Oppo के इन फोन्स अब नहीं मिलेगा कोई नया फीचर और Update, देखें लिस्ट में आपका फोन तो नहीं, तुरंत करें चेक
OPPO के इन फोन यूजर्स के लिए Android 16 (ColorOS 16) उनके कई पुराने स्मार्टफोन के लिए आखिरी बड़ा अपडेट होगा। जानिए कौन-कौन से मॉडल हैं इस लिस्ट में शामिल है।
OPPO के इन फोन यूजर्स के लिए एक जरूरी खबर है। OPPO के इन फोन्स के लिए Android 16 (ColorOS 16) कई पुराने स्मार्टफोन के लिए आखिरी major system upgrade होगा या कहें तो आखिरी बार उन्हें Android 16 का अपडेट मिलेगा और अब इन फोन्स को आगे कोई बड़ा अपडेट नहीं आएगा। अगर आपके पास कोई पुराना OPPO फोन है, तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है।Android 16 बेस्ड ColorOS 16, OPPO का नया ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसमें कई AI, सुरक्षा और UI सुधार शामिल हैं। लेकिन अब यह अपडेट केवल कुछ मॉडल्स तक सीमित रहेगा। आइए आपको बताते हैं कि OPPO के किन-किन फोन्स को नया अपडेट मिलने वाला है।
OPPO के कौन–कौन से मॉडल Android 16 तक अपडेट होंगे
Oppo Reno 12 F
Oppo Reno 12 F 4G
Oppo Reno 11 F
Oppo A5
Oppo A5 4G
Oppo A5 Pro
Oppo A5 Pro 4G
Oppo A5x
Oppo A5x 4G
Oppo A5 Energy
Oppo F27
Oppo F27 Pro+
Oppo F25 Pro
Oppo K12
Oppo K12x
Oppo K12 Plus
Oppo Pad 3 Pro
इन डिवाइसेस को अब अपडेट सपोर्ट नहीं मिलेगा, इसका मतलब है कि सुरक्षा पैच और नए फीचर्स भी नहीं मिलेंगे।
Android 16 के बाद फोन में मिलेंगे नए फीचर्स
Android 16 अपडेट के बाद स्मार्टफोन में कई नए और उपयोगी फीचर्स जुड़ गए हैं, जो फोन को और स्मार्ट, सुरक्षित और आसान बनाते हैं। इसमें Live Updates का फीचर है, जिससे कैब, खाना डिलीवरी या स्पोर्ट्स स्कोर जैसी जानकारी सीधे नोटिफिकेशन में रीयल-टाइम दिखेगी। Advanced Protection सिक्योरिटी को और मजबूत बनाता है, जिससे unsafe websites, फेक ऐप्स और स्कैम से बचाव होता है। ऑडियो शेयरिंग के लिए Auracast सपोर्ट दिया गया है, जिससे एक ही ऑडियो को कई डिवाइस या ईयरबड्स में शेयर किया जा सकता है।
अपडेट के बाद Google Messages में अब AI-आधारित वॉर्निंग सिस्टम है, जो स्कैम या फ्रॉड मैसेज को पहचानकर पहले ही अलर्ट कर देता है। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए इसमें Desktop Mode और बेहतर मल्टीविंडो सपोर्ट दिया गया है, जिससे टैबलेट और फोल्डेबल फोन पर काम करना और आसान होगा। क्विक सेटिंग्स में बदलाव किए गए हैं, जहां टाइल्स को रीसाइज़ करने और हॉप्टिक फीडबैक जैसी सुविधाएं मिलेंगी। कैमरा और वीडियो में नया APV कोडेक जोड़ा गया है, जो 4K और 8K वीडियो को ज्यादा शार्प और बेहतर क्वालिटी में रिकॉर्ड करता है।