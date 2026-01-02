जोर का झटका! ₹2000 तक महंगे हुए Vivo का 50MP AI कैमरा, 6500mAh बैटरी वाले मिलिट्री ग्रेड फोन

संक्षेप: Vivo ने भारत में अपने पॉपुलर बजट 5G स्मार्टफोन Vivo Y31 और Vivo Y31 Pro की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। दोनों ही फोन अब पहले के मुकाबले 2,000 रुपए महंगे हो गए हैं। जानें नए दाम, बदलाव की वजह:

Follow Us on

Jan 02, 2026 04:01 pm IST

Vivo Y31 and Vivo Y31 Pro get Price Hike: नए साल पर Vivo ने अपने यूजर्स को झटका देते हुए कुछ पॉपुलर बजट 5G फोन की कीमतें बढ़ा दी हैं, जिससे यूजर्स को तगड़ा झटका मिला है। अब तक सस्ते दाम पर उपलब्ध Vivo Y31 और Vivo Y31 Pro 5G की कीमतों में क्रमशः 2,000 रुपए तक की बढ़ोतरी की है, जो इन मॉडलों को पहले की तुलना में महंगा बना देती है। Vivo Y31 को भारत में पहले 14,999 (4GB+128GB) रुपए और 16,499 (6GB+128GB) रुपए की शुरुआती कीमत पर बेचा जा रहा था। लेकिन अब नए प्राइस रेट के तहत 4GB RAM वेरिएंट 16,999 रुपए हो गया है, जबकि 6GB RAM वेरिएंट 18,499 रुपए में बिक रहा है। जानें नई कीमतें:

Vivo Y31 5G की नई कीमत Vivo Y31 5G भारत में दो वेरिएंट में उपलब्ध है: 4GB RAM + 128GB स्टोरेज: पहले 14,999 रुपए थी, अब 16,999 रुपए में बेचा जा रहा है। 6GB RAM + 128GB स्टोरेज: पहले 16,499 रुपए थी, अब 18,499 रुपए में बिक रहा है।

Vivo Y31 Pro 5G के नए दाम Vivo Y31 Pro 5G के दोनों वेरिएंट के दाम भी बढ़ गए हैं: 8GB RAM + 128GB स्टोरेज: पहले 18,999 रुपए थी, अब 19,999 रुपए में खरीदा जा सकता है। 8GB RAM + 256GB स्टोरेज: पहले 20,999 रुपए थी, अब 21,999 रुपए में बेचा जा रहा है।