₹1 लाख से कम में खरीदें सबसे महंगा iPhone, पहली बार मिलने वाली है 44,901 रुपये की छूट; जानें कब से Sale

Flipkart की बिग बिलियन डेज सेल में iPhone 16 Pro Max की कीमत पहली बार 1 लाख रुपये से नीचे आने वाली है। बता दे कि लॉन्च कीमत 1,44,900 रुपये थी, लेकिन फ्लिपकार्ट की BBD सेल के टीज़र से यह खुलासा हुआ है कि सेल में ये स्मार्टफोन बहुत कम कीमत में मिलेगा।

Mon, 8 Sep 2025 11:32 AM

iPhone 16 Pro Max at Lowest Price: Flipkart ने अपनी Big Billion Days Sale 2025 की तैयारी शुरू कर दी है। अब इस सेल के टीज़र सामने आने शुरू हो गए हैं। फ्लिपकार्ट की सेल के एक टीज़र ने सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान खींचा है। वो है iPhone 16 Pro Max पर मिलने वाले भयंकर डिस्काउंट ऑफर ने। इस टीज़र के मुताबिक फ्लिपकार्ट की BBD सेल में यह फोन 1 लाख रुपये से कम में सेल किया जाएगा। इस टीज़र में iPhone 16 Pro Max की कीमत केवल पांच अंकों में दिखाई गई, जो इस बात की ओर संकेत करता है कि यह फोन लॉन्च प्राइस जो 1,44,900 रुपये था उससे बहुत सस्ते में बेचा जाएगा।

बताते चलें की फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज सेल 23 सितंबर से शुरू हो रही है, जो Apple के iPhone 17 सीरीज लॉन्च (9 सितंबर) के ठीक बाद है। फ्लिपकार्ट की एक नई प्रमोशनल इमेज में इशारा किया गया है कि पिछले साल का फ्लैगशिप डिवाइस अब “xx,xxx से शुरू” कीमत पर लिस्ट होगा। इसका मतलब साफ है कि इसकी कीमत ₹1,00,000 से नीचे जाएगी। यह पहली बार होगा जब यह स्मार्टफोन, जिसका 256GB वेरिएंट लॉन्च के समय ₹1,44,900 में आया था, एक लाख रुपये से कम में उपलब्ध होगा। हालांकि, यह डिस्काउंट एक सीमित समय के ऑफर का हिस्सा होगा और सेल के दौरान कीमतों में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है।

iPhone 16 Pro Max की 5 बड़ी खासियतें 1. iPhone 16 Pro Max में 6.9-इंच का Super Retina XDR OLED डिस्प्ले मौजूद है, जो HDR10 और Dolby Vision को सपोर्ट करता है। इस शानदार डिस्प्ले की रेफ्रेश रेट 120Hz है, जिससे UI और गेमिंग का अनुभव बेहद स्मूद रहता है। डिज़ाइन में Apple की पहचान प्रीमियम अल्यूमीनियम फ्रेम और ग्लास बैक दिखता है, जो पॉलीश और स्लीक फिनिश देता है।

2. यह फोन A18 Pro चिपसेट से लैस है, जो Apple का अत्याधुनिक प्रोसेसर है और मल्टीटास्किंग और हाई-एंड गेमिंग को सहज रूप से संभालता है। इसमें 8GB RAM और स्टोरेज विकल्प के रूप में 256GB, 512GB और 1TB वेरिएंट उपलब्ध हैं। ये स्पेसिफिकेशन्स एक साल बाद भी अभी तक प्रीमियम प्रदर्शन प्रदान करते हैं।

3. iPhone 16 Pro Max में शक्तिशाली ट्रिपल रियर कैमरा सिस्टम है दो 48MP और एक 12MP सेंसर शामिल हैं जो बेहतर लो-लाइट फोटोग्राफी, 8K वीडियो रिकॉर्डिंग और प्रो-ग्रेड फोटोग्राफ़ी की सुविधा प्रदान करते हैं। फ्रंट में 12MP कैमरा शानदार वॉइड और सेल्फी मोड के लिए बेस्ट है।

4. iPhone 16 Pro Max iOS 18 पर आधारित चलता है, जो Liquid Glass UI और AI-आधारित फीचर्स से लैस है। कनेक्टिविटी में 5G, Wi-Fi 6E और ब्लूटूथ 5.3 शामिल है, जिससे हर लेवल पर कनेक्टिविटी स्मूद और तेज़ रहती है।