Nothing के इन 8 पुराने फोन्स को मिलेगा बड़ा अपडेट, दोगुनी स्पीड से चलेंगे फोन, मिलेंगे ढेर सारे AI फीचर्स

Nothing के इन 8 पुराने फोन्स को मिलेगा बड़ा अपडेट, दोगुनी स्पीड से चलेंगे फोन, मिलेंगे ढेर सारे AI फीचर्स
Nothing यूजर्स के लिए अच्छी खबर है, कंपनी ने पुराने स्मार्टफोन्स के लिए एक नया Nothing OS 4.1 अपडेट रोलआउट कर दिया है। इस अपडेट में AI Eraser, नए विजेट विजेट और बेहतर लॉक स्क्रीन जैसे कई नए फीचर्स शामिल हैं। देखें किन-किन फोन्स को मिलेगा अपडेट:
अगर आप Nothing स्मार्टफोन यूजर हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। क्योंकि कंपनी ने अपने लेटेस्ट Nothing OS 4.1 अपडेट का रोलआउट शुरू कर दिया है, जो धीरे-धीरे पुराने और नए दोनों तरह के डिवाइसेज तक पहुंच रहा है। इस अपडेट को सबसे पहले नए लॉन्च हुए फोन के साथ पेश किया गया था, लेकिन अब इसे दूसरे Nothing और CMF ब्रांड के स्मार्टफोन्स के लिए भी जारी किया जा रहा है। Nothing OS 4.1 में कंपनी ने बड़े डिजाइन बदलाव करने के बजाय यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने पर ज्यादा ध्यान दिया है। इसमें AI फीचर्स, बेहतर कस्टमाइजेशन और सिस्टम परफॉर्मेंस में सुधार देखने को मिलेगा। Nothing ने इस अपडेट में AI और पर्सनलाइजेशन पर फोकस किया है। अगर आपके पास Nothing का फोन है, तो यह जानना जरूरी है कि क्या आपका डिवाइस इस अपडेट को सपोर्ट करेगा या नहीं।
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किन डिवाइसेज को मिलेगा Nothing OS अपडेट
Nothing OS 4.1 अपडेट धीरे-धीरे कई डिवाइसेज तक पहुंच रहा है। यह अपडेट
- Nothing Phone (3)
- Nothing Phone (3a)
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- Nothing Phone (3a) Pro
- Nothing Phone (2) सीरीज
- Nothing Phone (2a) और 2a Plus
- CMF ब्रांड के कुछ स्मार्टफोन्स
Nothing OS 4.1 अपडेट में मिलेंगे ये नए फीचर्स
AI Eraser फीचर: अब आप फोटो से अनवांटेड चीजें आसानी से हटा सकते हैं। यह फीचर इंटरनेट के बिना भी काम करता है और फोटो को जल्दी एडिट कर देता है।
बेहतर लॉक स्क्रीन कस्टमइजेशन: अब लॉक स्क्रीन को और ज्यादा पर्सनलाइज किया जा सकता है। नया डेप्थ इफ़ेक्ट इसे और आकर्षक बनाता है।
लाइव अपडेट, रिंगटोन और ग्लिफ इंटरफेस: अब फोन में रियल टाइम अपडेट (जैसे डिलीवरी, राइड स्टेटस) सीधे स्क्रीन और Glyph लाइट्स पर दिखेंगे। अब आप AI की मदद से अपने खुद के रिंगटोन बना सकते हैं।
परफॉर्मेंस और स्टेबिलिटी में सुधार: Nothing OS 4.1 सिर्फ फीचर्स ही नहीं, बल्कि परफॉर्मेंस में भी सुधार लाता है। फोन अब पहले से ज्यादा स्मूद चलेगा और ऐप्स तेजी से खुलेंगे। साथ ही वीडियो कॉल और ऑडियो कॉल की क्वालिटी भी बेहतर की गई है। बैटरी और स्पीड दोनों में सुधार देखने को मिलेगा। इस अपडेट के साथ अप्रैल 2026 का सिक्योरिटी पैच भी दिया गया है। इसका मतलब है कि आपका फोन अब नए साइबर खतरों से ज्यादा सुरक्षित रहेगा।
अपडेट कैसे करें
इसके लिए आपको:
- Settings में जाना होगा
- Software Update पर क्लिक करना होगा
- Download and Install करना होगा
अगर अभी अपडेट नहीं दिख रहा है, तो थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है क्योंकि यह धीरे-धीरे सभी यूजर्स तक पहुंचता है।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।
शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।
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