैटरी और चार्जिंग: OnePlus 15 में अनुमान है कि यह 7,300mAh बैटरी के साथ आएगा। चार्जिंग से जुड़ी लीक जानकारी बताती है कि यह 120W वायर्ड चार्जिंग और 50W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करेगा। Ace 6 में 7,800mAh बैटरी होने की खबरें हैं और 120W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट हो सकता है।

कैमरा सेटअप: OnePlus 15 में ट्रिपल 50MP कैमरा सेटअप हो सकता है जो एक मुख्य सेंसर, एक अल्ट्रा-वाइड और एक पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस सहित। Ace 6 में भी 50MP कैमरा मॉड्यूल की संभावना जताई जा रही है।

अन्य फीचर्स: IP68 रेटिंग संभव है, जिससे फोन पानी और धूल से सुरक्षित रहेगा। ColorOS 16, Android 16 आधारित है।

OnePlus 15 और Ace 6 की संभावित कीमत

OnePlus 15 और Ace 6 को फ्लैगशिप सेगमेंट में रखा जाएगा, इसलिए भारतीय कीमत संभवतः ₹80,000–₹1,20,000 के बीच हो सकती है, लेकिन लॉन्च ऑफर्स के साथ थोड़ी छूट मिलने की संभावना बनी रहेगी।

Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta
दिल्ली की रहने वाली हिमानी गुप्ता को मीडिया में करीब 10 साल का एक्सपीरियंस है। लाइव हिन्दुस्तान में हिमानी बतौर डिप्टी कॉन्टेंट प्रोड्यूसर गैजेट्स सेक्शन में काम कर रही हैं। इससे पहले, उन्होंने नेटवर्क-18 समेत कई दूसरे संस्थानों में काम किया है। हिमानी ने महाराजा अग्रसेन और इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। खाली समय में कुकिंग और फिल्में देखना पसंद है। हर दिन कुछ नया सीखते रहने की कोशिश जारी है। और पढ़ें
