Xiaomi ने भारत में अपने कई स्मार्टफोन्स की कीमत बढ़ा दी है। Xiaomi 17T, Redmi Note 15, Redmi 15 5G, Redmi 15C और Redmi 15A समेत कई फोन अब 5000 रुपए तक महंगे हो गए हैं। अब इतनी है नई कीमत।

Xiaomi के फ्लैगशिप और Redmi फोन हुए महंगे

Xiaomi and Redmi Smartphones Price Get Costlier: अगर आप Xiaomi या Redmi का नया स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बड़ा झटका है। क्योंकि Xiaomi ने भारत में अपने कई धांसू स्मार्टफोन्स की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। इस लिस्ट में फ्लैगशिप Xiaomi 17T से लेकर Redmi Note 15, Redmi 15 5G, Redmi 15C और Redmi 15A जैसे मॉडल शामिल हैं। अलग-अलग वेरिएंट के हिसाब से कीमतों में 5,000 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। सबसे बड़ा झटका Xiaomi 17T खरीदने वालों को लगा है, क्योंकि इसके दोनों स्टोरेज वेरिएंट अब 5,000 रुपए महंगे हो गए हैं।

वहीं Redmi Note 15 की कीमत 2,000 रुपए तक बढ़ी है, जबकि Redmi 15 5G, Redmi 15C और Redmi 15A के कुछ वेरिएंट भी पहले की तुलना में महंगे हो गए हैं।अगर आप इन स्मार्टफोन्स में से कोई मॉडल खरीदना चाहते तो नई कीमतों की जानकारी पहले से होना जरूरी है। आइए आपको बताते हैं कि किस फोन की कीमत में कितनी बढ़ोतरी हुई है और अब इनकी नई कीमत क्या है।

Xiaomi 17T हुआ 5000 रुपए महंगा Xiaomi के प्रीमियम स्मार्टफोन Xiaomi 17T के दोनों वेरिएंट की कीमत में 5,000 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। 12GB + 256GB मॉडल, जो पहले 59,999 रुपए में मिल रहा था, अब 64,999 रुपए का हो गया है। वहीं 12GB + 512GB वेरिएंट की कीमत 64,999 रुपए से बढ़कर 69,999 रुपए हो गई है। Xiaomi 17T में 200MP प्राइमरी कैमरा दिया गया है, जो AI इमेज प्रोसेसिंग और हाई-रिजॉल्यूशन फोटोग्राफी को सपोर्ट करता है। फोन में 120Hz AMOLED डिस्प्ले, दमदार फ्लैगशिप प्रोसेसर, बड़ी बैटरी और फास्ट चार्जिंग मिलती है।

Redmi Note 15 भी हुआ महंगा Redmi Note 15 के दोनों वेरिएंट की कीमत में 2,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। 8GB + 128GB वेरिएंट अब 28,999 रुपए में मिलेगा, जबकि 8GB + 256GB मॉडल की नई कीमत 31,999 रुपए हो गई है। Redmi Note 15 में 200MP कैमरा के साथ OIS सपोर्ट मिलता है, जिससे कम रोशनी में भी बेहतर फोटो और स्टेबल वीडियो रिकॉर्डिंग की जा सकती है। इसमें 120Hz AMOLED डिस्प्ले, बड़ी बैटरी, फास्ट चार्जिंग, स्टीरियो स्पीकर्स और AI कैमरा फीचर्स दिए गए हैं।

स्मार्टफोन पुरानी कीमत नई कीमत बढ़ोतरी Xiaomi 17T (12GB+256GB) ₹59,999 ₹64,999 ₹5,000 Xiaomi 17T (12GB+512GB) ₹64,999 ₹69,999 ₹5,000 Redmi Note 15 (8GB+128GB) ₹26,999 ₹28,999 ₹2,000 Redmi Note 15 (8GB+256GB) ₹29,999 ₹31,999 ₹2,000 Redmi 15 5G (6GB+128GB) ₹20,499 ₹21,499 ₹1,000 Redmi 15 5G (8GB+128GB) ₹22,499 ₹23,499 ₹1,000 Redmi 15 5G (8GB+256GB) ₹24,499 ₹25,499 ₹1,000 Redmi 15C (4GB+128GB) ₹16,999 ₹18,499 ₹1,500 Redmi 15C (6GB+128GB) ₹18,999 ₹20,499 ₹1,500 Redmi 15C (8GB+128GB) ₹20,999 ₹21,499 ₹500 Redmi 15A (4GB+64GB) ₹14,999 ₹15,999 ₹1,000 Redmi 15A (4GB+128GB) ₹15,999 ₹17,499 ₹1,500 Redmi 15A (6GB+128GB) ₹17,999 ₹19,499 ₹1,500

Redmi 15 5G की नई कीमत Redmi 15 5G के सभी वेरिएंट 1,000 रुपए महंगे हो गए हैं। 6GB + 128GB मॉडल अब 21,499 रुपए, 8GB + 128GB वेरिएंट 23,499 रुपए और 8GB + 256GB वेरिएंट 25,499 रुपए में मिलेगा। यह बढ़ोतरी पूरे लाइनअप पर लागू की गई है। Redmi 15 5G में 6.9 इंच FHD+ 144Hz डिस्प्ले, बड़ी 7000mAh बैटरी और 5G कनेक्टिविटी दी गई है। फोन में 50MP AI कैमरा, Snapdragon 6s Gen 3 प्रोसेसर, IP64 रेटिंग और 33W फास्ट चार्जिंग जैसी खूबियां मिलती हैं।