Flight और Train टिकट कैंसिल करने वालों के लिए बड़ी खबर, सरकार बदल सकती है Refund Rules

ऑनलाइन टिकट बुकिंग प्लेटफार्म पर ज्यादा कैंसिलेशन चार्जेज वसूलने को लेकर सरकार और रेगुलेटर्स की नजर है। फ्लाइट, ट्रेन और ट्रेवल टिकट कैंसिल करने पर कटने वाली भारी फीस पर जांच शुरू हो सकती है।

Flight and Train Ticket Cancellation Rules: अगर आपने कभी ऑनलाइन Flight, Train या Bus Ticket बुक करके बाद में कैंसिल किया है, तो आपने एक बात जरूर नोट की होगी रिफंड उम्मीद से काफी कम मिलता है। कई बार टिकट कैंसिल करते ही बुकिंग प्लेटफार्म इतना ज्यादा कैंसिलेशन चार्ज काट लेते हैं कि यूजर्स को बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है। अब इसी मुद्दे पर सरकार और रेगुलेटरी एजेंसियों की नजर पड़ गई है। CNBC TV 18 की रिपोर्ट्स के मुताबिक कई ऑनलाइन टिकट बुकिंग प्लेटफार्म पर जरूरत से ज्यादा कैंसिलेशन चार्ज लेने के आरोप लग रहे हैं। माना जा रहा है कि कुछ कंपनियां बेस टिकट फीस से अलग अपने अतिरिक्त Convenience Fee और Platform Charges भी रीफंड नहीं करतीं, जिससे ग्राहकों में नाराजगी बढ़ रही है।

अब इस मामले में जांच और सख्ती की तैयारी की जा रही है। अगर नियमों में बदलाव होता है, तो आने वाले समय में टिकट कैंसिल करने पर यूजर्स को ज्यादा रिफंड मिल सकता है और प्लेटफार्म को अपने चार्जेज में ट्रांसपेरेंसी दिखानी पड़ सकती है। यह खबर उन करोड़ों लोगों के लिए अहम है जो रोजाना ऑनलाइन ट्रेवल बुकिंग ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं।

किन Platforms पर है नजर रिपोर्ट्स के मुताबिक Flight, Train और Bus Ticket Booking से जुड़े कई बड़े Online Platforms जांच के दायरे में आ सकते हैं। इनमें वे Apps और Websites शामिल हैं जहां टिकट बुकिंग के साथ Convenience Fee और Platform Charges लिए जाते हैं। कई यूजर्स का कहना है कि टिकट कैंसिल करने के बाद सिर्फ Airline या रेलवे के चार्जेज ही नहीं कटते, बल्कि प्लेटफार्म अपनी तरफ से भी काफी पैसा काट लेते हैं। कुछ कंपनियां Convenience Fee Refund नहीं करतीं, जिससे ग्राहकों का नुकसान और बढ़ जाता है।

कैसे काम करता है Cancellation Process जब कोई यूजर Ticket Cancel करता है, तो सबसे पहले Airline, Railway या Bus Operator अपने नियमों के हिसाब से Cancellation Fee काटता है। इसके बाद बुकिंग प्लेटफार्म भी कुछ चार्जेज काट सकता है। इसी अतिरिक्त कटौती को लेकर विवाद बढ़ रहा है। ऑनलाइन टिकट बुकिंग में अक्सर Convenience Fee या प्लेटफार्म Fee ली जाती है। यूजर्स का आरोप है कि टिकट कैंसिल होने के बाद भी कई प्लेटफार्म यह पैसा वापस नहीं करते, जबकि सेवा पूरी नहीं हुई होती।