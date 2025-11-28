2025 की सबसे डरावनी रिपोर्ट! 12% नौकरियां कर रहा AI, लाखों लोगों की जा सकती Jobs, बड़ा खुलासा
अब एक नई रिपोर्ट बताती है कि लगभग 12% नौकरियां अब AI-सिस्टम्स से असानी से बदली जा सकती हैं खासकर Finance, Healthcare और Services सेक्टर में। जानिए कौनसे काम खतरे में हैं, कैसे तैयार रहें, और कौनसे स्किल रखेंगे आपकी नौकरी बचाने में मदद।
जैसे-जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और ऑटोमेशन तकनीकें मजबूत होती जा रही हैं, लोगों की नौकरी को लेकर चिंता भी बढ़ रही है। अब ऐसा लगता है कि “काम छोड़ो मशीन हो जाओ” अब ये सिर्फ कल्पना नहीं, बल्कि हकीकत बनने लग रही है। Massachusetts Institute of Technology (MIT) और Oak Ridge National Laboratory की हालिया स्टडी में पाया गया है कि अमेरिका की करीब 12 % नौकरियां यानी करोड़ों काम आज की AI क्षमताओं से पहले ही ऑटोमेशन के तहत शुरू हो चुकी हैं।
विशेष रूप से Finance Sector (वित्त), स्वास्थ्य सेवा (Healthcare) और प्रोफेशनल सर्विसेज जैसे सेक्टर्स में जोखिम ज्यादा है। रिपोर्ट में दिखाया गया है कि हर साल लगभग 1.2 ट्रिलियन डॉलर की सैलरी उन कामों पर खर्च होती थी, जो अब बॉट्स या AI टूल से की जा सकती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुरंत सब लोग बेरोजगार हो जाएंगे बल्कि, नौकरी का स्वरूप बदलने लगा है। अब मोड़ आया है उन “स्किल्स” का जिन्हें मशीन नहीं बल्कि इंसान बेहतर तरीके से निभा सके।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
