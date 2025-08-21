खुशखबरी! Samsung के इन फोन्स को मिलेगा बड़ा अपडेट, अब होंगे और स्मार्ट, मिलेंगे नए AI फीचर्स, देखें List Big news Samsung phones soon get One UI 8 update phone become more smarter with AI features check list, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Big news Samsung phones soon get One UI 8 update phone become more smarter with AI features check list

खुशखबरी! Samsung के इन फोन्स को मिलेगा बड़ा अपडेट, अब होंगे और स्मार्ट, मिलेंगे नए AI फीचर्स, देखें List

Samsung लेकर आ रहा है One UI 8 अपडेट जो Android 16 पर आधारित है। इस अपडेट के बाद सैमसंग के फोन्स में मिलेंगे स्मार्ट AI फीचर्स, नया डिजाइन, बेहतर प्राइवेसी।

Himani Gupta लाइव हिन्दुस्तानThu, 21 Aug 2025 09:02 AM
share Share
Follow Us on
खुशखबरी! Samsung के इन फोन्स को मिलेगा बड़ा अपडेट, अब होंगे और स्मार्ट, मिलेंगे नए AI फीचर्स, देखें List

Samsung हर साल अपने फोन के लिए नया One UI अपडेट लाता है। इस बार कंपनी तैयार है One UI 8 के साथ, जो Android 16 पर आधारित है। पिछले साल One UI 7 अपडेट काफी देर से आया था, लेकिन इस बार Samsung जल्दी रोलआउट करने की तैयारी में है। One UI 8 का बीटा वर्जन मई 2025 में Galaxy S25 सीरीज पर शुरू हो चुका है। वहीं जुलाई में लॉन्च हुए Galaxy Z Fold 7 और Z Flip 7 में यह अपडेट पहले से इंस्टॉल मिलेगा। सबसे खास बात यह है कि Samsung इस बार जुलाई से ही अपडेट देना शुरू कर देगा और सितंबर तक ज़्यादातर फ्लैगशिप और मिड-रेंज Galaxy फोन में यह पहुंच जाएगा।

इस नए अपडेट में यूजर्स को मिलेंगे कई स्मार्ट फीचर्स जैसे Now Brief में जरूरी रिमाइंडर और नोटिफिकेशन, Quick Share से आसान फाइल शेयरिंग, टाइम-बेस्ड वॉलपेपर, और बेहतर सिक्योरिटी सेटिंग्स। Samsung ने खास ध्यान दिया है AI और प्राइवेसी पर।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Samsung Galaxy S25 FE

Samsung Galaxy S25 FE

  • check8 GB RAM
  • check256 GB Storage
  • check6.67 inches Display Size

₹62990

और जाने

Vivo X200 FE

Vivo X200 FE

  • checkYellow Glow
  • check12 GB RAM
  • check256GB / 512GB Storage
amazon-logo

₹65999

खरीदिये

discount

5% OFF

OnePlus 13s

OnePlus 13s

  • checkBlack Velvet
  • check16GB RAM
  • check1TB Storage
amazon-logo

₹54998

₹57999

खरीदिये

Samsung Galaxy Z Fold 7

Samsung Galaxy Z Fold 7

  • checkBlue Shadow
  • check12GB / 16GB RAM
  • check256GB / 512GB / 1TB Storage
amazon-logo

₹174999

खरीदिये

discount

9% OFF

Vivo X Fold 5

Vivo X Fold 5

  • checkTitanium
  • check16 GB RAM
  • check512 GB Storage
amazon-logo

₹144990

₹159999

खरीदिये

discount

9% OFF

Vivo X Fold 5G

Vivo X Fold 5G

  • checkWhite
  • check16 GB RAM
  • check512 GB Storage
amazon-logo

₹144990

₹159999

खरीदिये

Samsung Galaxy Z Flip 7

Samsung Galaxy Z Flip 7

  • check12 GB RAM
  • check256GB / 512GB Storage
  • check6.9-inch/ 4.1 inch Display Size
amazon-logo

₹121999

खरीदिये

One UI 8 की नई खासियतें

One UI 8 का सबसे बड़ा आकर्षण है AI फीचर्स। Now Brief अब और स्मार्ट हो गया है। इसमें मिलेंगे पार्किंग रिमाइंडर, स्मार्ट होम अलर्ट और बैटरी नोटिफिकेशन। Auracast ऑडियो शेयरिंग से अब आप एक साथ कई डिवाइस पर ऑडियो शेयर कर पाएंगे। Quick Share और भी आसान हो गया है, फाइल ट्रांसफर फटाफट होगा।

ये भी पढ़ें:वाह! 5,698 रुपये सस्ता हुआ OnePlus का 6000mAh बैटरी, DSLR जैसे कैमरा वाला 5G फोन

Calendar और Reminder ऐप का डिज़ाइन नया है। अब इवेंट और टास्क सेट करना पहले से सरल होगा। Multitasking में नया 90:10 स्प्लिट स्क्रीन ऑप्शन आया है, जिससे एक ऐप बड़ा और दूसरा छोटा इस्तेमाल कर सकते हैं। Privacy और Security के लिए Advanced Protection Mode और Knox Vault को और मजबूत किया गया है।

Galaxy Watch के लिए भी नया अपडेट

सिर्फ फोन ही नहीं, Galaxy Watch यूजर्स को भी नया अनुभव मिलेगा। One UI 8 Watch (Wear OS 6) में हेल्थ फीचर्स जैसे Running Coach, Antioxidant Index और Multi-info Tiles जोड़े गए हैं।

कब और किन डिवाइसों को मिलेगा अपडेट

मई 2025 में बीटा प्रोग्राम शुरू हुआ था Galaxy S25 सीरीज पर। जुलाई में लॉन्च हुए Galaxy Z Fold 7 और Z Flip 7 में One UI 8 पहले से मौजूद है।

सितंबर 2025 तक Galaxy S25, S24, S23 सीरीज, Fold/Flip मॉडल्स, Galaxy A, M और Tab सीरीज तक यह अपडेट पहुंच जाएगा।

ये भी पढ़ें:₹13,999 से शुरू हैं सुपर 7550mAh तक की बैटरी, 50MP कैमरा, 16GB रैम पावरहाउस फोन
Samsung Samsung Galaxy Samsung Mobile
Know the iPhone 17 expected price, key features, and launch date across the iPhone 17 Pro , Pro Max , and Air editions.