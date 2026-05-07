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Samsung यूजर्स की बल्ले-बल्ले! इन 49 फोन को मिला One UI 8.5 अपडेट, अब मिलेंगे तगड़े AI फीचर्स, चलेंगे सुपरफास्ट स्पीड से

May 07, 2026 11:53 am ISTHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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Samsung ने अपने कई Galaxy स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स के लिए One UI 8.5 अपडेट रोलआउट करना शुरू कर दिया है। इस अपडेट के बाद डिवाइस में नए Galaxy AI फीचर्स, बेहतर कैमरा, स्मार्ट Bixby और सिक्योरिटी अपग्रेड मिलने वाले हैं। जानिए कौन-कौन से फोन को मिलेगा अपडेट:

Samsung यूजर्स की बल्ले-बल्ले! इन 49 फोन को मिला One UI 8.5 अपडेट, अब मिलेंगे तगड़े AI फीचर्स, चलेंगे सुपरफास्ट स्पीड से

Samsung One UI 8.5 Update: सैमसंग ने अपने करोड़ों Galaxy यूजर्स के लिए बड़ा सॉफ्टवेयर अपडेट जारी करना शुरू कर दिया है। कंपनी ने One UI 8.5 का स्टेबल रोलआउट शुरू कर दिया है, जो Android 16 पर आधारित है। इस नए अपडेट के साथ Samsung अपने कई पुराने फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स में नए Galaxy AI फीचर्स देने जा रहा है। खास बात यह है कि जिन फीचर्स को हाल ही में Galaxy S26 सीरीज में देखा गया था, अब वही फीचर्स पुराने प्रीमियम Galaxy डिवाइस में भी मिलने वाले हैं। One UI 8.5 में यूजर्स को बेहतर AI टूल्स, स्मार्ट कैमरा फीचर्स, नया इंटरफेस, बेहतर प्राइवेसी कंट्रोल और अपग्रेडेड Bixby जैसे कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। चलिए अब आपको दिखाते हैं वो पूरी जिनको ये बड़ा अपडेट मिलने वाला है:

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Samsung ने फिलहाल शुरुआती रोलआउट में फ्लैगशिप डिवाइसेस को प्राथमिकता दी है। बाकी डिवाइसेस में अपडेट धीरे-धीरे अलग-अलग देशों में जारी किया जाएगा।

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One UI 8.5 अपडेट के बाद सैमसंग यूजर्स को मिलेंगे ये खास फीचर्स

One UI 8.5 अपडेट में Samsung ने Galaxy AI को और ज्यादा एडवांस बनाया है। रिपोर्ट्स के अनुसार, इसमें नए AI टूल्स, स्मार्ट सजेशन और बेहतर मल्टीटास्किंग फीचर्स मिलेंगे। इसके अलावा Gemini Live और AI Results View जैसे फीचर्स भी यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाएंगे। अब यूजर्स स्क्रीन शेयरिंग, फोटो एडिटिंग और AI बेस्ड टास्क को ज्यादा आसानी से इस्तेमाल कर पाएंगे।

Samsung ने One UI 8.5 में कैमरा ऐप को भी बेहतर बनाया है। कंपनी ने कैमरा इंटरफेस को ज्यादा क्लीन और आसान बनाया है ताकि यूजर्स को प्रोफेशनल फोटोग्राफी एक्सपीरियंस मिल सके। इसके अलावा नई विजेट डिजाइन, स्मूद एनिमेशन और बेहतर नोटिफिकेशन सिस्टम भी देखने को मिलेगा।

One UI 8.5 अपडेट में Samsung ने अपने वॉयस असिस्टेंट Bixby को भी ज्यादा स्मार्ट बनाया है। अब Bixby यूजर्स के सवालों को बेहतर तरीके से समझ पाएगा और ज्यादा फास्ट रिस्पॉन्स देगा। इसके साथ ही कंपनी ने नए प्राइवेसी कंट्रोल और सिक्योरिटी फीचर्स भी जोड़े हैं।

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Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta

हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।

शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।

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