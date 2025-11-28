Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Big Report MIT study says 12 percent of jobs are already replaceable by AI lakhs of people can lose jobs
2025 की सबसे डरावनी रिपोर्ट! 12% नौकरियां कर रहा AI, लाखों लोगों की जा सकती Jobs, बड़ा खुलासा

2025 की सबसे डरावनी रिपोर्ट! 12% नौकरियां कर रहा AI, लाखों लोगों की जा सकती Jobs, बड़ा खुलासा

संक्षेप:

अब एक नई रिपोर्ट बताती है कि लगभग 12% नौकरियां अब AI-सिस्टम्स से असानी से बदली जा सकती हैं खासकर Finance, Healthcare और Services सेक्टर में। जानिए कौनसे काम खतरे में हैं, कैसे तैयार रहें, और कौनसे स्किल रखेंगे आपकी नौकरी बचाने में मदद।

Fri, 28 Nov 2025 08:18 AMHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

जैसे-जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और ऑटोमेशन तकनीकें मजबूत होती जा रही हैं, लोगों की नौकरी को लेकर चिंता भी बढ़ रही है। अब ऐसा लगता है कि “काम छोड़ो मशीन हो जाओ” अब ये सिर्फ कल्पना नहीं, बल्कि हकीकत बनने लग रही है। Massachusetts Institute of Technology (MIT) और Oak Ridge National Laboratory की हालिया स्टडी में पाया गया है कि अमेरिका की करीब 12 % नौकरियां यानी करोड़ों काम आज की AI क्षमताओं से पहले ही ऑटोमेशन के तहत शुरू हो चुकी हैं।

विशेष रूप से Finance Sector (वित्त), स्वास्थ्य सेवा (Healthcare) और प्रोफेशनल सर्विसेज जैसे सेक्टर्स में जोखिम ज्यादा है। रिपोर्ट में दिखाया गया है कि हर साल लगभग 1.2 ट्रिलियन डॉलर की सैलरी उन कामों पर खर्च होती थी, जो अब बॉट्स या AI टूल से की जा सकती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुरंत सब लोग बेरोजगार हो जाएंगे बल्कि, नौकरी का स्वरूप बदलने लगा है। अब मोड़ आया है उन “स्किल्स” का जिन्हें मशीन नहीं बल्कि इंसान बेहतर तरीके से निभा सके।

Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta
दिल्ली की रहने वाली हिमानी गुप्ता को मीडिया में करीब 10 साल का एक्सपीरियंस है। लाइव हिन्दुस्तान में हिमानी बतौर डिप्टी कॉन्टेंट प्रोड्यूसर गैजेट्स सेक्शन में काम कर रही हैं। इससे पहले, उन्होंने नेटवर्क-18 समेत कई दूसरे संस्थानों में काम किया है। हिमानी ने महाराजा अग्रसेन और इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। खाली समय में कुकिंग और फिल्में देखना पसंद है। हर दिन कुछ नया सीखते रहने की कोशिश जारी है। और पढ़ें
Jobs News Artificial Intelligence

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।