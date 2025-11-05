बुरी खबर! अब ₹2000 तक बढ़ी Smartphones की कीमतें, फेस्टिव डिस्काउंट के बाद कंपनियों ने दिया बड़ा झटका

संक्षेप: भारत में स्मार्टफोन की कीमतें दिवाली के बाद 500 रुपए से लेकर 2,000 रुपए तक बढ़ गई हैं। बढ़ती चिप्स की कीमतें, सप्लाई-चेन दिक्कतें और रुपए का कमजोर होना इसके प्रमुख कारण हैं। जानिए ब्रेंड्स ने क्या कहा और यूजर्स को क्या करना चाहिए।

Wed, 5 Nov 2025 04:53 PM

Smartphone Prices In India Hike After Festive Season: अगर आप नए स्मार्टफोन की तलाश कर रहे थे, तो शायद अब आपको और थोड़ा इंतज़ार करना पड़े। देश में कई प्रमुख ब्रैंड्स ने दिवाली-सेल समाप्ति के बाद अपनी मिड-रेंज और प्रीमियम स्मार्टफोन मॉडल्स की कीमतों में 500 रुपए से लेकर 2,000 रुपए तक की बढ़ोतरी की है। इस बदलाव का कारण सिर्फ सेल खत्म होना नहीं है, बल्कि चिप-मेमोरी की बढ़ती कीमतें, सप्लाई-चेन में खिंचाव, और रुपए की गिरावट जैसे गहरे कारण हैं। Oppo ने अपने F31 व Reno 14 सीरिज की कीमतों में क्रमशः 1,000 रुपए और 2,000 रुपए की वृद्धि की है। वहीं Samsung ने Galaxy A17 मॉडल की कीमत 500 रुपए बढ़ाते हुए बाक्स में इन-बॉक्स चार्जर हटाने का ऑप्शन चुन लिया जिससे प्रभावी रूप से 1,500 रुपए महंगा हो गया।

क्यों बढ़ रही हैं स्मार्टफोन की कीमतें? स्मार्टफोन निर्माताओं ने बताया है कि स्टोरेज मॉड्यूल (DRAM, NAND) की कीमतों में अचानक उछाल आया है क्योंकि कंपनियां एआई-आधारित हाई-बैंडविड्थ मेमोरी पर फोकस बढ़ा रही हैं। इसके साथ ही, भारत में रुपये का गिरना और दुनिया-भर में सख्त सप्लाई-चेन लॉजिक ने भी ब्रैंड्स को कीमत बढ़ाने पर मजबूर किया है। ब्रैंड्स की अलग-अलग बयानबाजी से पता चलता है कि उनकी स्थिति फिलहाल चुनौतियों भरी है और उन्हें सीधा बोझ उपभोक्ताओं पर डालना पड़ा है।

ब्रैंड्स ने कितनी बढ़ोतरी की? Oppo ने अपने F31 (8GB/128GB) वेरिएंट्स की कीमतों में लगभग ₹1,000 का इजाफा किया है, जबकि उनके Reno 14 और Reno 14 Pro मॉडल्स में पूरे ₹2,000 तक की बढ़ोतरी देखी गई है। Vivo ने T4 Lite और T4x मॉडल्स की कीमतों में लगभग ₹500 तक का उछाल लगाया है, और Samsung ने अपने Galaxy A17 मॉडल की कीमत में ₹500 का वृद्धि की है, साथ ही इन-बॉक्स चार्जर हटाने से प्रभावी रूप से कीमत में गर्दन बना कर लगभग ₹1,500 तक का इजाफा हुआ है।

इन बढ़ोतरों का कारण सिर्फ सेल बढ़ाना नहीं बल्कि मेमोरी और चिप्स के बढ़ते दाम, सूत्रों की सप्लाई पर दबाव, और रुपये की गिरावट जैसे बड़े-बड़े कारक हैं। कंपनियों के मुताबिक इन बढ़ती लागतों को कवर करने के लिए उन्होंने कीमतें समायोजित करने का फैसला लिया है, खासकर उन मॉडल्स के लिए जो शानदार सेल के दौरान डिस्काउंट पर थे।