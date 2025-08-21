खुशखबरी! Samsung के इन फोन्स को मिलेगा बड़ा अपडेट, अब होंगे और स्मार्ट, मिलेंगे नए AI फीचर्स, देखें List

Samsung लेकर आ रहा है One UI 8 अपडेट जो Android 16 पर आधारित है। इस अपडेट के बाद सैमसंग के फोन्स में मिलेंगे स्मार्ट AI फीचर्स, नया डिजाइन, बेहतर प्राइवेसी।

Thu, 21 Aug 2025 09:02 AM

Samsung हर साल अपने फोन के लिए नया One UI अपडेट लाता है। इस बार कंपनी तैयार है One UI 8 के साथ, जो Android 16 पर आधारित है। पिछले साल One UI 7 अपडेट काफी देर से आया था, लेकिन इस बार Samsung जल्दी रोलआउट करने की तैयारी में है। One UI 8 का बीटा वर्जन मई 2025 में Galaxy S25 सीरीज पर शुरू हो चुका है। वहीं जुलाई में लॉन्च हुए Galaxy Z Fold 7 और Z Flip 7 में यह अपडेट पहले से इंस्टॉल मिलेगा। सबसे खास बात यह है कि Samsung इस बार जुलाई से ही अपडेट देना शुरू कर देगा और सितंबर तक ज़्यादातर फ्लैगशिप और मिड-रेंज Galaxy फोन में यह पहुंच जाएगा।

इस नए अपडेट में यूजर्स को मिलेंगे कई स्मार्ट फीचर्स जैसे Now Brief में जरूरी रिमाइंडर और नोटिफिकेशन, Quick Share से आसान फाइल शेयरिंग, टाइम-बेस्ड वॉलपेपर, और बेहतर सिक्योरिटी सेटिंग्स। Samsung ने खास ध्यान दिया है AI और प्राइवेसी पर।

One UI 8 की नई खासियतें One UI 8 का सबसे बड़ा आकर्षण है AI फीचर्स। Now Brief अब और स्मार्ट हो गया है। इसमें मिलेंगे पार्किंग रिमाइंडर, स्मार्ट होम अलर्ट और बैटरी नोटिफिकेशन। Auracast ऑडियो शेयरिंग से अब आप एक साथ कई डिवाइस पर ऑडियो शेयर कर पाएंगे। Quick Share और भी आसान हो गया है, फाइल ट्रांसफर फटाफट होगा।

Calendar और Reminder ऐप का डिज़ाइन नया है। अब इवेंट और टास्क सेट करना पहले से सरल होगा। Multitasking में नया 90:10 स्प्लिट स्क्रीन ऑप्शन आया है, जिससे एक ऐप बड़ा और दूसरा छोटा इस्तेमाल कर सकते हैं। Privacy और Security के लिए Advanced Protection Mode और Knox Vault को और मजबूत किया गया है।

Galaxy Watch के लिए भी नया अपडेट सिर्फ फोन ही नहीं, Galaxy Watch यूजर्स को भी नया अनुभव मिलेगा। One UI 8 Watch (Wear OS 6) में हेल्थ फीचर्स जैसे Running Coach, Antioxidant Index और Multi-info Tiles जोड़े गए हैं।

कब और किन डिवाइसों को मिलेगा अपडेट मई 2025 में बीटा प्रोग्राम शुरू हुआ था Galaxy S25 सीरीज पर। जुलाई में लॉन्च हुए Galaxy Z Fold 7 और Z Flip 7 में One UI 8 पहले से मौजूद है।