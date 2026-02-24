Motorola यूजर्स ध्यान दें! 28 फरवरी को FREE में होगा फोन रिपेयर, नहीं लगेगा लेबर चार्ज; स्पेयर पार्ट्स पर भी छूट
मोटोरोला फोन यूजर्स के खुशखबरी है, दररसल कंपनी 28 फरवरी 2026 को Motorola Service Camp पूरे भारत में लगा रही है। इस कैंप में फ्री चेकअप, नो लेबर चार्ज, स्पेयर पार्ट्स और एक्सेसरीज पर 10% छूट जैसे खास फायदे मिलने वाले हैं।
अगर आप Motorola फोन यूजर हैं तो यह खबर आपके बहुत काम की है। Motorola अपने यूजर्स के लिए एक खास मौका लेकर आया है। 28 फरवरी 2026, शनिवार को पूरे भारत में Motorola Service Camp आयोजित किया जा रहा है। इस दिन आप अपने Moto फोन को बिना किसी अतिरिक्त खर्च के चेक करवा सकते हैं।अगर आपका Motorola फोन पहले जैसा स्मूथ काम नहीं कर रहा, बैटरी जल्दी खत्म हो रही है या फोन में कोई छोटी-मोटी दिक्कत आ रही है, तो अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
इस सर्विस कैंप की सबसे बड़ी खास बात यह है कि यहां लेबर चार्ज नहीं लिया जाएगा। यानी अगर आपके फोन में कोई छोटी रिपेयर की जरूरत है, तो आपको सर्विस फीस नहीं देनी होगी। इसके अलावा फ्री इंस्पेक्शन, फ्री सॉफ्टवेयर अपडेट, डिवाइस सैनिटाइजेशन और स्पेयर पार्ट्स व एक्सेसरीज़ पर 10% तक की छूट भी मिलेगी। यह कैंप देशभर के सभी Motorola सर्विस सेंटर्स और कलेक्शन पॉइंट्स पर आयोजित होगा। अगर आप अपने फोन की बेहतर परफॉर्मेंस चाहते हैं, तो यह मौका आपके लिए काफी काम का साबित हो सकता है।
क्या मिलेंगे Motorola Service Champ में फायदे
इस सर्विस कैंप में कई ऐसे फायदे दिए जा रहे हैं जो आम दिनों में नहीं मिलते।
1. No Labour Charges: सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि इस दिन लेबर चार्ज नहीं लिया जाएगा। अगर आपके फोन में कोई छोटी रिपेयर या पार्ट बदलने की जरूरत है, तो सर्विस फीस नहीं देनी होगी।
2. Free Inspection: फोन की पूरी जांच मुफ्त में की जाएगी। टेक्नीशियन आपके फोन की बैटरी, कैमरा, स्पीकर, माइक्रोफोन और सॉफ्टवेयर की जांच करेंगे।
3. 10% Discount on Spare Parts: अगर किसी स्पेयर पार्ट को बदलने की जरूरत पड़ती है, तो उस पर 10% की छूट दी जाएगी। इससे आपकी जेब पर कम असर पड़ेगा।
4. Free Software Update: कई बार फोन स्लो इसलिए हो जाता है क्योंकि उसमें लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होता। सर्विस कैंप में आपका फोन मुफ्त में अपडेट किया जाएगा।
5. Free Device Sanitisation: फोन की सफाई और सैनिटाइजेशन भी फ्री में किया जाएगा। इससे फोन साफ और सुरक्षित रहेगा।
6. 10% Discount on Accessories: अगर आप नई एक्सेसरी खरीदना चाहते हैं जैसे चार्जर, केबल या अन्य आइटम, तो उन पर भी 10% तक की छूट मिलेगी।
किन लोगों को जरूर जाना चाहिए इस चैम्प में जिनका फोन स्लो हो गया है, जिनकी बैटरी जल्दी खत्म होती है, जिनके फोन में सॉफ्टवेयर गड़बड़ी आ रही है, जिनके कैमरा या स्पीकर में दिक्कत है, जो काफी समय से फोन सर्विस नहीं करवा पाए हैं। अगर आपका फोन अभी ठीक भी चल रहा है, तब भी फ्री चेकअप करवा लेना समझदारी होगी।
