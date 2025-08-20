Jio यूजर्स के लिए बुरी खबर! अब बंद किया 84 दिन चलने वाला प्लान, रोज 1.5GB डेटा, फ्री कॉल्स

Reliance Jio ने अपने लोकप्रिय 799 रुपये प्रीपेड प्लान को हटा दिया है। इस प्लान में 1.5GB रोज़ाना डेटा और 84 दिन की वैलिडिटी मिलती थी। जानें इसका असर ग्राहकों पर कैसे पड़ेगा।

Reliance Jio Removed Rs 799 Plan: रिलायंस जियो ने अपने यूजर्स को बड़ा झटका देते हुए, अब एक और प्लान बंद कर दिया है। अब जियो ने अपनी ऑफ़रिंग्स में से एक 799 रुपये प्रीपेड रिचार्ज प्लान को हटा दिया है। यह प्लान लंबे समय से उन ग्राहकों की पहली पसंद रहा था जो 84 दिन की लंबी वैलिडिटी और किफायती डेटा पैक चाहते थे। जियो के इस प्लान में अनलिमिटेड वॉयस कॉल्स, डेटा और 100 SMS प्रतिदिन मिलते थे। बताते चलें कि जियो ने हाल ही में अपना 249 रुपये वाले प्लान को भी बंद कर दिया है। जानें प्लान की सभी डिटेल्स:

799 रुपये वाले जियो प्लान की डिटेल्स 799 रुपये का यह प्लान Jio की मिड-रेंज कैटेगरी में आता था और कई महीनों तक काफी डिमांड में रहा। इसमें मिलने वाले फायदे थे:

डेटा: 1.5GB प्रतिदिन (कुल मिलाकर लगभग 126GB डेटा 84 दिनों में)

कॉलिंग: Unlimited Voice Calls सभी नेटवर्क पर

SMS: 100 SMS प्रतिदिन

वैलिडिटी: 84 दिन

OTT बेनिफिट्स: JioTV, JioCinema और JioCloud का मुफ्त सब्सक्रिप्शन।

ग्राहकों पर असर जो ग्राहक हर तीन महीने पर आसान और किफायती रिचार्ज पसंद करते थे, उनके लिए यह बदलाव थोड़ा निराशाजनक हो सकता है। खासकर वे यूजर्स जिन्हें रोज़ 1.5GB डेटा ही पर्याप्त लगता था, अब उन्हें या तो 666 रुपये पैक चुनना पड़ेगा या फिर महंगे पैक में जाना होगा।