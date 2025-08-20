Jio यूजर्स के लिए बुरी खबर! अब बंद किया 84 दिन चलने वाला प्लान, रोज 1.5GB डेटा, फ्री कॉल्स Big News now Reliance Jio has Removed 799 rupees Prepaid Plan coming with 84 days validity 126GB data unlimited calling, Gadgets Hindi News - Hindustan
Jio यूजर्स के लिए बुरी खबर! अब बंद किया 84 दिन चलने वाला प्लान, रोज 1.5GB डेटा, फ्री कॉल्स

Reliance Jio ने अपने लोकप्रिय 799 रुपये प्रीपेड प्लान को हटा दिया है। इस प्लान में 1.5GB रोज़ाना डेटा और 84 दिन की वैलिडिटी मिलती थी। जानें इसका असर ग्राहकों पर कैसे पड़ेगा।

Himani Gupta लाइव हिन्दुस्तानWed, 20 Aug 2025 05:18 PM
Reliance Jio Removed Rs 799 Plan: रिलायंस जियो ने अपने यूजर्स को बड़ा झटका देते हुए, अब एक और प्लान बंद कर दिया है। अब जियो ने अपनी ऑफ़रिंग्स में से एक 799 रुपये प्रीपेड रिचार्ज प्लान को हटा दिया है। यह प्लान लंबे समय से उन ग्राहकों की पहली पसंद रहा था जो 84 दिन की लंबी वैलिडिटी और किफायती डेटा पैक चाहते थे। जियो के इस प्लान में अनलिमिटेड वॉयस कॉल्स, डेटा और 100 SMS प्रतिदिन मिलते थे। बताते चलें कि जियो ने हाल ही में अपना 249 रुपये वाले प्लान को भी बंद कर दिया है। जानें प्लान की सभी डिटेल्स:

799 रुपये वाले जियो प्लान की डिटेल्स

799 रुपये का यह प्लान Jio की मिड-रेंज कैटेगरी में आता था और कई महीनों तक काफी डिमांड में रहा। इसमें मिलने वाले फायदे थे:

डेटा: 1.5GB प्रतिदिन (कुल मिलाकर लगभग 126GB डेटा 84 दिनों में)

कॉलिंग: Unlimited Voice Calls सभी नेटवर्क पर

SMS: 100 SMS प्रतिदिन

वैलिडिटी: 84 दिन

OTT बेनिफिट्स: JioTV, JioCinema और JioCloud का मुफ्त सब्सक्रिप्शन।

ग्राहकों पर असर

जो ग्राहक हर तीन महीने पर आसान और किफायती रिचार्ज पसंद करते थे, उनके लिए यह बदलाव थोड़ा निराशाजनक हो सकता है। खासकर वे यूजर्स जिन्हें रोज़ 1.5GB डेटा ही पर्याप्त लगता था, अब उन्हें या तो 666 रुपये पैक चुनना पड़ेगा या फिर महंगे पैक में जाना होगा।

Jio ने बंद किया 249 रुपये वाला प्लान

बता दें कि इससे पहले जियो ने अपने ग्राहकों को झटका देते हुए 249 रुपये वाला प्रीपेड प्लान बंद कर दिया है। यह प्लान बजट-फ्रेंडली ऑप्शन में से एक था और खासतौर पर उन यूजर्स के लिए बेहतर था जो कम दाम में रोज का डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग चाहते थे। इस प्लान में 28 दिन की वैलिडिटी के साथ रोज 1GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 SMS प्रतिदिन मिलते थे। यानी कुल मिलाकर ग्राहकों को लगभग 28GB डेटा का फायदा मिलता था। कंपनी अब यूजर्स को 250 रुपये से कम में कुछ अन्य प्लान्स ऑफर कर रही है, लेकिन 249 रुपये वाला यह पैक अपनी बैलेंस्ड वैलिडिटी और डेटा बेनिफिट्स की वजह से ग्राहकों की पहली पसंद बना हुआ था।

