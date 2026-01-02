Hindustan Hindi News
Big news Vivo military grade phones Vivo Y31 and Vivo Y31 Pro get 2000 rupees costlier 50MP AI camera 6500mAh battery
जोर का झटका! ₹2000 तक महंगे हुए Vivo का 50MP AI कैमरा, 6500mAh बैटरी वाले मिलिट्री ग्रेड फोन

जोर का झटका! ₹2000 तक महंगे हुए Vivo का 50MP AI कैमरा, 6500mAh बैटरी वाले मिलिट्री ग्रेड फोन

संक्षेप:

Vivo ने भारत में अपने पॉपुलर बजट 5G स्मार्टफोन Vivo Y31 और Vivo Y31 Pro की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। दोनों ही फोन अब पहले के मुकाबले 2,000 रुपए महंगे हो गए हैं। जानें नए दाम, बदलाव की वजह:

Jan 02, 2026 04:01 pm IST Himani Gupta
Vivo Y31 and Vivo Y31 Pro get Price Hike: नए साल पर Vivo ने अपने यूजर्स को झटका देते हुए कुछ पॉपुलर बजट 5G फोन की कीमतें बढ़ा दी हैं, जिससे यूजर्स को तगड़ा झटका मिला है। अब तक सस्ते दाम पर उपलब्ध Vivo Y31 और Vivo Y31 Pro 5G की कीमतों में क्रमशः 2,000 रुपए तक की बढ़ोतरी की है, जो इन मॉडलों को पहले की तुलना में महंगा बना देती है। Vivo Y31 को भारत में पहले 14,999 (4GB+128GB) रुपए और 16,499 (6GB+128GB) रुपए की शुरुआती कीमत पर बेचा जा रहा था। लेकिन अब नए प्राइस रेट के तहत 4GB RAM वेरिएंट 16,999 रुपए हो गया है, जबकि 6GB RAM वेरिएंट 18,499 रुपए में बिक रहा है। जानें नई कीमतें:

Vivo Y31 5G की नई कीमत

Vivo Y31 5G भारत में दो वेरिएंट में उपलब्ध है: 4GB RAM + 128GB स्टोरेज: पहले 14,999 रुपए थी, अब 16,999 रुपए में बेचा जा रहा है। 6GB RAM + 128GB स्टोरेज: पहले 16,499 रुपए थी, अब 18,499 रुपए में बिक रहा है।

Vivo Y31 Pro 5G के नए दाम

Vivo Y31 Pro 5G के दोनों वेरिएंट के दाम भी बढ़ गए हैं: 8GB RAM + 128GB स्टोरेज: पहले 18,999 रुपए थी, अब 19,999 रुपए में खरीदा जा सकता है। 8GB RAM + 256GB स्टोरेज: पहले 20,999 रुपए थी, अब 21,999 रुपए में बेचा जा रहा है।

Vivo Y31 और Vivo Y31 Pro 5G के फीचर्स और स्पेक्स

Vivo Y31 और Vivo Y31 Pro 5G फोन में 6.6-इंच के आस-पास के बड़े LCD डिस्प्ले मिलते हैं। परफॉर्मेंस के लिए Y31 में Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 प्रोसेसर है। दोनों फोन में 6,500mAh की बड़ी बैटरी दी गई है और 44W फास्ट चार्जिंग की वजह से बैटरी जल्दी चार्ज भी हो जाती है। कैमरा सेक्शन में 50MP का मुख्य रियर कैमरा मौजूद है, जिससे दिन की रोशनी में साफ़ और डिटेल्ड तस्वीरें ली जा सकती हैं, साथ ही सेल्फी के लिए 8MP का फ्रंट कैमरा है। फोन मिलिट्री ग्रेड बिल्ड के साथ आ रहा है।

Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta
दिल्ली की रहने वाली हिमानी गुप्ता को मीडिया में करीब 10 साल का एक्सपीरियंस है। लाइव हिन्दुस्तान में हिमानी बतौर डिप्टी कॉन्टेंट प्रोड्यूसर गैजेट्स सेक्शन में काम कर रही हैं। इससे पहले, उन्होंने नेटवर्क-18 समेत कई दूसरे संस्थानों में काम किया है। हिमानी ने महाराजा अग्रसेन और इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। खाली समय में कुकिंग और फिल्में देखना पसंद है। हर दिन कुछ नया सीखते रहने की कोशिश जारी है। और पढ़ें
