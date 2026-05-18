दुकानदारों की होगी बड़ी बचत! अब PhonePe, Paytm, GPay के लिए नहीं रखने होंगे अलग-अलग Soundbox, एक ही पर आएंगे सब Alert

NPCI एक ऐसा नया Soundbox सिस्टम तैयार कर रहा है जो PhonePe, Paytm, Google Pay समेत सभी UPI ऐप्स के साथ काम करेगा। इसके साथ ही ग्राहकों के लिए भी पेमेंट प्रोसेस ज्यादा आसान और तेज हो सकता है।

छोटे दुकानदारों के लिए ये खबर किसी खुशखबरी से कम नहीं है क्योंकि National Payments Corporation of India यानी NPCI एक ऐसे नए सिस्टम पर काम कर रहा है, जिसमें सिर्फ एक Soundbox से सभी UPI ऐप्स के पेमेंट अलर्ट मिल सकेंगे। भारत में डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। छोटे किराना स्टोर से लेकर बड़ी दुकानों तक हर जगह UPI पेमेंट आम हो चुका है। लेकिन दुकानदारों के सामने एक बड़ी परेशानी यह रहती है कि उन्हें अलग-अलग UPI ऐप्स के लिए अलग-अलग Soundbox और QR कोड खरीदने पड़ते हैं।

कहीं Paytm का Soundbox होता है तो कहीं PhonePe और Google Pay का। इससे दुकानों पर खर्च भी बढ़ता है और कई बार काउंटर पर जगह की भी समस्या होती है। यानी ग्राहक चाहे PhonePe, Paytm, Google Pay या किसी भी दूसरे UPI ऐप से पेमेंट करे, दुकानदार को एक ही डिवाइस पर पेमेंट रिसीव्ड की जानकारी मिल जाएगी। NPCI का यह कदम भारत के करोड़ों छोटे दुकानदारों के लिए बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। इससे न सिर्फ खर्च कम होगा, बल्कि डिजिटल पेमेंट सिस्टम और आसान बन सकता है।

NPCI का नया Soundbox प्लान कैसे काम करेगा NPCI एक ऐसा इंटरऑपरेबल Soundbox सिस्टम तैयार कर रहा है जो सभी UPI ऐप्स के साथ काम करेगा। अभी तक ज्यादातर Soundbox किसी एक कंपनी के QR कोड और ऐप से जुड़े होते हैं। अगर दुकानदार PhonePe और Paytm दोनों का इस्तेमाल करना चाहता है, तो उसे अलग-अलग डिवाइस रखने पड़ते हैं। लेकिन नए सिस्टम में सिर्फ एक Soundbox सभी UPI ऐप्स के पेमेंट अलर्ट देने में सक्षम होगा। ग्राहक किसी भी ऐप से पेमेंट करे, वही डिवाइस आवाज में ट्रांजैक्शन की जानकारी देगा।

भारत में लाखों छोटे दुकानदार हर महीने अलग-अलग Soundbox का किराया या सब्सक्रिप्शन फीस भरते हैं। कई कंपनियां हर डिवाइस के लिए 100 से 150 रुपए तक मासिक चार्ज लेती हैं। ऐसे में एक से ज्यादा डिवाइस रखने पर खर्च बढ़ जाता है। NPCI का नया सिस्टम आने के बाद दुकानदारों को सिर्फ एक डिवाइस रखना होगा। इससे उनका खर्च कम होगा और दुकान पर कम जगह में भी काम आसान हो जाएगा।