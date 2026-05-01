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काम की बात: बड़ा झटका! आज से ₹6000 तक महंगे हुए OnePlus के 7300mAh बैटरी, तीन 50MP कैमरा, किलर AI फीचर्स वाले फोन

May 01, 2026 12:21 pm ISTHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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OnePlus लवर्स के लिए बड़ा झटका है कंपनी ने आज 1 मई से OnePlus 15 की कीमत में अचानक 6000 रुपए तक की बढ़ोतरी कर दी गई है, जिससे 12GB और 16GB वेरिएंट अब नई कीमत पर मिल रहे हैं। जानिए दोनों वैरिएंट की नई कीमत क्या है।

बड़ा झटका! आज से ₹6000 तक महंगे हुए OnePlus के 7300mAh बैटरी, तीन 50MP कैमरा, किलर AI फीचर्स वाले फोन

OnePlus 15 Price Hike: अगर आप OnePlus का लेटेस्ट फ्लैगशिप फोन OnePlus 15 को खरीदने का प्लान कर रहे थे, तो यह खबर आपको निराश करेगी। क्योंकि कंपनी ने अचानक आज 1 मई से इस स्मार्टफोन की कीमत बढ़ा दी है, जिससे अब यूजर्स को पहले से ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। इस फोन की कीमत में एक या दो हजार की नहीं, बल्कि सीधे 6000 रुपए तक की है बढ़ोतरी हुई है, जो जरूर खरीदारों के बजट को प्रभावित करेगी। OnePlus 15 में कई सारे

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OnePlus 15 की नई कीमत

OnePlus 15 के दोनों वेरिएंट की कीमत में बढ़ोतरी की गई है। फोन का 12GB RAM और 256GB स्टोरेज वाला वेरिएंट जो पहले 72,999 रुपए में मिलता था, उसकी कीमत बढ़कर 77,999 रुपए हो गई है। वहीं 16GB RAM और 512GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की बात करें, तो इसकी कीमत 79,999 रुपए से बढ़कर 85,999 रुपए हो गई है। यानी दोनों ही वेरिएंट पर करीब 5000 से 6000 रुपए तक का सीधा असर पड़ा है।

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VariantLaunch PriceNew Price
12GB + 256GBRs 72,999Rs 77,999
16GB + 512GBRs 79,999Rs 85,999

OnePlus 15R की कीमत में भी हुई बढ़ोतरी

OnePlus 15R की कीमत में भी एक बार फोर बढ़ोतरी हुई है। बता दें कि दिसंबर 2025 भी इसकी कीमत बढ़ा दी गई थी। इस फोन के दाम पहले 2,500 तक बढ़ाए गए और अब एक बार फिर कीमत में इजाफा हो चुका है। 12GB + 256GB वेरिएंट, जो लॉन्च के समय 47,999 रुपए में आता था, पहले बढ़कर 50,499 रुपए हुआ और अब इसकी नई कीमत 52,999 रुपए हो गई है।

वहीं 12GB + 512GB वेरिएंट की कीमत 52,999 रुपए से बढ़कर पहले 55,499 रुपए हुई और अब 57,999 रुपए तक पहुंच गई है।

Variant
Launch Price		Old PriceNew Price
12GB + 256GBRs 47,999Rs 50,499Rs 52,999
12GB + 512GBRs 52,999Rs 55,499Rs 57,999
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OnePlus 15 के खास फीचर्स

डिस्प्ले: OnePlus 15 में 6.78-इंच का बड़ा LTPO AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जिसमें 1.5K रिज़ॉल्यूशन और 165Hz तक का हाई रिफ्रेश रेट मिलता है। फोन में बहुत पतले बेज़ेल्स दिए गए हैं, जिससे स्क्रीन का एक्सपीरियंस और प्रीमियम हो जाता है। यह डिस्प्ले Dolby Vision और HDR सपोर्ट के साथ आता है, जिससे वीडियो देखने का मजा और बढ़ जाता है।

डिजाइन: डिजाइन की बात करें तो फोन स्लिम और प्रीमियम फील देता है। इसमें मजबूत बिल्ड के साथ IP66, IP68 और IP69 जैसी हाई-लेवल वाटर और डस्ट रेजिस्टेंस रेटिंग भी मिलती है, यानी यह काफी टिकाऊ फोन है।

प्रोसेसर: OnePlus 15 भारत का पहला स्मार्टफोन है जिसमें Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर दिया गया है। गेमिंग के लिए इसमें खास Gaming Core टेक्नोलॉजी दी गई है, जो लगातार 120FPS तक स्मूद गेमिंग एक्सपीरियंस देती है।

कैमरा: OnePlus 15 में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें तीनों कैमरे 50MP के हैं प्राइमरी, अल्ट्रा-वाइड और टेलीफोटो। फ्रंट में 32MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है, जो वीडियो कॉलिंग और सोशल मीडिया के लिए अच्छा आउटपुट देता है।

बैटरी: OnePlus 15 की बड़ी खासियत इसकी 7300mAh की बड़ी बैटरी है, जो फ्लैगशिप फोन में काफी बड़ी मानी जाती है। यह फोन 120W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, जिससे फोन बहुत जल्दी चार्ज हो जाता है। इसके अलावा इसमें 50W वायरलेस चार्जिंग और रिवर्स चार्जिंग का भी सपोर्ट मिलता है।

सॉफ्टवेयर और AI फीचर्स: फोन Android 16 पर आधारित OxygenOS 16 के साथ आता है, जो क्लीन और स्मूद एक्सपीरियंस देता है। इसमें कई AI फीचर्स दिए गए हैं जैसे स्मार्ट फोटो एडिटिंग, बैटरी ऑप्टिमाइजेशन और पर्सनलाइज्ड यूजर एक्सपीरियंस। ये फीचर्स फोन को ज्यादा स्मार्ट और यूजर-फ्रेंडली बनाते हैं।

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Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta

हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।

शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।

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