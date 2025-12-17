Hindustan Hindi News
Big news for Xiaomi and Redmi users HyperOS 3 Update Rolls Out with New AI Features Dynamic Island check list
Xiaomi- Redmi यूजर्स को नए साल का तोहफा, आया सुपर AI अपडेट अब पूरी तरह नए होंगे ये फोन्स, चलेंगे दोगुनी स्पीड से

Xiaomi- Redmi यूजर्स को नए साल का तोहफा, आया सुपर AI अपडेट अब पूरी तरह नए होंगे ये फोन्स, चलेंगे दोगुनी स्पीड से

संक्षेप:

Xiaomi यूजर्स के लिए खुशखबरी HyperOS 3 अपडेट अब भारत में कई स्मार्टफोन और टैबलेट्स में आया। Android 16-बेस्ड यह अपडेट नई AI-टूल्स, HyperIsland UI और Dual-Island अनुभव के साथ आता है। जानें कौन-कौन से डिवाइसेज़ में आया अपडेट और इसे कैसे इंस्टॉल करें।

Dec 17, 2025 09:00 am ISTHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

52% OFF

Xiaomi 14 Civi

Xiaomi 14 Civi

  • checkCruise Blue
  • check8 GB RAM
  • check256 GB Storage
amazon-logo

₹26249

₹54999

खरीदिये

OPPO F31

OPPO F31

  • checkMidnight Blue
  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹24999

खरीदिये

discount

13% OFF

Oppo F31 Pro

Oppo F31 Pro

  • checkGemstone Blue
  • check8GB or 12GB RAM
  • check128GB or 256GB Storage
amazon-logo

₹27999

₹31999

खरीदिये

POCO F7 Pro

POCO F7 Pro

  • checkSilver
  • check12 GB RAM
  • check256 GB/ 512 GB Storage

₹57000

और जाने

Vivo X200 FE

Vivo X200 FE

  • checkYellow Glow
  • check12 GB RAM
  • check256GB / 512GB Storage
amazon-logo

₹59998

खरीदिये

Xiaomi ने अपने Android 16-based HyperOS 3 अपडेट को अब भारत में कई डिवाइसेज़ पर रोलआउट करना शुरू कर दिया है जो कंपनी के मोबाइल और टैबलेट ऑपरेटिंग सिस्टम का लेटेस्ट संस्करण है। यह अपडेट पहले Xiaomi 15 सीरीज पर जारी हुआ था और अब Xiaomi 14, Pad 7, Redmi Note 14 5G, Redmi 13, Poco F7 और Poco M7 Pro 5G जैसे डिवाइसेज पर भी धीरे-धीरे सभी यूजर्स तक पहुंचने लगा है। HyperOS 3 अपडेट Android 16 के साथ आता है और सिस्टम-लेवल पर कई बड़े बदलाव लाता है जैसे कि HyperIsland UI, जो Apple के Dynamic Island जैसा विजुअल एलीमेंट प्रदान करता है, और Dual-Island डिजाइन जो मल्टीटास्किंग को सरल करता है। इसके अलावा यह अपडेट Xiaomi HyperAI फीचर्स को भी शामिल करता है, जैसे स्मार्ट स्क्रीन पहचान, DeepThink मोड, ऑडियो ट्रांसक्रिप्शन । यह अपडेट डिवाइस के अनुभव को अधिक स्मूद, सुरक्षित और AI-सक्षम बनाता है, और पुराने Android वर्ज़न से एक बड़ा उन्नयन साबित होता है।

HyperOS 3 के बाद मिलेंगे ये नए फीचर्स और लुक

Android 16 आधारित OS

HyperOS 3 अपग्रेड Android 16 पर आधारित है, जो बेहतर पावर मैनेजमेंट, स्मूद परफॉर्मेंस और व्यवस्थित UI अनुभव देता है। यह सिस्टम-बेस्ड फीचर्स को नए स्तर पर ले आता है और ऐप्स-इन-सिस्टम इंटीग्रेशन को बेहतर बनाता है।

HyperAI फीचर्स

HyperOS 3 नए AI-सक्षम टूल्स के साथ आता है, जैसे कि:

• Smart Screen Recognition स्क्रीन पर टेक्स्ट/इमेज पहचान के आधार पर स्मार्ट क्रियाएं।

• DeepThink Mode टेक्स्ट संदेशों, ई-मेल की शैली और टोन को बदलने की क्षमता।

• AI Audio Tools रिकॉर्डेड ऑडियो के लिए स्पीड रिकॉग्निशन, ट्रांसक्रिप्शन और सारांश।

HyperIsland और Dual-Island UI

HyperOS 3 अपडेट में HyperIsland विज़ुअल इंटरफ़ेस जोड़ा गया है, जो स्क्रीन के टॉप पर एक पिल-शेप्ड नॉटिफ़िकेशन-लाइक एरिया देता है इसी तरह iOS का Dynamic Island काम करता है, पर Xiaomi इसे Live Activities और चार्जिंग गति जैसे लाइव अपडेट के लिए अनुकूलित करता है। साथ में Dual-Island डिजाइन मल्टीटास्किंग को और आसान बनाता है और यूजर को अलग-अलग ऐप्स तथा कार्यों को एक ही स्क्रीन पर मैनेज करने का विकल्प देता है।

कौन-कौन से डिवाइसेज अपडेट पा रहे हैं?

अब तक इस अपडेट को निम्न डिवाइसेज पर रोलआउट किया जा रहा है या जारी किया जा चुका है:

✔ Xiaomi 14

✔ Xiaomi Pad 7

✔ Redmi Note 14 5G

✔ Redmi 13

✔ Poco F7

✔ Poco M7 Pro 5G

इन डिवाइसेज़ के अलावा भी कई और मॉडल्स को Phase में अपडेट मिलने की संभावना है, जैसा कि आधिकारिक रिलीज़ शेड्यूल में दिखाया गया है जिसमें अन्य Xiaomi/Redmi/Poco मशीनें भी शामिल हैं।

Update कैसे चेक करें और इंस्टॉल करें

Step 1: Settings ऐप खोलें।

Step 2: नीचे स्क्रॉल करके My Device > HyperOS पर जाएं।

Step 3: Check for update बटन टैप करें।

Step 4: अगर अपडेट उपलब्ध है, तो Download & Install चुनें।

Step 5: डाउनलोड के बाद डिवाइस को अपडेट पूरा करने के लिए रिस्टार्ट करना पड़ सकता है।

