सस्ते में Ai+ के 8 स्मार्टफोन खरीदने का बड़ा मौका है। 10 नवंबर तक ये फोन पुरानी कीमतों पर मिलेंगे, लेकिन 11 नवंबर से इनकी कीमतें 3000 रुपये तक बढ़ जाएंगी। यहां देखें सभी मॉडल की पुरानी और नई कीमतें।

Ai+ स्मार्टफोन खरीदने का मौका हाथ से न जाने दें, कुछ दिन बाद ही हजारों रुपये महंगे हो जाएंगे फोन

Ai+ Smartphones Price Hike: अगर आप नया स्मार्टफोन खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो आपके पास अभी अच्छा मौका है। Ai+ के 8 स्मार्टफोन 10 नवंबर तक पुरानी कीमतों पर खरीदे जा सकते हैं। इसके बाद 11 नवंबर से कंपनी इनकी कीमतों में बढ़ोतरी करने जा रही है।Ai+ ने पहले कीमतों में बदलाव 15 नवंबर 2026 से लागू करने की जानकारी दी थी। अब कंपनी ने इस तारीख को चार दिन पहले कर दिया है। यानी नई कीमतें 11 नवंबर 2026 से लागू हो जाएंगी। ऐसे में ग्राहकों के पास 10 नवंबर तक ही सस्ते में फोन खरीदने का मौका है।

इस बदलाव के बाद कुछ फोन 1,000 रुपये महंगे होंगे, जबकि कुछ मॉडल की कीमत में 3,000 रुपये तक की बढ़ोतरी होगी। ऐसे में आइए जानते हैं Ai+ के कौन-से 8 फोन अभी सस्ते मिल रहे हैं और नई कीमतें लागू होने के बाद इनके लिए कितने रुपये ज्यादा चुकाने होंगे।

Ai+ Pulse 2 सीरीज के फोन 2,000 रुपये तक होंगे महंगे Ai+ Pulse 2 सीरीज के स्मार्टफोन की कीमतों में भी बदलाव होने जा रहा है। इस सीरीज के Ai+ Pulse 2 FE के 4GB रैम और 64GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत पहले 8,999 रुपये थी। अब इसकी नई कीमत 10,999 रुपये होगी। यानी ग्राहकों को इसके लिए 2,000 रुपये ज्यादा देने होंगे। वहीं, Ai+ Pulse 2 के 4GB+64GB वेरिएंट की कीमत भी 8,999 रुपये से बढ़कर 10,999 रुपये हो जाएगी। इसके 4GB+128GB वेरिएंट की कीमत 9,999 रुपये से बढ़कर 11,499 रुपये होगी। जबकि 6GB+128GB वेरिएंट अब 10,999 रुपये के बजाय 11,999 रुपये में मिलेगा।

Ai+ Nova 2 5G और Nova 2 Neo 5G के नए दाम Ai+ Nova 2 5G सीरीज के तीनों वेरिएंट की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। इसके 4GB+64GB वेरिएंट की कीमत 11,999 रुपये से बढ़कर 13,999 रुपये हो जाएगी। वहीं, 4GB+128GB वेरिएंट अब 12,999 रुपये के बजाय 14,499 रुपये में मिलेगा। इसके 6GB+128GB वेरिएंट की कीमत 13,999 रुपये से बढ़कर 14,999 रुपये हो जाएगी।

Ai+ Nova 2 Neo 5G की बात करें तो इसके 4GB+64GB वेरिएंट की कीमत 12,499 रुपये से बढ़कर 14,999 रुपये हो जाएगी। इसके 4GB+128GB वेरिएंट के लिए अब 12,999 रुपये की जगह 15,999 रुपये खर्च करने होंगे। वहीं, 6GB+128GB वेरिएंट की कीमत 14,999 रुपये से बढ़कर 16,999 रुपये हो जाएगी। इस सीरीज में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी Nova 2 Neo 5G के 4GB+128GB वेरिएंट में देखने को मिलेगी। इसकी कीमत में 3,000 रुपये का इजाफा होगा।

Ai+ Nova 2 Power और Nova 2 Pro भी होंगे महंगे Ai+ Nova 2 Power 5G के दोनों वेरिएंट की कीमतों में भी बदलाव होगा। कंपनी की दी गई जानकारी के मुताबिक, इसके 6GB+128GB वेरिएंट की कीमत 15,999 रुपये से बढ़कर 16,999 रुपये हो जाएगी। वहीं, 8GB+128GB वेरिएंट अब 16,999 रुपये के बजाय 18,999 रुपये में मिलेगा। कंपनी ने इन दोनों कीमतों के साथ बैंक ऑफर शामिल होने की जानकारी दी है।

दूसरी तरफ, Ai+ Nova 2 Pro 5G के 6GB+128GB वेरिएंट की कीमत 16,999 रुपये से बढ़कर 17,999 रुपये हो जाएगी। इसके 8GB+128GB वेरिएंट के लिए ग्राहकों को अब 17,999 रुपये की जगह 19,999 रुपये देने होंगे।

Ai+ Nova 2 Ultra 5G भी होगा 3,000 रुपये तक महंगा कंपनी के प्रीमियम मॉडल Ai+ Nova 2 Ultra 5G की कीमत में भी बढ़ोतरी की गई है। इसका 6GB+128GB वेरिएंट पहले 18,999 रुपये में उपलब्ध था, लेकिन 11 नवंबर से इसकी कीमत 20,999 रुपये हो जाएगी। वहीं, 8GB+128GB वेरिएंट की कीमत 19,999 रुपये से बढ़कर 22,999 रुपये हो जाएगी। यानी इस वेरिएंट के लिए ग्राहकों को 3,000 रुपये ज्यादा खर्च करने होंगे।

Ai+ NovaFlip 5G की कीमत में नहीं होगा बदलाव Ai+ के फोल्डेबल स्मार्टफोन NovaFlip 5G को इस कीमत बढ़ोतरी से राहत मिली है। कंपनी के मुताबिक, इसके 8GB रैम और 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत पहले की तरह 49,999 रुपये ही रहेगी। यानी 11 नवंबर से लागू होने वाली नई कीमतों का इस मॉडल पर असर नहीं पड़ेगा।

स्मार्टफोन और वेरिएंट पुरानी कीमत 11 नवंबर से नई कीमत Ai+ Pulse 2 FE (4GB+64GB) ₹8,999 ₹10,999 Ai+ Pulse 2 (4GB+64GB) ₹8,999 ₹10,999 Ai+ Pulse 2 (4GB+128GB) ₹9,999 ₹11,499 Ai+ Pulse 2 (6GB+128GB) ₹10,999 ₹11,999 Ai+ Nova 2 5G (4GB+64GB) ₹11,999 ₹13,999 Ai+ Nova 2 5G (4GB+128GB) ₹12,999 ₹14,499 Ai+ Nova 2 5G (6GB+128GB) ₹13,999 ₹14,999 Ai+ Nova 2 Neo 5G (4GB+64GB) ₹12,499 ₹14,999 Ai+ Nova 2 Neo 5G (4GB+128GB) ₹12,999 ₹15,999 Ai+ Nova 2 Neo 5G (6GB+128GB) ₹14,999 ₹16,999 Ai+ Nova 2 Power 5G (6GB+128GB)* ₹15,999 ₹16,999 Ai+ Nova 2 Power 5G (8GB+128GB)* ₹16,999 ₹18,999 Ai+ Nova 2 Pro 5G (6GB+128GB) ₹16,999 ₹17,999 Ai+ Nova 2 Pro 5G (8GB+128GB) ₹17,999 ₹19,999 Ai+ Nova 2 Ultra 5G (6GB+128GB) ₹18,999 ₹20,999 Ai+ Nova 2 Ultra 5G (8GB+128GB) ₹19,999 ₹22,999 Ai+ NovaFlip 5G (8GB+256GB) ₹49,999 ₹49,999