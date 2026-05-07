Samsung यूजर्स की बल्ले-बल्ले! इन 49 फोन को मिला One UI 8.5 अपडेट, अब मिलेंगे तगड़े AI फीचर्स, चलेंगे सुपरफास्ट स्पीड से

May 07, 2026 11:53 am IST

Samsung ने अपने कई Galaxy स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स के लिए One UI 8.5 अपडेट रोलआउट करना शुरू कर दिया है। इस अपडेट के बाद डिवाइस में नए Galaxy AI फीचर्स, बेहतर कैमरा, स्मार्ट Bixby और सिक्योरिटी अपग्रेड मिलने वाले हैं। जानिए कौन-कौन से फोन को मिलेगा अपडेट:

Samsung One UI 8.5 Update: सैमसंग ने अपने करोड़ों Galaxy यूजर्स के लिए बड़ा सॉफ्टवेयर अपडेट जारी करना शुरू कर दिया है। कंपनी ने One UI 8.5 का स्टेबल रोलआउट शुरू कर दिया है, जो Android 16 पर आधारित है। इस नए अपडेट के साथ Samsung अपने कई पुराने फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स में नए Galaxy AI फीचर्स देने जा रहा है। खास बात यह है कि जिन फीचर्स को हाल ही में Galaxy S26 सीरीज में देखा गया था, अब वही फीचर्स पुराने प्रीमियम Galaxy डिवाइस में भी मिलने वाले हैं। One UI 8.5 में यूजर्स को बेहतर AI टूल्स, स्मार्ट कैमरा फीचर्स, नया इंटरफेस, बेहतर प्राइवेसी कंट्रोल और अपग्रेडेड Bixby जैसे कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। चलिए अब आपको दिखाते हैं वो पूरी जिनको ये बड़ा अपडेट मिलने वाला है:

Samsung One UI 8.5 अपडेट पाने वाले डिवाइसेस की पूरी लिस्ट Galaxy S Series Samsung Galaxy S25

Samsung Galaxy S25+

Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S25 Edge

Samsung Galaxy S25 FE

Samsung Galaxy S24

Samsung Galaxy S24+

Samsung Galaxy S24 Ultra

Samsung Galaxy S24 FE

Samsung Galaxy S23

Samsung Galaxy S23+

Samsung Galaxy S23 Ultra

Samsung Galaxy S23 FE

Samsung Galaxy S22

Samsung Galaxy S22+

Samsung Galaxy S22 Ultra

Samsung Galaxy S21 FE

Galaxy Z Fold और Flip Series Samsung Galaxy Z Fold 7

Samsung Galaxy Z Flip 7

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE

Samsung Galaxy Z Fold 6

Samsung Galaxy Z Flip 6

Samsung Galaxy Z Fold 5

Samsung Galaxy Z Flip 5

Samsung Galaxy Z Fold 4

Samsung Galaxy Z Flip 4

Samsung Galaxy Z Fold Special Edition

Samsung Galaxy Z TriFold

Galaxy Tab Series Samsung Galaxy Tab S11

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra

Samsung Galaxy Tab S10+

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra

Samsung Galaxy Tab S10 FE

Samsung Galaxy Tab S10 FE+

Samsung Galaxy Tab S9

Samsung Galaxy Tab S9+

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra

Samsung Galaxy Tab S9 FE

Samsung Galaxy Tab S9 FE+

Galaxy A Series Samsung Galaxy A56

Samsung Galaxy A55

Samsung Galaxy A54

Samsung Galaxy A53

Samsung Galaxy A36

Samsung Galaxy A35

Samsung Galaxy A34

Samsung Galaxy A33

Samsung Galaxy A26

Samsung Galaxy A25

Samsung Galaxy A24

Samsung Galaxy A17

Samsung Galaxy A16

Samsung Galaxy A15

Samsung Galaxy A07

Samsung Galaxy A06

Galaxy M Series Samsung Galaxy M56

Samsung Galaxy M55

Samsung Galaxy M55s

Samsung Galaxy M54

Samsung Galaxy M53

Samsung ने फिलहाल शुरुआती रोलआउट में फ्लैगशिप डिवाइसेस को प्राथमिकता दी है। बाकी डिवाइसेस में अपडेट धीरे-धीरे अलग-अलग देशों में जारी किया जाएगा।

One UI 8.5 अपडेट के बाद सैमसंग यूजर्स को मिलेंगे ये खास फीचर्स One UI 8.5 अपडेट में Samsung ने Galaxy AI को और ज्यादा एडवांस बनाया है। रिपोर्ट्स के अनुसार, इसमें नए AI टूल्स, स्मार्ट सजेशन और बेहतर मल्टीटास्किंग फीचर्स मिलेंगे। इसके अलावा Gemini Live और AI Results View जैसे फीचर्स भी यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाएंगे। अब यूजर्स स्क्रीन शेयरिंग, फोटो एडिटिंग और AI बेस्ड टास्क को ज्यादा आसानी से इस्तेमाल कर पाएंगे।

Samsung ने One UI 8.5 में कैमरा ऐप को भी बेहतर बनाया है। कंपनी ने कैमरा इंटरफेस को ज्यादा क्लीन और आसान बनाया है ताकि यूजर्स को प्रोफेशनल फोटोग्राफी एक्सपीरियंस मिल सके। इसके अलावा नई विजेट डिजाइन, स्मूद एनिमेशन और बेहतर नोटिफिकेशन सिस्टम भी देखने को मिलेगा।