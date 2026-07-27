काम की बात: Xiaomi और Redmi फैन्स के लिए बड़ा झटका! 200MP तक कैमरा, AI फीचर्स वाले ये 5 फोन हुए 5000 रुपए तक महंगे
Xiaomi ने भारत में अपने कई स्मार्टफोन्स की कीमत बढ़ा दी है। Xiaomi 17T, Redmi Note 15, Redmi 15 5G, Redmi 15C और Redmi 15A समेत कई फोन अब 5000 रुपए तक महंगे हो गए हैं। अब इतनी है नई कीमत।
Xiaomi and Redmi Smartphones Price Get Costlier: अगर आप Xiaomi या Redmi का नया स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बड़ा झटका है। क्योंकि Xiaomi ने भारत में अपने कई धांसू स्मार्टफोन्स की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। इस लिस्ट में फ्लैगशिप Xiaomi 17T से लेकर Redmi Note 15, Redmi 15 5G, Redmi 15C और Redmi 15A जैसे मॉडल शामिल हैं। अलग-अलग वेरिएंट के हिसाब से कीमतों में 5,000 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। सबसे बड़ा झटका Xiaomi 17T खरीदने वालों को लगा है, क्योंकि इसके दोनों स्टोरेज वेरिएंट अब 5,000 रुपए महंगे हो गए हैं।
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वहीं Redmi Note 15 की कीमत 2,000 रुपए तक बढ़ी है, जबकि Redmi 15 5G, Redmi 15C और Redmi 15A के कुछ वेरिएंट भी पहले की तुलना में महंगे हो गए हैं।अगर आप इन स्मार्टफोन्स में से कोई मॉडल खरीदना चाहते तो नई कीमतों की जानकारी पहले से होना जरूरी है। आइए आपको बताते हैं कि किस फोन की कीमत में कितनी बढ़ोतरी हुई है और अब इनकी नई कीमत क्या है।
Xiaomi 17T हुआ 5000 रुपए महंगा
Xiaomi के प्रीमियम स्मार्टफोन Xiaomi 17T के दोनों वेरिएंट की कीमत में 5,000 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। 12GB + 256GB मॉडल, जो पहले 59,999 रुपए में मिल रहा था, अब 64,999 रुपए का हो गया है। वहीं 12GB + 512GB वेरिएंट की कीमत 64,999 रुपए से बढ़कर 69,999 रुपए हो गई है। Xiaomi 17T में 200MP प्राइमरी कैमरा दिया गया है, जो AI इमेज प्रोसेसिंग और हाई-रिजॉल्यूशन फोटोग्राफी को सपोर्ट करता है। फोन में 120Hz AMOLED डिस्प्ले, दमदार फ्लैगशिप प्रोसेसर, बड़ी बैटरी और फास्ट चार्जिंग मिलती है।
Redmi Note 15 भी हुआ महंगा
Redmi Note 15 के दोनों वेरिएंट की कीमत में 2,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। 8GB + 128GB वेरिएंट अब 28,999 रुपए में मिलेगा, जबकि 8GB + 256GB मॉडल की नई कीमत 31,999 रुपए हो गई है। Redmi Note 15 में 200MP कैमरा के साथ OIS सपोर्ट मिलता है, जिससे कम रोशनी में भी बेहतर फोटो और स्टेबल वीडियो रिकॉर्डिंग की जा सकती है। इसमें 120Hz AMOLED डिस्प्ले, बड़ी बैटरी, फास्ट चार्जिंग, स्टीरियो स्पीकर्स और AI कैमरा फीचर्स दिए गए हैं।
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|स्मार्टफोन
|पुरानी कीमत
|नई कीमत
|बढ़ोतरी
|Xiaomi 17T (12GB+256GB)
|₹59,999
|₹64,999
|₹5,000
|Xiaomi 17T (12GB+512GB)
|₹64,999
|₹69,999
|₹5,000
|Redmi Note 15 (8GB+128GB)
|₹26,999
|₹28,999
|₹2,000
|Redmi Note 15 (8GB+256GB)
|₹29,999
|₹31,999
|₹2,000
|Redmi 15 5G (6GB+128GB)
|₹20,499
|₹21,499
|₹1,000
|Redmi 15 5G (8GB+128GB)
|₹22,499
|₹23,499
|₹1,000
|Redmi 15 5G (8GB+256GB)
|₹24,499
|₹25,499
|₹1,000
|Redmi 15C (4GB+128GB)
|₹16,999
|₹18,499
|₹1,500
|Redmi 15C (6GB+128GB)
|₹18,999
|₹20,499
|₹1,500
|Redmi 15C (8GB+128GB)
|₹20,999
|₹21,499
|₹500
|Redmi 15A (4GB+64GB)
|₹14,999
|₹15,999
|₹1,000
|Redmi 15A (4GB+128GB)
|₹15,999
|₹17,499
|₹1,500
|Redmi 15A (6GB+128GB)
|₹17,999
|₹19,499
|₹1,500
Redmi 15 5G की नई कीमत
Redmi 15 5G के सभी वेरिएंट 1,000 रुपए महंगे हो गए हैं। 6GB + 128GB मॉडल अब 21,499 रुपए, 8GB + 128GB वेरिएंट 23,499 रुपए और 8GB + 256GB वेरिएंट 25,499 रुपए में मिलेगा। यह बढ़ोतरी पूरे लाइनअप पर लागू की गई है। Redmi 15 5G में 6.9 इंच FHD+ 144Hz डिस्प्ले, बड़ी 7000mAh बैटरी और 5G कनेक्टिविटी दी गई है। फोन में 50MP AI कैमरा, Snapdragon 6s Gen 3 प्रोसेसर, IP64 रेटिंग और 33W फास्ट चार्जिंग जैसी खूबियां मिलती हैं।
Redmi 15C और Redmi 15A पर भी असर
Redmi 15C के 4GB + 128GB और 6GB + 128GB वेरिएंट 1,500 रुपए महंगे हो गए हैं, जबकि 8GB + 128GB मॉडल की कीमत 500 रुपए बढ़ी है। दूसरी ओर Redmi 15A के 4GB + 64GB मॉडल पर 1,000 रुपए, 4GB + 128GB और 6GB + 128GB वेरिएंट पर 1,500 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। Redmi 15C में 6.9 इंच HD+ डिस्प्ले, 6000mAh बैटरी और 50MP AI डुअल कैमरा मिलता है। फोन में ऑक्टा-कोर प्रोसेसर, साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर और 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है। Redmi 15A में 6.88 इंच HD+ 120Hz डिस्प्ले, 6000mAh बैटरी और 32MP AI कैमरा दिया गया है।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।
शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।
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