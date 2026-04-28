Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Nothing के इन 8 पुराने फोन्स को मिलेगा बड़ा अपडेट, दोगुनी स्पीड से चलेंगे फोन, मिलेंगे ढेर सारे AI फीचर्स

Apr 28, 2026 05:48 pm ISTHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share

Nothing यूजर्स के लिए अच्छी खबर है, कंपनी ने पुराने स्मार्टफोन्स के लिए एक नया Nothing OS 4.1 अपडेट रोलआउट कर दिया है। इस अपडेट में AI Eraser, नए विजेट विजेट और बेहतर लॉक स्क्रीन जैसे कई नए फीचर्स शामिल हैं। देखें किन-किन फोन्स को मिलेगा अपडेट:

Nothing के इन 8 पुराने फोन्स को मिलेगा बड़ा अपडेट, दोगुनी स्पीड से चलेंगे फोन, मिलेंगे ढेर सारे AI फीचर्स

अगर आप Nothing स्मार्टफोन यूजर हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। क्योंकि कंपनी ने अपने लेटेस्ट Nothing OS 4.1 अपडेट का रोलआउट शुरू कर दिया है, जो धीरे-धीरे पुराने और नए दोनों तरह के डिवाइसेज तक पहुंच रहा है। इस अपडेट को सबसे पहले नए लॉन्च हुए फोन के साथ पेश किया गया था, लेकिन अब इसे दूसरे Nothing और CMF ब्रांड के स्मार्टफोन्स के लिए भी जारी किया जा रहा है। Nothing OS 4.1 में कंपनी ने बड़े डिजाइन बदलाव करने के बजाय यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने पर ज्यादा ध्यान दिया है। इसमें AI फीचर्स, बेहतर कस्टमाइजेशन और सिस्टम परफॉर्मेंस में सुधार देखने को मिलेगा। Nothing ने इस अपडेट में AI और पर्सनलाइजेशन पर फोकस किया है। अगर आपके पास Nothing का फोन है, तो यह जानना जरूरी है कि क्या आपका डिवाइस इस अपडेट को सपोर्ट करेगा या नहीं।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

4% OFF

Nothing Phone (3a) Lite 5G

Nothing Phone (3a) Lite 5G

  • checkBlack
  • check8GB RAM
  • check256GB Storage
amazon-logo

₹21999

₹22999

खरीदिये

discount

22% OFF

Vivo T5x 5G

Vivo T5x 5G

  • checkCyber Green and Star Silver
  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹22590

₹28999

खरीदिये

discount

22% OFF

Realme P4 Power 5G

Realme P4 Power 5G

  • checkTransSilver
  • check8Gb RAM
  • check128 GB / 256 GB Storage
amazon-logo

₹25899

₹32999

खरीदिये

discount

20% OFF

Nothing Phone 3a Pro

Nothing Phone 3a Pro

  • check8 GB / 12 GB RAM
  • check128 GB / 256 GB Storage
  • check6.77 inches Display Size
amazon-logo

₹27999

₹34999

खरीदिये

discount

36% OFF

Realme 16 5G

Realme 16 5G

  • checkAir White
  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹31999

₹49999

खरीदिये

ये भी पढ़ें:अलर्ट! OTP के बिना नहीं मिलेगा सिलेंडर, देशभर में 94% डिलीवरी अब हो रही ऐसे

किन डिवाइसेज को मिलेगा Nothing OS अपडेट

Nothing OS 4.1 अपडेट धीरे-धीरे कई डिवाइसेज तक पहुंच रहा है। यह अपडेट

- Nothing Phone (3)

- Nothing Phone (3a)

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

6% OFF

Nothing Phone 2a Plus

Nothing Phone 2a Plus

  • checkBlack
  • check8 GB RAM
  • check256 GB Storage
flipkart-logo

₹27999

₹29999

खरीदिये

OnePlus Nord 6 5G

OnePlus Nord 6 5G

  • checkFresh Mint
  • check8GB/12GB RAM
  • check256GB Storage
amazon-logo

₹38999

खरीदिये

discount

33% OFF

Vivo V70 FE

Vivo V70 FE

  • checkMonsoon Blue
  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹36210

₹53999

खरीदिये

discount

32% OFF

Realme P4 Lite 5G

Realme P4 Lite 5G

  • checkMosaic Blue
  • check4GB/6GB RAM
  • check64GB/128GB Storage
flipkart-logo

₹13499

₹19999

खरीदिये

discount

15% OFF

Poco X8 Pro Max

Poco X8 Pro Max

  • checkBlack
  • check12GB RAM
  • check256GB/512GB Storage
flipkart-logo

₹42999

₹50999

खरीदिये

- Nothing Phone (3a) Pro

- Nothing Phone (2) सीरीज

- Nothing Phone (2a) और 2a Plus

- CMF ब्रांड के कुछ स्मार्टफोन्स

ये भी पढ़ें:Aadhaar में DOB अपडेट के लिए चाहिए ये डॉक्यूमेंट, घर बैठे ₹50 में ऐसे बदलें

Nothing OS 4.1 अपडेट में मिलेंगे ये नए फीचर्स

AI Eraser फीचर: अब आप फोटो से अनवांटेड चीजें आसानी से हटा सकते हैं। यह फीचर इंटरनेट के बिना भी काम करता है और फोटो को जल्दी एडिट कर देता है।

बेहतर लॉक स्क्रीन कस्टमइजेशन: अब लॉक स्क्रीन को और ज्यादा पर्सनलाइज किया जा सकता है। नया डेप्थ इफ़ेक्ट इसे और आकर्षक बनाता है।

लाइव अपडेट, रिंगटोन और ग्लिफ इंटरफेस: अब फोन में रियल टाइम अपडेट (जैसे डिलीवरी, राइड स्टेटस) सीधे स्क्रीन और Glyph लाइट्स पर दिखेंगे। अब आप AI की मदद से अपने खुद के रिंगटोन बना सकते हैं।

परफॉर्मेंस और स्टेबिलिटी में सुधार: Nothing OS 4.1 सिर्फ फीचर्स ही नहीं, बल्कि परफॉर्मेंस में भी सुधार लाता है। फोन अब पहले से ज्यादा स्मूद चलेगा और ऐप्स तेजी से खुलेंगे। साथ ही वीडियो कॉल और ऑडियो कॉल की क्वालिटी भी बेहतर की गई है। बैटरी और स्पीड दोनों में सुधार देखने को मिलेगा। इस अपडेट के साथ अप्रैल 2026 का सिक्योरिटी पैच भी दिया गया है। इसका मतलब है कि आपका फोन अब नए साइबर खतरों से ज्यादा सुरक्षित रहेगा।

ये भी पढ़ें:लूट लो! ₹7000 सस्ता हुआ 32MP AI सेल्फी कैमरा, 30min में फुल चार्ज होने वाला फोन

अपडेट कैसे करें

इसके लिए आपको:

- Settings में जाना होगा

- Software Update पर क्लिक करना होगा

- Download and Install करना होगा

अगर अभी अपडेट नहीं दिख रहा है, तो थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है क्योंकि यह धीरे-धीरे सभी यूजर्स तक पहुंचता है।

Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta

हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।

शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।

और पढ़ें
Nothing

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।